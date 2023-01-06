萬千星輝頒獎典禮2022｜樂易玲開腔拆解坊間謠言 藝人用約換獎是TVB潛規則？
樂易玲回應藝人用約換獎傳聞
大部份TVB藝人上台領獎時都不忘感謝「樂小姐」，足證無綫高屬樂易玲在電視城內舉足輕重。對於每次頒獎禮都有續約換獎的新聞，樂易玲曾於訪問中回應，大數過去與無綫無合約的藝人，同樣能在頒獎禮上獲獎，當中包括有黃子華、惠英紅和已脫離無綫的鄭嘉穎等，樂易玲在訪問中指在公司立場，攞奬的藝人願意為無綫拍攝當然是好事，但此並非攞獎關鍵，並強調頒獎禮絕對公平。
聽公司話係攞獎關鍵？
對於坊間有指攞獎要有後台要聽教聽話的潛規則，樂易玲則指所謂「聽話」有好多種，聽話而有主見的同事，大家都能合作到，甚至做到朋友，說到底最重要大家合作愉快。
樂易玲談視帝視后必備條件
既然傳聞中兩大潛規則，在樂易玲口中都未必是事實，究竟視帝視后須擁有咩條件呢？樂易玲指當視帝視后的首要條件，是主演劇集要受歡迎，另外則是藝人在劇集以外過去一年的工作表現。
萬千星輝頒獎典禮2022｜入圍名單一覽
《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，視帝、視后及最佳劇集等多個獎項即將誕生，早前在將軍澳電視城公布的所有提名名單，
最佳劇集
本年度的「最佳劇集」應該是《下流上車族》與《超能使者》之爭，有口碑有收視的《下流上車族》共有14項提名打入最後十強，而《超能使者》則有9項提名打入十強。
最佳男主角：陳山聰有望憑《金宵2》首封視帝
於《金宵大廈2》中一人分飾六角的陳山聰今年奪視帝的呼聲最高，除了在《金宵》的演出，陳山聰於《十八年後的終極告白2.0》及《超能使者》中玩易服和鄉音都獲得觀眾盛讚，有機會今年憑《金宵大廈2》首封視帝。另一大熱則是《下流上車族》中的林敏驄，首演劇集的他演繹自然、觸動觀眾，不過因為他「不是親生仔」令首次參演劇集即封帝機會略減。
最佳女主角：陳煒開聲想得獎
陳煒今年憑劇集《回歸》於10年內6度提名視后，只試過憑《宮心計2深宮計》「最受歡迎電視女角色」的她已經開到口表示希望憑《回歸》封視后。不過今年則有勁敵江美儀及鮑起靜，兩位老戲骨於《下流上車族》中的演出獲一致的讚賞。而今年獲力捧的小花陳瀅雖然憑《痞子殿下》入圍，但面對如斯陣敵應該難以突圍而出。
最佳男配角：阿Bob展現情深一面
最佳男配有以下三位大熱門，李成昌憑《凶宅清潔師》法師尹月平一角提名最佳男配角，而他在《美麗戰場》演反派威爺、強暴「反骨琪」亦令觀眾留下印象。林景程於台慶劇《下流上車族》演鮑起靜的不孝子「家寶」，面對影后鮑姐上演大罵家母的戲份毫不怯場。Bob林盛斌在《美麗戰場》中飾演惡霸富豪徐富貴，向來搞笑的他在劇中展現情深一面，令網民指其演技大躍進。
最佳女配角：樊亦敏、蔣家旻演反角有優勢
而最佳女配角的大熱則有樊亦敏、蔣家旻與郭柏妍，樊亦敏於《愛‧回家之開心速遞》飾演的三太為她贏得極高人氣，而蔣家旻於《美麗戰場》的反派角色「反骨琪」亦成功引起了極大迴響，上位小花郭柏妍於《下流上車族》飾演芊芊一角亦成功讓她極速上位，成為大熱人選之一。
常見問題
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