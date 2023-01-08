萬千星輝頒獎典禮2022｜JW超低V險走光 性感郭柏妍扶實腳傷林敏驄行紅毯

《萬千星輝頒獎典禮2022》1月8日舉行，頒獎禮未開始，一班候選女藝員例必先來一場爭妍鬥麗大賽，在紅地毯環節，為突圍而無各出奇謀鬥胸狠、鬥騷腿搶風頭﹗JW性感險走光，林敏驄彈出彈入撐拐杖行紅地毯，獲性感郭柏妍扶到實！
應屆港姐打頭陣
紅地毯環節約六時許開始，打頭陣的有2022年應屆港姐三甲林鈺洧、梁超怡與邢慧敏，三女分別以超鮮豔顏色登場，雖然貴為香港小姐但三女的晚裝設計有點俗氣。
《港女野人》夾好齊谷胸
J2節目《港女野人》由四位港姐擔任主持，四女陳若思、廖慧儀、胡美貽與何泳芍同樣以露肩谷胸裝示人，讓觀眾大飽眼福。
胡定欣、陳曉華中開晚裝撞款
港姐陳曉華聯同劇集《美麗戰場》的拍檔劉佩玥與蔣家旻一同步上紅毯，三女之中劉佩玥相對密實，蔣家旻低V谷胸外還隱約騷美腿。全黑示人的陳曉華則晚裝中開，南半球若隱若現，開口低至腰間，展現Fit爆身材。然而壓軸與陳豪出場的胡定欣，與陳曉華的晚裝撞款，同樣玩中開設計，但胡定欣的晚裝長袖配黑絲，另有成熟感。胡定欣與陳曉華更同時獲頒「最佳衣著女藝人」獎。
龔嘉欣扮Barbie 陳瀅自認唔知醜
龔嘉欣今日以青綠色珠片晚裝示人，拖地長傘裙暗透長腿，很有Barbie的感覺。而近日發福不少的陳瀅早前經常捲入「時裝車禍」，今晚她的造型穩打穩紮，以白色平口露肩長裙現身。陳瀅接受訪問時表示：「今日我造型師幫我揀咗條裙，我非常之鍾意，簡單得嚟修身，我為咗呢條裙斷食，好想今晚完咗之後快啲去食飯，希望今年可以再次攞到最佳衣著獎！我從來覺得自己啲衣著好好嘅，每次我都好有信心先會著嗰套衫，希望觀眾鍾意啦，我知每個人嘅taste唔一樣。」被問到有否信心爭奪視，陳瀅說：「唔敢諗，我今日只係爭最佳衣著，一返公司已經周圍同人講投我攞最佳衣著，今年由藝人投票，所以我勁唔知醜。」
JW鬆身裙騷胸遮缺點
身型嬌小的JW王灝兒最近與陳瀅一樣發福不少，今晚以鮮紅色吊帶裙上陣，中間低開到接近肚臍位置，背面同樣低開至腰底。JW選上這件極鬆身零腰線的長裙，成功遮蓋一切身材缺點。
陳庭欣被指「戰鬥格」
《東張西望》三位女主持陳庭欣、朱凱婷、吳幸美有份入圍女主持獎項，其中穿貼身粉紅色晚裝的吳幸美最為圓潤，低V露胸又高叉曬腿的陳庭欣被主持指她「戰鬥格」上陣。
林敏驄撐柺杖上陣郭柏妍缽仔糕乍現
《下流上車族》的一家四口一同登上紅毯，騷前林敏驄於社交網站表示因踢波受傷，身為視帝熱門人馬的他最後還是決定帶復現身，性格鬼馬的林敏驄雖然手執柺杖，但在紅毯上還大膽地單腳站立向傳媒展示腳傷，嚇得郭柏妍馬上跑前扶著他。郭柏妍以「中東公主」Look現身，打底的「砵仔糕」不慎露出。江美儀以「金雞」造型登場，曬腰又曬腿，羅毓儀還是一貫「妹豬」打扮，有種中學生出席「Grad Din」的感覺。
視后大熱陳煒狀態大勇
今年第六年入圍視后的陳煒被視為大熱門，以超閃銀色晚裝登場，身材Fit爆。
上位小花劉穎鏇、何依婷鬥性感
擁有模特兒身林的劉穎璇驟眼看也是低胸短裙曬長腿，但其實她接近整件晚裝都是透視裝態，僅以彩色珠鍊遮蓋重要部位。同樣是上位中的小花何依婷，以簡約白色低胸晚裝現身，靠氣質搭夠。
青春妹豬
《星夢傳奇》為TVB帶來不少新血，其中After Class的炎明熹因為身於內地而缺席，另外組合XiX亦只得四名成員現身。
袁偉豪配曾志偉新抱王敏弈
袁偉豪以綠色絲絨西裝現身，與《法證先鋒V》拍檔、高層曾志偉新抱王敏弈走上紅毯，袁偉豪釋出善意想扶著王敏弈，但明顯二人不熟，女方完全不領情。王敏弈雖然未有騷胸或騷腿，但就有展示其白滑美背。
密實派別
陳山聰與好拍檔李施嬅一同現身，二人不停向傳媒派心心。對時裝甚有研究的陳山聰獲得「最佳衣著男藝人」獎。李施嬅橙色晚裝唯然搶眼，但卻異常密實。一向走型格路線的賴蔚玲與老友張振朗「黑白配」登場，而黃翠如與老拍檔洪永城攜手現身，黃翠如同樣密實示人。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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