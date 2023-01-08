萬千星輝頒獎典禮2022｜視帝視后10強名單公布！林敏驄鮑姐呼聲最高
陳展鵬三奪馬來西亞視帝
陳展鵬憑《超能使者》，擊敗《白色強人2》的馬國明及《美麗戰場》的陳山聰等，奪得馬來西亞最喜愛TVB男主角，陳展鵬更是第三次奪得這個角色。
公開祝唐詩詠前稱錦繡
陳展鵬於台上說：「入行以嚟，經常得到馬來西亞觀眾支持，多謝大家支持《超能使者》，令我哋異能發光發亮，令我對呢個世界充滿好奇，點樣歷久常新，令觀眾有新鮮感，多謝《超能使者》，希望唐詩詠前程錦繡，山聰子善我哋三個爸爸要努力，多謝太太。我會繼續演好唔同角色同港劇畀大家睇！」
劉佩玥首封馬來西亞視后
於《美麗戰場》飾演記者的劉佩玥，擊敗《今宵大廈2》的李施嬅及《超能使者》的唐詩詠等，奪得馬來西亞最喜愛TVB女主角獎，是她繼2016年奪馬來西飛躍女藝員獎後再奪獎。
同陳瀅陳曉華攬攬 龔嘉欣冇份
劉佩玥得獎獲不少《美麗戰場》拍檔支持，她上台前跟陳瀅同陳曉華攬攬，但龔嘉欣卻被賣甩，只坐在椅上，之後劉佩玥走上台講得獎感受，陳瀅在台下幫她拍片。
開腔請葉念琛食飯
首次贏得馬來西亞視后的劉佩玥說：「冇諗過攞呢個獎，多謝馬來西亞fans，所有用過我嘅監製，好多謝葉念琛，好多謝你，下次食飯我請，多謝台上嘅兄弟姐妹，我會繼續努力，感謝你哋。」
鄧智堅擊敗大熱Bob 奪男配角喊晒口
《下流上車族》的鄧智堅擊敗事前被視為大熱門之一、《美麗戰場》的林盛斌（阿Bob）奪得無綫最佳男配角獎，也是他2017年加入無綫後首個獎項。
落台領獎先抱抱江美儀搞喊對方
鄧智堅表現得一臉難以置信，更忍不住激動落淚，他走落台時先去抱抱同劇拍檔江美儀，鄧智堅由頒獎嘉賓陶大宇及梁榮忠手上拿過最佳男配角時多謝眾多無綫高層、《下流上車族》的演員、劇場及家人，台下的江美儀其後也忍不住哭起來。
望男配十強有機會齊開劇
鄧智堅說：「多謝每位投票嘅觀眾朋友，多謝《下流上車族》咁多位演員，我哋之所以有好火花，係因為每位演員堅守守則，多謝演藝學院，多謝劇場，你哋滋潤嘅我生命，多謝屋企人，多謝咁多位十強，位位都好好戲，希望第時有套劇搵晒我哋一齊拍！」
蔣家旻砌低車家姊妹 大熱奪最佳女配角
《美麗戰場》為一向演開乖乖女角色的蔣家旻，首次挑壞女人角色「鍾家琪（反骨琪）」，事前已呼聲最高，結果順利擊敗《下流上車族》「車家兩姊妹」郭柏妍及羅毓儀，以及《超能使者》的劉穎鏇等等，入行15年終順利奪得女配角獎，這是她繼2020年奪得無綫飛躍進步女藝員獎後再次得獎。
點名多謝珍姐葉念琛
蔣家旻於台上說：「多謝公司頒呢個獎畀我，另外好多謝珍姐，畀好多機會我，包括令《愛回家》嘅馬子妮深入民心，多謝導演葉念琛畀我演反骨琪，成為我演藝路上另一個代表作，好多謝你對我無限信任，令我去超越自己，多謝每個《美麗戰場》，每個角色加埋一齊，先令觀眾有咁深刻印象，多謝投票每一個人，呢個獎係你哋成就出嚟，我係演藝路上行得比人慢，但好多師兄師妹嘅一步一腳印，話俾我聽堅持嘅可貴，我會帶住演戲熱誠，做好自己。」
林敏驄腫過豬蹄 撐枴杖現身
林敏驄今日曾於互聯網出帖，指自己因為腳傷而缺席台慶頒獎禮，他留言說：「尋日踢波畀條鬼頭踢瘀左腳眼…斤（今）晚去5到鳥（唔到了）。」怎料於傍晚的紅地毯上，卻見到林敏驄露面，他當時跟《下流上車族》幾位拍檔江美儀、郭柏妍及羅毓儀一同走紅地毯，撐著枴杖入場，他於紅毯上給在場傳媒記者拍照時更嘗試提起單腳。
萬千星輝頒獎典禮2022｜視帝視后10 強名單
TVB日前在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》，共有14項提名！陳山聰、周嘉洛、陳展鵬、吳偉豪及林盛斌分別獲三項提名，其中山聰和嘉洛齊齊提名視帝、最受歡迎電視角色及最受歡迎電視拍檔，《超能使者》則獲9項提名，《痞子殿下》以8項提名緊隨其後。
最佳男主角（視帝10強名單）：陳山聰打定輸數 周嘉洛平常心
「視帝」10強名單為丁子朗、陳山聰、郭晉安、陳豪、馬國明、周嘉洛、林敏驄、陳展鵬、黃宗澤及黎耀祥。今年視帝以《下流上車族》林敏驄呼聲最高，早在TVB未公布提名名單前，已被網民封為「民選視帝」，而之前憑《廉政行動2022》爭獎的譚俊彥，則止步10強。首次當劇集男主角的丁子朗、周嘉洛及憑林敏驄分別憑《青春不要臉》、《痞子殿下》及《下流上車族》同入10強。
記者會現場入圍視帝的只得陳山聰和周嘉洛出席，陳山聰2019年於《金宵大廈》首次擔正，劇集被封神劇更讓他首度提名視帝，是次憑續集再次打入視帝十強，他在台上語帶哽咽謂：「非常之開心同感恩，我諗大家都知道《金宵大廈》係我嘅人生代表作，亦都係我踏上男主角嘅第一步。2019年可以憑住阿蕭呢個角色打入五強，3年後《金宵大廈2》再回歸，又憑住呢個角色可以打入十強，對我嚟講已經好開心，相信1月8號都無乜機會，所以要係度多謝一啲人。」
憑《痞子殿下》入圍的周嘉洛一開聲就謂：「呢壇野唔簡單。」他先點名多謝高層和監製，接著講視帝志在必得：「攞唔攞到係遲早嘅事，但攞到之前我都好隨緣，真係平常心，我好享受我嘅工作同拍攝，希望有更多機會同大家一齊玩。」
|1
|青春不要臉｜丁子朗
|6
|白色強人II｜馬國明
|2
|金宵大廈2｜ 陳山聰
|7
|痞子殿下｜周嘉洛
|3
|回歸｜郭晉安
|8
|法證先鋒V｜黃宗澤
|4
|鐵拳英雄｜陳展鵬
|9
|輕‧功｜黎耀祥
|5
|白色強人II｜陳 豪
|10
|下流上車族｜林敏驄
林敏驄因《下流上車族》在頒獎禮上勇奪「人氣獎」
每到年底就係娛樂圈各式頒獎禮舉辦嘅日子，亦係一眾藝人證明自己過往一年努力嘅時候。一間娛樂公司舉行嘅頒獎禮10號舉行，當中 黃宗澤 同 胡定欣 就分別憑《法證先鋒V》同《白色強人II》獲得最佳男、女主角獎，佢哋仲對獲得肯定非常開心。大受觀眾歡迎嘅仲有《下流上車族》嘅車家，呢日佢哋就得到最佳電視劇集喇，而 林敏驄 江美儀 鮑起靜 同 鄧智堅 仲各自得到人氣男女演員獎，不過佢哋就話希望喺台慶頒獎禮搶到最佳劇集獎，不過睇佢哋兩公婆鬥嘴就一樣充滿娛樂性喇。
最佳女主角（視后10強名單）：鮑姐支持者眾、《法證5》女角全軍覆沒
今年的「視后」10強名單為李施嬅、高海寧、陳煒、胡定欣、張曦雯、陳瀅、劉佩玥、鮑起靜、江美儀及唐詩詠。《法證先鋒5》的3位女主角蔡潔、王敏奕、蔡思貝全軍覆沒，反而《美麗戰場》劉佩玥都入到10強，已離巢的唐詩詠能進入10強亦令人意外，而陳瀅雖有兩劇入圍，但最終卻是憑《痞子殿下》爭奪視后，相信獲獎機會不大，反而《下流上車族》鮑起靜和江美儀有更多支持者。
今年加入TVB第十年的陳煒憑《回歸》入圍視后：「好開心一路以來都好多機會，加埋今次已經有6次的女主角提名，所以呢十年由我人生最低谷嘅時候，慢慢爬上嚟，得到好多唔同劇集機會同角色，得到大家支持同投票我好開心。參演《回歸》正正係我入行第25年，同劇中嘅社會背景係一樣，同大家一齊見證重港發展，之前發生過嘅事，好多回憶同共鳴。」
江美儀入圍當贏、陳瀅離謝奇葉念琛
江美儀憑《下流上車族》入圍視后，她直言無陳煒好咁好彩，多年來甚少獲得獎項提名：「劇集相信係呢個時間俾咗好多歡樂大家，我唔夠膽邀功係我功勞，當然大家都係好傑出嘅女主角，但能夠同鮑姐齊名競選覺得已經贏，因為佢係影后。我最想係我最佳女主角可以交換到最佳劇集呢個獎。」
憑《痞子殿下》入圍的陳瀅，在上台講感言時卻點名感謝另一套劇集《美麗戰場》的導演葉念琛和她演繹的角色「阿寶」，當然不忘感謝高層樂小姐推動其進步，又多謝曾志偉開拍《美麗戰場》。入圍飛躍進步女藝員十強的劉佩玥憑《美麗戰場》競逐女主角，直呼驚喜。
另外李施嬅胡定欣、高海寧、張曦雯、鮑起靜及唐詩詠分別憑《金宵大廈2》、《白色強人II》、《童時愛上你》、《下流上車族》及《鐵拳英雄》入圍視后。而在視帝視后名單中，一線小生花旦譚俊彥及龔嘉欣卻十強不入。
|1
|金宵大廈2｜李施嬅
|6
|白色強人II｜胡定欣
|2
|童時愛上你｜高海寧
|7
|白色強人II｜張曦雯
|3
|回歸｜陳 煒
|8
|痞子殿下｜陳 瀅
|4
|下流上車族｜鮑起靜
|9
|美麗戰場｜劉佩玥
|5
|下流上車族｜江美儀
|10
|鐵拳英雄｜唐詩詠
萬千星輝頒獎典禮2022｜最佳劇集10強：《下流上車族》VS《痞子殿下》
今年最佳劇集的10強作品為《愛‧回家之開心速遞》、《愛上我的衰神》、《金宵大廈2》、《回歸》、《白色強人II》、《痞子殿下》、《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》及《法證先鋒V》。其中以剛播不久的《下流上車族》呼聲最高，不過口碑不俗的《痞子殿下》亦有機會跑出。
最佳劇集
|1
|愛‧回家 之 開心速遞
|6
|痞子殿下
|2
|愛上我的衰神
|7
|美麗戰場
|3
|金宵大廈2
|8
|下流上車族
|4
|回歸
|9
|超能使者
|5
|白色強人II
|10
|法證先鋒V
常見問題
去年萬千星輝頒獎典禮2021 獎項誰屬？得獎名單詳情？
去年頒獎禮名單由最佳男配角開始、姜麗文大熱奪飛躍進步女藝員後，飛躍男藝員就「鬧雙胞」⋯⋯得獎名單詳情｜最後五強名單
去年視后鍾嘉欣為何未能奪獎？
去年鍾嘉欣為了出席今屆頒獎禮，一早帶同兒子由加拿大返港，賽前一日曾有說她閃電離港，但事實係⋯⋯按此收看
讀者留言