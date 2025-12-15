萬千星輝男配角10強出爐 5強預測分析 大熱張松枝意外落選
最佳男配角10強出爐
朱敏瀚 奔跑吧！勇敢的女人們
林子善 奪命提示
羅子溢 執法者們
姜大衞 麻雀樂團
丁子朗 俠醫
徐 榮 金式森林
羅天宇 金式森林
鄧智堅 新聞女王2
何廣沛 新聞女王2
吳業坤 新聞女王2
張松枝意外落選網民嘩然
在早前公布的36個提名名單中，張松枝憑《刑偵12》獲得提名，更被大批網民力撑為大熱人選。有網民留言「張松枝，好奇怪，12年離開TVB而家返轉頭反而啲戲好過以前成熟咗！」亦有觀眾直言「撐張松枝」「張松枝或者姜大衛，其他人未有資格」。然而最終10強名單公布後，張松枝竟然榜上無名，令一眾支持者感到意外和失望。
丁子朗三劇提名成最大贏家
丁子朗以《奪命提示》、《執法者們》及《俠醫》三部劇集獲得提名，成為本年度個人提名最多的男配角。有觀眾留言「丁子朗呢套又真係幾突出」「支持丁子朗💜💜💜💜💜」，顯示其人氣和實力並重。業界普遍看好他能夠進入最終5強，甚至有機會問鼎獎項。
何廣沛雙劇提名實力獲認可
何廣沛憑《金式森林》及《新聞女王2》雙劇獲得提名，展現其在不同類型劇集中的適應能力。有網民留言「何廣沛」「唔經唔覺何廣沛都就嚟四字頭」，反映觀眾對這位實力派演員的關注。他在《新聞女王²》中的表現尤其突出，與佘詩曼等資深演員對戲毫不遜色，被視為新一代男配角的代表人物之一。
徐榮《金式森林》表現搶眼
徐榮憑《金式森林》成功入圍10強，其在劇中的精湛演技獲得觀眾一致好評。作為資深演員，徐榮多年來在不同劇集中都有穩定發揮，今次能夠在眾多後輩中突圍而出，證明其深厚的演技功底。業界分析認為，徐榮的經驗和實力使他在5強競爭中佔有一席之地，不容忽視。
羅子溢《執法者們》獲好評
羅子溢憑《執法者們》入圍10強，在劇中飾演的角色深入人心。他近年來在TVB劇集中的表現越來越成熟，從配角慢慢建立起自己的演藝地位。觀眾對其演技給予正面評價，認為他有潜力在今次頒獎典禮中創造佳績。
鄧智堅雙劇提名競爭力強
鄧智堅憑《奔跑吧！勇敢的女人們》及《新聞女王2》雙劇獲得提名，展現其多元化的演技實力。他在兩部風格迥異的劇集中都有出色表現，證明其適應不同角色的能力。作為經驗豐富的演員，鄧智堅在業界享有良好聲譽，被視為5強的有力競爭者之一。
五強預測分析
丁子朗 俠醫
何廣沛 新聞女王2
徐榮 金式森林
羅子溢 執法者們
鄧智堅 新聞女王2