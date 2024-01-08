萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳女主角」5強預測 佘詩曼李施嬅齊叫兩飛
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一年一度的《萬千星輝頒獎典禮2023》將於今年1月14日舉行，今年視后大熱接近一面倒落在「Man姐」佘詩曼身上，聯同李施嬅、龔嘉欣、吳若希、胡定欣、劉佩玥齊叫兩飛角逐最佳女主角及大灣區最喜愛TVB女主角。據佘詩曼官方後援會的消息，阿佘將會參加1月14日舉行的《萬千星輝頒獎典禮》，相信好多粉絲都期待她成為首位三奪視后的時刻！
蔡思貝龔嘉欣一致睇好「Man姐」
估算視后5強，除了大熱的《新聞女王》佘詩曼李施嬅，蔡思貝主演的《你好，我的大夫》深入民心，不過思貝坦言難攞視后，「今年攞獎的人選只有一個，就是佘詩曼」。龔嘉欣與吳若希亦有望躋身視后五強，嘉欣回想參演《靈戲逼人》那段時間，沒太多時間準備，要在人鬼話題的劇集做到突破經典壓力好大，很感恩劇集受觀眾歡迎，對自己保持一定信心，但面對今年的勁敵亦不敢想太多，更表示希望日後可以跟阿佘、施嬅合作。
吳若希跟阿佘齊名已感滿足
吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》大獲好評，預料今年有機會憑此劇殺入五強，不過要面對《新聞女王》佘詩曼，相信得獎機會好渺茫！吳若希亦表示能跟阿佘、施嬅齊名躋身候選視后之列已感滿足：「對手太強，她們一個攞視后，一個攞大灣區最喜愛TVB女主角，唔係諗住爭呀？」另外，已離巢花旦唐詩詠、黃智雯和不屬親生女的周秀娜亦出局。
|最佳女主角5強預測
|劇集名稱
|大灣區視后5強預測
|劇集名稱
|蔡思貝
|《你好，我的大夫》
|蔡思貝
|《你好，我的大夫》
|龔嘉欣
|《靈戲逼人》
|龔嘉欣
|《靈戲逼人》
|吳若希
|《香港人在北京》
|吳若希
|《香港人在北京》
|佘詩曼
|《新聞女王》
|佘詩曼
|《新聞女王》
|李施嬅
|《新聞女王》
|李施嬅
|《新聞女王》
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圖片來源：IG@selenaleelalee、TVB、《香港人在北京》截圖