萬千星輝頒獎典禮2022｜JW超低V險走光 性感郭柏妍扶實腳傷林敏驄行紅毯

《萬千星輝頒獎典禮2022》1月8日舉行，頒獎禮未開始，一班候選女藝員例必先來一場爭妍鬥麗大賽，在紅地毯環節，為突圍而無各出奇謀鬥胸狠、鬥騷腿搶風頭﹗JW性感險走光，林敏驄彈出彈入撐拐杖行紅地毯，獲性感郭柏妍扶到實！