萬千星輝2025｜飛躍女藝員五強得獎預測分析 葉蒨文四項提名成大熱

《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單正式出爐，飛躍進步女藝員獎項競爭異常激烈，多達29位女藝人角逐殊榮。當中葉蒨文憑藉《愛．回家之開心速遞》等四項作品入圍，人氣急升成為大熱門選，而戴祖儀和陳楨怡亦憑出色表現躍升五強預測名單，今屆誰能突圍而出備受關注。