萬千星輝頒獎典禮

萬千星輝頒獎典禮2022｜樂易玲開腔拆解坊間謠言 藝人用約換獎是TVB潛規則？

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《萬千星輝頒獎典禮2022》將於本周日（1月8日）舉行，新一屆視帝、視后即將誕生！在倒數階段，大家都對大熱名單有不少討論，而多年來坊間有傳的續約換獎、有高層撐腰夠聽話的攞獎潛規則是否屬實，TVB的藝員管理及發展助理總經理樂易玲開腔時逐一回應！

樂易玲回應藝人用約換獎傳聞

大部份TVB藝人上台領獎時都不忘感謝「樂小姐」，足證無綫高屬樂易玲在電視城內舉足輕重。對於每次頒獎禮都有續約換獎的新聞，樂易玲曾於訪問中回應，大數過去與無綫無合約的藝人，同樣能在頒獎禮上獲獎，當中包括有黃子華、惠英紅和已脫離無綫的鄭嘉穎等，樂易玲在訪問中指在公司立場，攞奬的藝人願意為無綫拍攝當然是好事，但此並非攞獎關鍵，並強調頒獎禮絕對公平。

萬千星輝頒獎典禮 女王的密令 「女王」樂小姐委任麥美恩Mayanne）和吳若希Jinny）擔任星級經理人
樂易玲早前監制的全新選秀真人騷《女王的密令》於myTV Gold獨家上架。（圖片來源：TVB提供節目截圖）
萬千星輝頒獎典禮 視后唐詩詠與今屆視帝大熱陳山聰為樂小姐慶生。
視后唐詩詠與今屆視帝大熱陳山聰為樂小姐慶生。（圖片來源：[email protected]

聽公司話係攞獎關鍵？

對於坊間有指攞獎要有後台要聽教聽話的潛規則，樂易玲則指所謂「聽話」有好多種，聽話而有主見的同事，大家都能合作到，甚至做到朋友，說到底最重要大家合作愉快。

萬千星輝頒獎典禮 王浩信和樂易玲私交甚篤，年年樂小姐生日會，王浩信幾忙都會抽空出席，已兩奪視帝﹗而陳展鵬亦曾奪視帝﹗
王浩信和樂易玲私交甚篤，年年樂小姐生日會，王浩信幾忙都會抽空出席，已兩奪視帝，而陳展鵬亦曾奪視帝。（圖片來源：[email protected]
萬千星輝頒獎典禮 去年7月陳山聰與胡定欣為樂易玲和林夏薇慶祝生日。
去年7月陳山聰與胡定欣為樂易玲和林夏薇慶祝生日。（圖片來源：[email protected]

樂易玲談視帝視后必備條件

既然傳聞中兩大潛規則，在樂易玲口中都未必是事實，究竟視帝視后須擁有咩條件呢？樂易玲指當視帝視后的首要條件，是主演劇集要受歡迎，另外則是藝人在劇集以外過去一年的工作表現。

萬千星輝頒獎典禮2021 譚俊彥
去年憑《換命真相》封帝的譚俊彥今年十強不入。（圖片來源：無綫節目截圖）
萬千星輝頒獎典禮2021 由曾志偉介紹馬老闆。
高層曾志偉唔知對於選視帝視后又有咩條件呢？（圖片來源：無綫節目截圖）

萬千星輝頒獎典禮2022｜入圍名單一覽

《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，視帝、視后及最佳劇集等多個獎項即將誕生，早前在將軍澳電視城公布的所有提名名單，

陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022 TVB高層左起曾志偉先生、曾勵珍、樂易玲。
TVB高層左起曾志偉、曾勵珍、樂易玲，早前出席記者會公布頒獎禮入圍名單。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022 大合照。
出席藝人大合照。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳劇集

本年度的「最佳劇集」應該是《下流上車族》與《超能使者》之爭，有口碑有收視的《下流上車族》共有14項提名打入最後十強，而《超能使者》則有9項提名打入十強。

萬千星輝頒獎典禮
（圖片來源：tvb.com截圖）
陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022 《下流上車族》口碑收視皆不俗。
《下流上車族》口碑收視皆不俗。（圖片來源：[email protected]

最佳男主角：陳山聰有望憑《金宵2》首封視帝

於《金宵大廈2》中一人分飾六角的陳山聰今年奪視帝的呼聲最高，除了在《金宵》的演出，陳山聰於《十八年後的終極告白2.0》及《超能使者》中玩易服和鄉音都獲得觀眾盛讚，有機會今年憑《金宵大廈2》首封視帝。另一大熱則是《下流上車族》中的林敏驄，首演劇集的他演繹自然、觸動觀眾，不過因為他「不是親生仔」令首次參演劇集即封帝機會略減。

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（圖片來源：tvb.com截圖）
萬千星輝頒獎典禮 金宵大廈2 劇情陳山聰
陳山聰今次的角色相當神秘。（圖片來源：《金宵大廈2》截圖）
萬千星輝頒獎典禮 下流上車族 兩人坦白自己感受，解開誤會。
林敏驄呼聲同樣高。（圖片來源：TVB (official)）

最佳女主角：陳煒開聲想得獎

陳煒今年憑劇集《回歸》於10年內6度提名視后，只試過憑《宮心計2深宮計》「最受歡迎電視女角色」的她已經開到口表示希望憑《回歸》封視后。不過今年則有勁敵江美儀及鮑起靜，兩位老戲骨於《下流上車族》中的演出獲一致的讚賞。而今年獲力捧的小花陳瀅雖然憑《痞子殿下》入圍，但面對如斯陣敵應該難以突圍而出。

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（圖片來源：tvb.com截圖）
萬千星輝頒獎典禮 早前陳煒再婚，樂易玲亦是座上客。
早前陳煒再婚，樂易玲亦是座上客。（圖片來源：[email protected]
萬千星輝頒獎典禮 回歸 陳煒呢幕戲好感人。
陳煒呢幕戲好感人。（圖片來源：TVB提供）
陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022 下流上車族 噚晚一集仲有感人場口，鮑姐與孫仔太郎重聚。
影后鮑姐功架十足。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮 下流上車族 又玩內衣誘惑！
江美儀又玩內衣誘惑！（圖片來源：TVB《下流上車族》截圖）

最佳男配角：阿Bob展現情深一面

最佳男配有以下三位大熱門，李成昌憑《凶宅清潔師》法師尹月平一角提名最佳男配角，而他在《美麗戰場》演反派威爺、強暴「反骨琪」亦令觀眾留下印象。林景程於台慶劇《下流上車族》演鮑起靜的不孝子「家寶」，面對影后鮑姐上演大罵家母的戲份毫不怯場。Bob林盛斌在《美麗戰場》中飾演惡霸富豪徐富貴，向來搞笑的他在劇中展現情深一面，令網民指其演技大躍進。

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（圖片來源：tvb.com截圖）
陳山聰 萬千星輝頒獎典禮2022 下流上車族 江美儀豁出去狂喊。
首次擔正電視劇的林敏驄獲睇好攞視帝。（圖片來源：[email protected]林敏驄）
萬千星輝頒獎典禮 美麗戰場 Bob和劉佩玥這條感情線，獲網民讚好睇。
Bob和劉佩玥這條感情線，獲網民讚好睇。（圖片來源：《美麗戰場》截圖）
萬千星輝頒獎典禮 李成昌 美麗戰場
不少網民大讚李成昌的眼神令人恐懼，經常笑臉迎人，但出手兇狠。（圖片來源：《美麗戰場》）

最佳女配角：樊亦敏、蔣家旻演反角有優勢

而最佳女配角的大熱則有樊亦敏、蔣家旻與郭柏妍，樊亦敏於《愛‧回家之開心速遞》飾演的三太為她贏得極高人氣，而蔣家旻於《美麗戰場》的反派角色「反骨琪」亦成功引起了極大迴響，上位小花郭柏妍於《下流上車族》飾演芊芊一角亦成功讓她極速上位，成為大熱人選之一。

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（圖片來源：tvb.com截圖）
萬千星輝頒獎典禮 蔣家旻 45日環遊日本 蔣家旻在《美麗戰場》中，憑「反骨琪」一角再次彈起。
蔣家旻在《美麗戰場》中，憑「反骨琪」一角再次彈起。（圖片來源：TVB《美麗戰場》劇照）
萬千星輝頒獎典禮 郭柏妍 下流上車族
郭柏妍飾演林敏驄大女，將會出現不少感人情節（圖片來源：TVB提供《下流上車族》劇照）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]林敏驄、無綫節目截圖、[email protected]娛樂新聞台、tvb.com截圖、TVB《美麗戰場》截圖、TVB《下流上車族》截圖、《金宵大廈2》截圖、

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