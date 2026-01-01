萬千星輝頒獎典禮2025｜一文直擊8大花生位！Bob激動釀「慘劇」Windy搶獎勁尷尬！
1 |全晚高潮！Bob林盛斌興奮過度釀「慘劇」
全晚最經典、最爆笑的一幕，絕對是林盛斌（Bob）奪得「最佳男主持」之時！他上台首先交代的是會為剛剛失戀的陳庭欣找男友。誰知他講敢言時High過龍，將獎座一下撞落枱時，竟將獎座打爛，嚇到台下的曾志偉及全場藝員都O咀，王祖藍打圓場說：「TVB開台以來第一位喺台上面整爛個獎，落地開花！」
2 |AI玩到極致 播《尋秦記》有林峯 古天樂無份！
今年大會開場別出心裁，以AI生成經典劇集角色帶領藝人進場。不過，當播到經典神劇《尋秦記》時，畫面竟然只有飾演嬴政的林峯，而身為第一男主角的「項少龍」古天樂卻被消失？事件隨即引發網民洗版式討論，紛紛留言問：「還我項少龍！」成為晚會第一個熱話。
3 |Windy搶獎兼講錯嘢
「最佳電視歌曲」由年僅19歲的詹天文（Windy）奪得。可能是首奪大獎太過興奮，當頒獎嘉賓林敏驄宣布賽果後，Windy一上台就心急「搶走」獎座，嚇得林敏驄要先收回再正式頒給她，場面相當搞笑。事後Windy在台上更緊張到講錯嘢：「好開心可以用芳齡19歲嚟頒獎……呀唔係，係領獎！」天然呆一面盡現，非常可愛！
4| 林敏驄：接收TVB大部分業務
鬼才林敏驄一出場就大放笑彈！他帶領《中年好聲音4》的蒙面人上台頒獎，當蒙面人揭開臉罩時，竟然是黃宗澤、馬國明和振朗的人面肖像，台下嘉賓笑翻肚皮。林敏驄繼續發揮幽默本色：「由於我收到個絕密嘅消息，話將會有人離開，我老友總經理就吩咐我，一定要喺呢度同大家鄭重咁同大家宣布，由呢一刻開始，由本人接收TVB大部分嘅業務，打造一個超大型嘅動物園，同埋我哋有一個全新嘅節目，就叫做《中年侏羅紀騎呢動物園好聲音》！」
5 |羅子溢獲仔女手繪獎座
羅子溢雖然失落「最佳男主角」，但絕對是當晚的「溫情擔當」。他透露出發前一對仔女擔心爸爸會失望，特意手繪一張「最佳爸爸」獎座畫卡送給他，簡直冧爆！他表示：「出發前太太楊茜堯同仔女叫我加油，兩個小朋友驚我失落，特登畫咗張畫畀我！」
6 |朱敏瀚陳曉華情侶檔獲獎 成最佳衣著男女藝人
每年「最佳衣著獎」都備受關注，結果由緋聞男女朱敏瀚與陳曉華齊齊獲獎！兩人以黑白造型襯到絕，陳曉華大讚朱仔出色，稱自己為了這身打扮，騷前也有勤做運動。
7 |洪天明台上「報名」配對節目 求生欲極強
洪天明擔任「最佳綜藝節目」頒獎嘉賓時亦不忘搞笑，他提到TVB的配對節目《女神配對計劃》時，竟大膽講笑：「下次都預埋我吖！」話口未完，他似乎感到背後一涼，求生欲極強地在台上大叫：「我老婆喺邊？」急著尋找太太周家蔚的身影，引來全場爆笑！
8 |有笑有淚！致敬環節全場淚崩懷念Benz雄
頒獎禮有歡笑亦有淚水。在「致敬2025年離世藝人」環節，氣氛莊重感人。當大銀幕播出去年離世的「Benz雄」許紹雄的片段時，全場更是瞬間淚崩。鏡頭捕捉到台下的佘詩曼、高海寧眼泛淚光、神情肅穆，場面傷感，令人懷念這位帶給我們無數歡樂的好戲之人。