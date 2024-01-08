萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳男主角」5強預測 陳豪惡鬥馬明
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一年一度的《萬千星輝頒獎典禮2023》將於今年1月14日舉行，其中最觸目的當然是視帝之爭，今年入圍名單中最大卡士要數陳豪惡鬥馬國明，現在先為大家預測最後五強心水！
陳豪馬國明隨時兩奪視帝
2007年於《溏心風暴》陳豪飾演「得得地/細鮑」一角演技爐火純青，榮獲萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」及「我最喜愛的電視男角色」，成為雙料視帝。馬國明於2019年憑《白色強人》封帝，兩位今年隨時兩奪視帝寶座！
馬國明《新聞女王》氣勢沒法擋！
估算視帝5強，呼聲最高的必定是熱播劇《新聞女王》的馬國明，有新婚加持，若然再奪視帝「雙喜臨門」必有睇頭。馬國明獲多於一套劇集提名，年初《隱形戰隊》開槍拍動作戲、年中《法言人》飾演師爺、年尾《新聞女王》做奸角梁景仁，比往年當「仁醫」絕對有新鮮感。
陳豪「沙聲腔」演毒王
陳豪幾乎年年都入圍視帝，在疫情期間努力為無綫拍劇，今年推出的三部作品《羅密歐與祝英台》、《新四十二章》及《破毒強人》，三齣劇之中有兩套都係監製陳維冠的作品，最高呼聲應該係《破毒強人》飾演的毒販文華，由開場患肺癌到結局雨中陣亡，全劇用氣虛聲線演繹極花心思！
陳展鵬保持優勢張振朗玩人鬼戀
說到其他心水人選，陳展鵬也是演技實力保證，於《香港人在北京》及《隱門》亦保持優勢； 另一位就是《靈戲逼人》張振朗，一人分飾兩角與女鬼龔嘉欣譜出一段淒美的人鬼戀，令觀眾留下深刻印象！還有蕭正楠在《破毒強人》中一改戲路，飾演曾任卧底的深沉冷漠幹探，不過相比其他4位，蕭正楠沒太大關注度比較輸蝕，只屬陪跑份子。
|最佳男主角5強預測
|劇集名稱
|大灣區視帝5強預測
|劇集名稱
|馬國明
|《新聞女王》
|馬國明
|《新聞女王》
|張振朗
|《靈戲逼人》
|張振朗
|《靈戲逼人》
|陳 豪
|《破毒強人》
|陳 豪
|《破毒強人》
|蕭正楠
|《破毒強人》
|蕭正楠
|《破毒強人》
|陳展鵬
|《香港人在北京》
|陳展鵬
|《香港人在北京》
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圖片來源：TVB《新聞女王》預告片、TVB、IG@jinnyng