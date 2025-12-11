萬千星輝2025｜飛躍女藝員五強得獎預測分析 葉蒨文四項提名成大熱
《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單正式出爐，飛躍進步女藝員獎項競爭異常激烈，多達29位女藝人角逐殊榮。當中葉蒨文憑藉《愛．回家之開心速遞》等四項作品入圍，人氣急升成為大熱門選，而戴祖儀和陳楨怡亦憑出色表現躍升五強預測名單，今屆誰能突圍而出備受關注。
葉蒨文四項作品入圍成大熱
葉蒨文今年表現搶眼，憑《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》及《英雄召集：超級電競大派對》四項作品入圍飛躍進步女藝員。她在《愛．回家之開心速遞》中的演出備受觀眾喜愛，加上參與多個綜藝節目展現不同面貌，人氣急升令她成為今屆大熱門選。
戴祖儀陳楨怡表現躍進搶眼
戴祖儀同樣以四項作品入圍，包括《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》及《英雄召集：超級電競大派對》。她在《刑偵12》中的表現獲得業界認可，演技較以往有明顯進步。陳楨怡則憑《巨塔之后》和《新聞女王²》兩套重頭劇入圍，在兩套高質素劇集中都有不俗發揮，證明了她的演技實力正在穩步提升。觀眾反應等多個因素。消息指出，除了五強預測名單外，其他入圍藝人同樣不容小覷。
五強得獎預測分析
- 戴祖儀 《刑偵12》、《一日打工限定》、《寵你一世》、《英雄召集：超級電競大派對》
- 陳楨怡 《巨塔之后》、《新聞女王2》
- 葉蒨文 《愛．回家之開心速遞》、《女神配對計劃》、《2025香港小姐競選決賽》、《英雄召集：超級電競大派對》
- 梁敏巧《金式森林》、《東張西望》、《慈善星輝仁濟夜》、《女神配對計劃》
- 陳懿德 《萬千星輝頒獎典禮2024》、《寵你一世》、《聲秀》、《盲盒鐵路遊》
網民熱議五強預測名單
提名名單公布後，網民紛紛在社交平台討論五強預測，「葉蒨文今年真係好搶鏡，四個作品入圍實至名歸」、「戴祖儀喺《刑偵12》嘅表現真係有進步」、「陳楨怡兩套大劇都有佢份，競爭力好強」。亦有網民認為梁敏巧和陳懿德同樣值得關注，「梁敏巧喺《東張西望》做得好好，應該有機會」。部分網民則表示今年競爭太激烈，「29個人爭一個獎，真係好難預測邊個會贏」。
飛躍進步女藝員
|11. 飛躍進步女藝員提名名單
|編號
|演員
|2025年主要作品
|1
|陳楨怡
|巨塔之后、新聞女王2
|2
|陳星妤
|執法者們、金式森林
|3
|陳懿德
|萬千星輝頒獎典禮2024、寵你一世、聲秀、盲盒鐵路遊
|4
|陳若思
|愛·回家之開心速遞、痞子無間道、女神配對計劃、刑偵12、執法者們
|5
|趙璧渝
|傾家,入宅、巨塔之后
|6
|莊子璇
|金式森林、2025風生水起、香港系列之原味道
|7
|何沛珈
|東張西望、戀上西沙、健康新聞報道、第十五屆全國運動會
|8
|何泳芍
|痞子無間道、執法者們、傾家・入宅、第十五屆全國運動會
|9
|古佩玲
|愛·回家之開心速遞
|10
|谷婭溦
|新聞女王、中年好聲音4
|11
|關楓馨
|巨塔之后、飲茶、歡樂滿東華2025、 玩轉粵東粵北懶人包
|12
|關嘉敏
|奔跑吧!勇敢的女人們、麻雀樂團、女神配對計劃
|13
|林熹瞳
|刑偵12
|14
|林秀怡
|刑偵12、美食新聞報道、博愛歡樂傳萬家、大師兄感謝祭、大師兄Welcome Summer大激戰
|15
|羅毓儀
|盲盒鐵路遊、滴水不漏拯救隊、愛·回家之開心速遞、女神配對計劃
|16
|李芷晴
|愛·回家之開心速遞、痞子無間道、女神配對計劃
|17
|李旻芳
|東張西望、慈善星輝仁濟夜、滴水不漏拯救隊
|18
|梁凱晴
|奪命提示、明愛暖萬心、剪裁魔法師2
|19
|梁敏巧
|兩文三語通天下、東張西望、慈善星輝仁濟夜
|20
|廖慧儀
|女神配對計劃、日本最美村落
|21
|樂珈嘉
|巨塔之后、剪裁魔法師2
|22
|鄧美欣
|第十五屆全國運動會
|23
|戴祖儀
|刑偵12、一日打工限定、 寵你一世、英雄召集:超級電競大派對
|24
|黃嘉雯
|刑偵12、 美食新聞報道、博愛歡樂傳萬家
|25
|王嘉慧
|巨塔之后、東張西望、健康新聞報道、盲盒鐵路遊
|26
|倪嘉雯
|虛擬情人、美食新聞報道、新聞女王2
|27
|游嘉欣
|俠醫、養生之旅、 寵你一世、玩轉澳門加倍Fun
|28
|葉蒨文
|愛．回家之開心速遞、女神配對計劃、2025香港小姐競選決賽、英雄召集：超級電競大派對
|29
|姚焯菲
|愛·回家之開心速遞
圖片來源：YouTube@TVB、TVB、IG@taktakrachel資料或影片來源：原文刊於新假期