萬千星輝2025｜飛躍女藝員五強得獎預測分析 葉蒨文四項提名成大熱

《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單正式出爐，飛躍進步女藝員獎項競爭異常激烈，多達29位女藝人角逐殊榮。當中葉蒨文憑藉《愛．回家之開心速遞》等四項作品入圍，人氣急升成為大熱門選，而戴祖儀和陳楨怡亦憑出色表現躍升五強預測名單，今屆誰能突圍而出備受關注。

葉蒨文四項作品入圍成大熱

葉蒨文今年表現搶眼，憑《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》及《英雄召集：超級電競大派對》四項作品入圍飛躍進步女藝員。她在《愛．回家之開心速遞》中的演出備受觀眾喜愛，加上參與多個綜藝節目展現不同面貌，人氣急升令她成為今屆大熱門選。

戴祖儀陳楨怡表現躍進搶眼

戴祖儀同樣以四項作品入圍，包括《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》及《英雄召集：超級電競大派對》。她在《刑偵12》中的表現獲得業界認可，演技較以往有明顯進步。陳楨怡則憑《巨塔之后》和《新聞女王²》兩套重頭劇入圍，在兩套高質素劇集中都有不俗發揮，證明了她的演技實力正在穩步提升。觀眾反應等多個因素。消息指出，除了五強預測名單外，其他入圍藝人同樣不容小覷。

五強得獎預測分析

  • 戴祖儀 《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》、《英雄召集：超級電競大派對》
  • 陳楨怡 《巨塔之后》、《新聞女王2》
  • 葉蒨文 《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》、《英雄召集：超級電競大派對》
  • 梁敏巧《金式森林》、《東張西望》、《慈善星輝仁濟夜》、《女神配對計劃》
  • 陳懿德 《萬千星輝頒獎典禮2024》、《寵你一世》、《聲秀》、《盲盒鐵路遊》

網民熱議五強預測名單

提名名單公布後，網民紛紛在社交平台討論五強預測，「葉蒨文今年真係好搶鏡，四個作品入圍實至名歸」、「戴祖儀喺《刑偵12》嘅表現真係有進步」、「陳楨怡兩套大劇都有佢份，競爭力好強」。亦有網民認為梁敏巧和陳懿德同樣值得關注，「梁敏巧喺《東張西望》做得好好，應該有機會」。部分網民則表示今年競爭太激烈，「29個人爭一個獎，真係好難預測邊個會贏」。

飛躍進步女藝員

11. 飛躍進步女藝員提名名單
編號 演員 2025年主要作品
1 陳楨怡 巨塔之后、新聞女王2
2 陳星妤 執法者們、金式森林
3 陳懿德 萬千星輝頒獎典禮2024、寵你一世、聲秀、盲盒鐵路遊
4 陳若思 愛·回家之開心速遞、痞子無間道、女神配對計劃、刑偵12、執法者們
5 趙璧渝 傾家,入宅、巨塔之后
6 莊子璇 金式森林、2025風生水起、香港系列之原味道
7 何沛珈 東張西望、戀上西沙、健康新聞報道、第十五屆全國運動會
8 何泳芍 痞子無間道、執法者們、傾家・入宅、第十五屆全國運動會
9 古佩玲 愛·回家之開心速遞
10 谷婭溦 新聞女王、中年好聲音4
11 關楓馨 巨塔之后、飲茶、歡樂滿東華2025、 玩轉粵東粵北懶人包
12 關嘉敏 奔跑吧!勇敢的女人們、麻雀樂團、女神配對計劃
13 林熹瞳 刑偵12
14 林秀怡 刑偵12、美食新聞報道、博愛歡樂傳萬家、大師兄感謝祭、大師兄Welcome Summer大激戰
15 羅毓儀 盲盒鐵路遊、滴水不漏拯救隊、愛·回家之開心速遞、女神配對計劃
16 李芷晴 愛·回家之開心速遞、痞子無間道、女神配對計劃
17 李旻芳 東張西望、慈善星輝仁濟夜、滴水不漏拯救隊
18 梁凱晴 奪命提示、明愛暖萬心、剪裁魔法師2
19 梁敏巧 兩文三語通天下、東張西望、慈善星輝仁濟夜
20 廖慧儀 女神配對計劃、日本最美村落
21 樂珈嘉 巨塔之后、剪裁魔法師2
22 鄧美欣 第十五屆全國運動會
23 戴祖儀 刑偵12、一日打工限定、 寵你一世、英雄召集:超級電競大派對
24 黃嘉雯 刑偵12、 美食新聞報道、博愛歡樂傳萬家
25 王嘉慧 巨塔之后、東張西望、健康新聞報道、盲盒鐵路遊
26 倪嘉雯 虛擬情人、美食新聞報道、新聞女王2
27 游嘉欣 俠醫、養生之旅、 寵你一世、玩轉澳門加倍Fun
28 葉蒨文 愛．回家之開心速遞、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽、英雄召集：超級電競大派對
29 姚焯菲 愛·回家之開心速遞

