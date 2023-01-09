萬千星輝頒獎典禮2022｜A0女神郭柏妍入行2年奪飛躍 角色多變可塑性高
郭柏妍首次入圍飛躍即奪獎
「A0女神」郭柏妍憑《青春不要臉》、《雙生陌生人》、《白色強人II》、《下流上車族》四套劇集，首次提名即奪得「飛躍進步女藝員」獎項，更擊敗一同入圍的港姐前輩劉穎鏇和劉佩玥得獎。
Rosita感謝前輩提點
最後由首次入圍的郭柏姸成功奪獎。郭柏姸感謝一眾高層給予她一個追夢機會，又特別多謝劇集《白色強人2》的監製：「多謝你願意俾我呢張白紙一個機會去拍劇，多謝用過我嘅監製願意用我。多謝台上所有提點我的前輩、令我進步，特別多謝《下流上車族》嘅鐵三角江美儀、林敏驄同鮑起靜。」非常緊張的她到後段開始語無論次：「仲有多謝胡定欣，我會記住帶粉餅，仲有廣沛我會繼績努力。」
林敏驄撐柺杖上陣郭柏妍缽仔糕乍現
《下流上車族》的一家四口一同登上紅毯，騷前林敏驄於社交網站表示因踢波受傷，身為視帝熱門人馬的他最後還是決定帶復現身，性格鬼馬的林敏驄雖然手執柺杖，但在紅毯上還大膽地單腳站立向傳媒展示腳傷，嚇得郭柏妍馬上跑前扶著他。郭柏妍以「中東公主」Look現身，打底的「砵仔糕」不慎露出。
向「爸爸」林敏驄送吻
郭柏妍下台後與《下流上車族》中飾演其父的林敏驄接受訪問，因為踢波受傷的林敏驄直言本來因為腳痛打算缺席，得因為郭柏妍叫到所以來現身。阿驄又指起初教郭柏妍做戲時，對方「成嚿雞咁」，但郭柏妍最後還是感謝前輩林敏驄的教導，公開向他獻吻道謝。
郭柏妍今年大豐收A0港姐拍劇多發揮
郭柏妍今年可算是大豐收一年，於2020年參選香港小姐得到季軍而入行的她自爆從沒戀愛經驗，被封為「A0港姐」，加上樣子清純甜美有「港版周子瑜」之稱。
白色強人2｜A0女神首演劇集即演性侵場面
《白色強人2》是她首部參的演劇集，在當中飾演患驚恐症病人，與陳豪有感情線更有被性侵戲份，首演劇集已經很有發揮。
青春不要臉｜清純陽光Look有初戀感覺
郭柏妍在劇集《青春不要臉》中憑「陽光妹」清純 Image 贏盡關注，雖然只有幾秒鏡頭，但手上拎住一盒檸檬茶邊行邊飲的郭柏妍，成功重現經典陽光檸檬茶廣告中的學生妹形象，獲網民大讚「令人眼前一亮」、「好有初戀Feel」、「好pure好true」、「好有仙氣」、「好可愛」。
雙生陌生人｜郭柏妍戴假金髮變身小野貓
郭柏妍在早前播畢的劇集《雙生陌生人》中，一改形象轉走狂野路線大跳鋼管舞，以金髮女郎形象，穿上Crop Top、熱褲配以性感高難度動作示人，令人眼前一亮。劇中她穿上Deep V裝大跳鋼管舞，突破她選港姐入行以來的斯文形象，原來她只用3個小時去練習鋼管舞。對於郭柏妍突破性演出，網民讚她跳舞好看兼身型一流。
下流上車族｜郭柏妍為羅毓儀跳女僕舞
台慶劇《下流上車族》郭柏妍飾演林敏驄大女，其中第七集劇情講述郭柏妍因為送外賣而撞破妹妹羅毓儀在女僕餐廳當侍應，但因為羅毓儀笨手笨腳摔壞碗碟，而被老闆娘孫慧雪辭退。在計算薪金的時候，郭柏妍得知孫慧雪欠缺人手於是自薦自己，並且勸阻孫慧雪辭退羅毓儀，並以「魔法女僕姐妹花，魔法會翻倍，客人也會翻倍」為由成功說服孫慧雪重新招聘二人成為員工。
郭柏妍文武雙全 港大碩士畢業
郭柏妍在中學時期便是步操樂團成員，並曾在「香港步操樂團公開賽」中，獲得2011年度銀獎及2012年度金獎。除此之外，她又曾代表學校多次參與學界游泳比賽並打入八強，及在香港學校朗誦節取得中五級女子粵語詩詞獨誦優異獎。中學畢業後，她曾就讀於香港高等教育科技學院的食品安全學科，並畢業於香港大學食物安全管理碩士課程。
自爆A0從未拍過拖 公開5個擇偶條件
郭柏妍亦曾自爆自己A0，原因是身邊少有異性朋友，而且大學讀書的時候，女同學都比較多，所以便好難識到異性，又曾在《#後生仔傾吓偈》中坦言雖然有男性追求，但是因為不合適，所以未有進一步發展。
她指自己的心儀對象是要比她高，而且要健談、開朗、風趣和上進的人，余德丞就是其理想對象，又指自己不是一見鍾情的類型，而是要經過相處才會在一起。可是最後她強調拍拖暫時不是自己首要的選擇，而是現今的演藝工作，因為演藝工作是自己鍾意做的事情。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。
讀者留言