萬千星輝2025男配角得獎預測 丁子朗三劇創紀錄 網民熱捧「呢位」意外大熱

萬千星輝頒獎典禮2025最佳男配角提名名單正式公布，36個提名席位競爭激烈，當中丁子朗憑《奪命提示》、《執法者們》、《俠醫》三套劇集獲得三項提名，成為個人提名最多的男配角。《巨塔之后》更以五項男配角提名創下單劇紀錄，而網民討論熱烈，意外地張松枝呼聲極高，被譽為今屆大熱門人選。