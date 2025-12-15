萬千星輝男配角10強出爐 5強預測分析 大熱張松枝意外落選

TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》最佳男配角10強名單今日正式出爐，原本被網民熱捧的張松枝意外落選，令不少觀眾大感震驚。入圍10強的包括朱敏瀚、林子善、羅子溢、姜大衛、丁子朗、徐榮、羅天宇、鄧智堅、何廣沛及吳業坤，競爭相當激烈。業界預測5強人選已浮現，各人實力不容小覷。