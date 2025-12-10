萬千星輝2025男配角得獎預測 丁子朗三劇創紀錄 網民熱捧「呢位」意外大熱
萬千星輝頒獎典禮2025最佳男配角提名名單正式公布，36個提名席位競爭激烈，當中丁子朗憑《奪命提示》、《執法者們》、《俠醫》三套劇集獲得三項提名，成為個人提名最多的男配角。《巨塔之后》更以五項男配角提名創下單劇紀錄，而網民討論熱烈，意外地張松枝呼聲極高，被譽為今屆大熱門人選。
丁子朗三劇獲提名創紀錄
今屆最佳男配角提名中，丁子朗表現最為搶眼，憑藉在《奪命提示》、《執法者們》及《俠醫》三套不同類型劇集中的出色演出，獲得三項提名，成為本年度個人提名最多的男配角。除了丁子朗外，黃庭鋒、鄧智堅、吳業坤和高鈞賢均憑兩部劇集獲得雙提名，實力備受肯定。而《巨塔之后》則以張頴康、林景程、湯鎮業、吳岱融、黃庭鋒五位演員獲提名，創下單劇男配角提名數量之最的驚人紀錄。
TVB官方公布完整提名名單
官方公布的36個提名席位涵蓋多套熱門劇集，包括長壽劇《愛·回家之開心速遞》的歐瑞偉、《奔跑吧！勇敢的女人們》的朱敏瀚和鄧智堅、《富貴千團》的黃子雄和蔣志光等。《刑偵12》亦有四位演員獲提名，分別是吳業坤、曹永廉、張松枝和高鈞賢，顯示該劇男配角陣容實力雄厚。《新聞女王²》同樣有五位演員入圍，包括鄧智堅、何廣沛、馬國明、吳業坤和高鈞賢。
網民熱議成大熱
提名名單公布後，網民討論異常熱烈，意外地張松枝獲得大量支持聲音。不少網民留言「張松枝」、「撐張松枝」，更有網民指出「張松枝，好奇怪，12年離開TVB而家返轉頭反而啲戲好過以前成熟咗！」另外，資深演員姜大衛同樣獲得不少網民支持，有留言表示「張松枝或者姜大衛」、「睇好兩個老嘅👍」。丁子朗憑藉三項提名亦獲得網民認同，有粉絲留言「支持丁子朗💜💜💜💜💜」，亦有網民稱讚「丁子朗呢套又真係幾突出」。
網民意見兩極化引熱議
除了支持聲音外，網民意見亦出現分歧，有網民質疑部分提名人選的實力，留言「何都有提名，唔通憑個咀」，亦有網民感慨資深演員姜大衛要與年輕演員競爭，表示「😂姜大衛要慘到同呢班蛋散中既二打六爭男配角🥲」。另外，有網民發現何廣沛年齡漸長，留言「唔經唔覺何廣沛都就嚟四字頭」，引起其他網民共鳴。整體而言，網民對今屆男配角提名名單反應熱烈，各有心水人選，為頒獎典禮增添不少話題性。
最佳男配角
|4. 最佳男配角提名名單
|劇集名稱
|提名演員
|愛·回家之開心速遞
|歐瑞偉
|奔跑吧!勇敢的女人們
|朱敏瀚、鄧智堅、黃子雄
|富貴千團
|蔣志光
|痞子無間道
|黃子恆
|奪命提示
|丁子朗、林子善
|虛擬情人
|黃子恆、吳業坤、曹永廉
|刑偵12
|張松枝、高鈞賢、吳啟華、林嘉華
|執法者們
|羅子溢、梁烈唯、丁子朗
|麻雀樂團
|姜大衛、黃庭鋒、馬貫東
|俠醫
|丁子朗、鄭子誠、張頴康、林景程
|巨塔之后
|湯鎮業、吳岱融、黃庭鋒、何廣沛
|金式森林
|徐榮、羅天宇、鄧智堅、何廣沛
|新聞女王2
|馬國明、吳業坤、高鈞賢
圖片來源：TVB、ig@brianchu0523、IG@johngor2022、YouTube@TVB資料或影片來源：原文刊於新假期