萬千星輝頒獎典禮 最佳女主角

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳女主角」5強預測 佘詩曼李施嬅齊叫兩飛

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一年一度的《萬千星輝頒獎典禮2023》將於今年1月14日舉行，今年視后大熱接近一面倒落在「Man姐」佘詩曼身上，聯同李施嬅、龔嘉欣、吳若希、胡定欣、劉佩玥齊叫兩飛角逐最佳女主角及大灣區最喜愛TVB女主角。據佘詩曼官方後援會的消息，阿佘將會參加1月14日舉行的《萬千星輝頒獎典禮》，相信好多粉絲都期待她成為首位三奪視后的時刻！

萬千星輝頒獎典禮 最佳女主角 新聞女王 李施嬅 李施嬅
「最佳女主角」5強預測，佘詩曼同李施嬅基本一定入圍！（圖片來源：IG@selenaleelalee）

蔡思貝龔嘉欣一致睇好「Man姐」

估算視后5強，除了大熱的《新聞女王》佘詩曼李施嬅，蔡思貝主演的《你好，我的大夫》深入民心，不過思貝坦言難攞視后，「今年攞獎的人選只有一個，就是佘詩曼」。龔嘉欣與吳若希亦有望躋身視后五強，嘉欣回想參演《靈戲逼人》那段時間，沒太多時間準備，要在人鬼話題的劇集做到突破經典壓力好大，很感恩劇集受觀眾歡迎，對自己保持一定信心，但面對今年的勁敵亦不敢想太多，更表示希望日後可以跟阿佘、施嬅合作。

萬千星輝頒獎典禮 最佳女主角 靈戲逼人 龔嘉欣 《靈戲逼人》上周最高收視20.6點。
嘉欣回想參演《靈戲逼人》那段時間，沒太多時間準備，要在人鬼話題的劇集做到突破經典壓力好大，很感恩劇集受觀眾歡迎。（圖片來源：TVB
萬千星輝頒獎典禮 最佳女主角 你好我的大夫 蔡思貝 思貝呢幕戲，名副其實真係淚如雨下。
《你好我的大夫》蔡思貝一場委屈爆喊戲更展現視后式演技，令觀眾動容！（圖片來源：TVB

吳若希跟阿佘齊名已感滿足

吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》大獲好評，預料今年有機會憑此劇殺入五強，不過要面對《新聞女王佘詩曼，相信得獎機會好渺茫！吳若希亦表示能跟阿佘、施嬅齊名躋身候選視后之列已感滿足：「對手太強，她們一個攞視后，一個攞大灣區最喜愛TVB女主角，唔係諗住爭呀？」另外，已離巢花旦唐詩詠、黃智雯和不屬親生女的周秀娜亦出局。

萬千星輝頒獎典禮 最佳女主角 吳若希 香港人在北京 吳若希 表情勁生動！
吳若希亦表示能跟阿佘、施嬅齊名躋身候選視后之列已感滿足：「對手太強，她們一個攞視后，一個攞大灣區最喜愛TVB女主角，唔係諗住爭呀？」（圖片來源：《香港人在北京》截圖）
最佳女主角5強預測 劇集名稱 大灣區視后5強預測 劇集名稱
蔡思貝 《你好，我的大夫》 蔡思貝 《你好，我的大夫》
龔嘉欣 《靈戲逼人》 龔嘉欣 《靈戲逼人》
吳若希 《香港人在北京》 吳若希 《香港人在北京》
佘詩曼 新聞女王 佘詩曼 《新聞女王》
李施嬅 《新聞女王》 李施嬅 《新聞女王》

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圖片來源：IG@selenaleelalee、TVB、《香港人在北京》截圖

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