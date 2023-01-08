萬千星輝頒獎典禮2022｜一文睇清花生位 頒獎嘉賓頻頻穿越、珍姐都有獎攞

《萬千星輝頒獎典禮2022》於今日舉行，今年台慶頒獎典禮依然不乏花生位，每年台慶都聽到嘅「多謝珍姐」主角曾勵珍終於奪得「萬千光輝演藝大獎」之外，一班久無露面的星級嘉賓到場頒獎，其中郭可盈殘爆登場，被網民指：成個林建明咁！