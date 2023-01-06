萬千星輝頒獎典禮2022｜樂易玲開腔拆解坊間謠言 藝人用約換獎是TVB潛規則？

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於本周日（1月8日）舉行，新一屆視帝、視后即將誕生！在倒數階段，大家都對大熱名單有不少討論，而多年來坊間有傳的續約換獎、有高層撐腰夠聽話的攞獎潛規則是否屬實，TVB的藝員管理及發展助理總經理樂易玲開腔時逐一回應！