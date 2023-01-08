萬千星輝頒獎典禮2022｜一文睇清花生位 頒獎嘉賓頻頻穿越、珍姐都有獎攞
花生1：林敏驄妙語連珠 笑江美儀食事後丸封視后
今年失落視帝的林敏驄一直沒有機會上台亂講嘢，終於到最後《下流上車族》獲得「最佳劇集獎」的時候，才有機會上台講幾句，仲要字字珠磯，妙語連珠。一開波就宣傳自己在3月即將舉行的演唱會，之後又笑江美儀一身黑色晚裝似烏雞，仲要話勇奪視后的江美儀在事前食咗多顆「事後丸」，笑爆全場！
林敏驄彈出彈入撐枴杖出場
在今天早上，林敏驄曾經發文表示因為腳傷未能出席台慶頒獎典禮，令一班網民懷疑是否因為冇獎攞而缺席：「尋日踢波畀條鬼頭踢瘀左腳眼…斤（今）晚去5到鳥（唔到了）。」結果在行紅地毯的時候，手持拐杖的林敏驄與郭柏妍和一班《下流上車族》的演員出場！
林敏驄寸曾志偉唔得民心
林敏驄早前憑無綫劇《下流上車族》車志明一角奪Yahoo人氣電視男角色，最爆就係他直斥無綫總經理曾志偉唔得民心，林敏驄在台上爆肚話：「今日153有冇嚟先？我見193喺度，193唙度眼超超咁，153有冇嚟？193問153有冇嚟，有嚟揼到佢變143。都唔得民心，你做呢個位有咩用呀？係咪呀？講真話，睇幾好反應，再嘈揼到佢133或者123……」佢話153做高層做到咁，唔得人心，台下觀眾大拍手掌，林敏驄沾沾自喜話「講真話幾受歡迎」，旁邊嘅森美不停拉住佢都無用。
曾志偉裸跑走數 林敏驄：你第一日識佢咩？
而《下流上車族》大結局當晚，曾志偉現身支持劇組，被問到和林敏驄的收視約定時，他笑言：「裸跑嗎，我依家去街市買緊隻『螺』。」林敏驄表示一早預計曾志偉「唔認數」，更反問：「你第一日識佢咩？」
花生2：《開心無敵獎門人》奪獎 曾志偉唔肯上台
今年「最佳綜藝節目」由《開心無敵獎門人》奪獎，獎老錢嘉樂、阮兆祥都有上台領獎，相反節目的核心人物「獎門人」曾志偉未知是否為了身份問題，一度不願上台，要等錢嘉樂請先肯上，在上台後亦避嫌不發言。
花生3：《萬千星輝賀台慶》都有得攞獎？
今年最騎呢位絕對是《萬千星輝賀台慶》獲封「最佳年度及特備節目」一事，不少網民一聽賽果都大跌眼鏡，紛紛留言：「可唔可以每一年頒返俾上年頒獎禮」、「今次真係自己頒俾自己」、「今年台慶係歷界最垃圾」等。
花生4：穿越到2002年頒獎典禮？
今次頒獎典禮有不少曾經擔任過經典角色的星級嘉賓到場頒獎，可是未知是否因為《萬千星輝頒獎典禮2022》的名字太繑口，吳啟華、湯寶如等人都口誤講成「萬千星輝頒獎典禮2002」，無論係嘉賓定頒獎典禮個名都成功穿越到2002年！
花生6：曾勵珍獲「萬千光輝演藝大獎」
每年必定聽到的「多謝珍姐」的主角曾勵珍，今年在《愛回家》一班演員和曾志偉手上獲得「萬千光輝演藝大獎」。曾勵珍獲獎的時候，全場都起立拍手祝賀。首次獲獎的曾勵珍都非常驚喜，一上台之後仲即刻反問曾志偉：「明明我地開會嘅時候唔係咁講㗎喎」，引起全場大笑。
花生5：郭可盈殘爆登場：成個林建明咁
多位久無露面的演員都有出席頒獎典禮，其中頒發「最受歡迎電視男角色」和「最佳男主角」的郭可盈就殘爆登場，更加撞樣林建明，嚇親一班網民。相反今年已經66歲的呂良偉依然保養得非常好，皮膚緊緻過一班小生！
花生6：錢嘉樂條眉超唔自然 似足「王小虎」
除了郭可盈之外，有份攞「最佳綜藝節目」的錢嘉樂都被網民嘲笑佢條眉非常唔自然，除咗條眉短過對眼之餘，眉形仲要非常老套，同「王小虎眉」有異曲同工之妙！
花生7：周奕瑋主持全個SHOW 成功hold成個大局
去年11月舉行的台慶大會司儀陣容鼎盛，史無前例由汪明荃、陳貝兒、陳百祥、鄧梓峰等20位星級主持組成龐大司儀陣容。今次《萬千星輝頒獎典禮2022》就只有周奕瑋一個主持，雖然周奕瑋名氣不大，主持大型節目的經驗亦不算多，但依然能夠毫無甩漏咁撐住場面，成功hold成個大局！
花生8：廣告期間一班藝人掛住玩電話
除了台上有睇頭之外，台下亦有不少花生位，一班藝人在廣告期間都只顧玩手機、補妝，大家都未有交談，肥媽仲要悶到扁曬嘴添。
花生9：龔嘉欣得罪陳瀅冇運行 排排坐互當透明
33歲龔嘉欣早前暗寸受TVB力捧的陳瀅，並表示：「我都係捱返嚟，19歲簽畀TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到而家都好感恩。」而令她參演的劇集《新四十二章》屢被抽起延播，連視后10強名單亦沒有她的名字，只入圍「最受歡迎電視女角色」。龔嘉欣對未能入圍視后直認感到失望及愕然。今晚二人排排坐互當透明，中間隔住劉佩玥，當劉佩玥攞馬來西亞最喜愛TVB女主角，龔嘉欣亦交足戲！
花生10：宣傳照P圖出事！網民：個設計批咗俾淘寶做？
TVB早前亦發放了有份角逐主要獎項的藝人宣傳照。不過今次TVB宣傳照懷疑太過慳水慳力，光用P圖了事，搞到全部藝人都同背景顯得格格不入！大部分照片都出現偏紅的情況，特別以汪明荃的宣傳照為例，身穿一身高貴晚裝裙的汪阿姐，塊面卻被P到好似飲醉酒一樣。部分女藝人更因為姿勢問題，搞到出來的效果變得非常滑稽，例如羅毓儀就成個人「凌空」咗；江美儀就突然變成抬高腳嘅大叔姿勢。
花生11 ：藝人用約換獎潛規則？
大部份TVB藝人上台領獎時都不忘感謝「樂小姐」，足證無綫高屬樂易玲在電視城內舉足輕重。對於每次頒獎禮都有續約換獎的新聞，樂易玲曾於訪問中回應，大數過去與無綫無合約的藝人，同樣能在頒獎禮上獲獎，當中包括有黃子華、惠英紅和已脫離無綫的鄭嘉穎等，樂易玲在訪問中指在公司立場，攞奬的藝人願意為無綫拍攝當然是好事！
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常見問題
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