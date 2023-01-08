萬千星輝頒獎典禮

萬千星輝頒獎典禮2022｜與吳偉豪同奪飛躍男女 上位小花郭柏妍向林敏驄獻吻

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無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》於今晚（1月8日）舉行，今屆的飛躍女藝員競爭激烈，最後由入行僅兩年的上位小花郭柏妍奪得，而連續入圍飛躍男藝員三年的吳偉豪今年終於得獎。

金像獎最佳男女配角任頒獎嘉賓

大會邀請到憑《低俗喜劇》及《媽媽的神奇小子》獲得金像獎最佳女配角及最佳男配角的陳靜（Dada）與馮皓揚（羊羊）任頒獎嘉賓，Dada提到開始電影生涯至今已經第13年，但仍抱持著新人心態對待工作，認為在行業中尊重是非常重要的事。而2016年出道的羊羊自認幸運，因為他比許多人更早擁有自己的代表作。

萬千星輝頒獎典禮 陳靜與馮皓揚任飛躍男女藝員頒獎嘉賓。
陳靜與馮皓揚任飛躍男女藝員頒獎嘉賓。（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 黃庭鋒、吳偉豪、林景程、張馳豪及黃建東打入最後五強。
黃庭鋒、吳偉豪、林景程、張馳豪及黃建東打入最後五強。（圖片來源：TVB）

吳偉豪奪飛躍進步男藝員

吳偉豪打敗其餘打入五強的男藝人，包括黃庭鋒、林景程、張馳豪及黃建東，成功奪得「飛躍進步男藝員」最後五強。入行7年的吳偉豪第一時間多謝公司：「我之所以有資格攞到呢個獎、企係個台上面，係因為身邊有好多對我好好、好錫我嘅人，首先我想多謝我屋企人。」鏡頭馬上影向身在現場的吳爸爸，亦即是節目《中年好聲音》100強參賽者中之一的吳大強，吳偉豪感謝父母辛苦湊大四個「衰仔」。吳偉豪點名感謝提拔他入行的高層曾勵珍，還有高層曾志偉和樂易玲等：「最後我要多謝愛我嘅人，I love you back，我會繼續努力。」

萬千星輝頒獎典禮 吳偉豪入圍三年終於奪獎。
吳偉豪入圍三年終於奪獎。（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 吳偉豪爸爸、《中年好聲音》100強參賽者中之一的吳大強。
吳偉豪爸爸、《中年好聲音》100強參賽者中之一的吳大強。（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 高層曾勵珍。
高層曾勵珍。（圖片來源：TVB）

吳偉豪曾涉不雅影片

2015年於藝訓班畢業的吳偉豪，加入TVB後第一套劇集就《愛．回家》，後來在多部劇集中參演閒角，直到2017年開播至今仍在播出的《愛．回家之開心速遞》，吳偉豪因「朱凌凌」一角而為人熟悉。去年7月，他在慶祝香港回歸25年的劇集《回歸》飾演「區家謙」，成功突破形象，今年是他連續第3年獲飛躍進步男藝員提名，今年終於成功得獎。吳偉豪於2021年5月曾流出一段12秒長的沐浴自慰影片，影片曝光後緋聞女友何泳芍馬上「割蓆」，吳偉豪曾報警處理，並一度停止劇集拍攝工作，及後在出席公開宣傳活動中向傳媒承認自己是片段中的當事人。

萬千星輝頒獎典禮 吳偉豪自認「衰仔」。
吳偉豪自認「衰仔」。（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 兩位應屆飛躍男女藝員。
兩位應屆飛躍男女藝員。（圖片來源：東方新地）

郭柏妍首次入圍飛躍即奪獎

飛躍進步女藝員五強分別有劉穎鏇、炎明熹、劉佩玥、陳曉華以及郭柏姸，何依婷、羅毓儀、JW王灝兒最後五強不入。不在港的炎明熹以Zoom「現身」在螢幕前一臉尷尬，最後由首次入圍的郭柏姸成功奪獎。郭柏姸感謝一眾高層給予她一個追夢機會，又特別多謝劇集《白色強人2》的監製：「多謝你願意俾我呢張白紙一個機會去拍劇，多謝用過我嘅監製願意用我。多謝台上所有提點我的前輩、令我進步，特別多謝《下流上車族》嘅鐵三角江美儀、林敏驄同鮑起靜。」非常緊張的她到後段開始語無論次：「仲有多謝胡定欣，我會記住帶粉餅，仲有廣沛我會繼績努力。」

萬千星輝頒獎典禮 郭柏然入行兩年即奪飛躍女藝人。
郭柏然入行兩年即奪飛躍女藝人。（圖片來源：TVB）
萬千星輝頒獎典禮 郭栢妍 白色強人2 郭柏妍是2020年度的港姐季軍。
郭柏妍是2020年度的港姐季軍。（圖片來源：TVB《2020年香港小姐競選》截圖）
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步 飛躍進步女藝員10強包括：陳曉華、陳嘉慧、何依婷、郭柏姸、劉佩玥、劉穎鏇、羅毓儀、戴祖儀、JW王灝兒、炎明熹。
飛躍進步女藝員10強包括：陳曉華、陳嘉慧、何依婷、郭柏姸、劉佩玥、劉穎鏇、羅毓儀、戴祖儀、JW王灝兒、炎明熹。（圖片來源：TVB）

向「爸爸」林敏驄送吻

郭柏妍下台後與《下流上車族》中飾演其父的林敏驄接受訪問，因為踢波受傷的林敏驄直言本來因為腳痛打算缺席，得因為郭柏妍叫到所以來現身。阿驄又指起初教郭柏妍做戲時，對方「成嚿雞咁」，但郭柏妍最後還是感謝前輩林敏驄的教導，公開向他獻吻道謝。

萬千星輝頒獎典禮 父女勁開心。
父女勁開心。（圖片來源：東方新地）
萬千星輝頒獎典禮 面對郭柏妍獻吻，林敏驄竟然一臉呆滯。
面對郭柏妍獻吻，林敏驄竟然一臉呆滯。（圖片來源：東方新地）

郭柏妍今年大豐收

郭柏妍今年可算是大豐收一年，於2020年參選香港小姐得到季軍而入行的她，首部參演劇集就是《白色強人2》，在當中飾演患驚恐症病人，與陳豪有感情線更有被性侵戲份。郭柏妍因為長相甜美，2020年參選港姐時已被形容為「港版子瑜」，甚至被視為熱門，最後獲得季軍並且加入TVB。郭柏妍亦因參演今年的台慶劇《下流上車族》而走紅，觀眾緣不錯的她有望成為新一代花旦王。

萬千星輝頒獎典禮 郭栢妍 白色強人2 劇中郭柏妍得陳豪開導，逐漸克服對傳染病的恐懼。
劇中郭柏妍得陳豪開導，逐漸克服對傳染病的恐懼。（圖片來源：TVB《白色強人2》截圖）
萬千星輝頒獎典禮 郭栢妍 白色強人2 郭柏妍慢慢愛上陳豪，因此想約對方去睇演唱會。
郭柏妍慢慢愛上陳豪，因此想約對方去睇演唱會。（圖片來源：TVB《白色強人2》截圖）
萬千星輝頒獎典禮 郭栢妍 白色強人2 食檸檬後，郭柏妍獨自搭的士，遇上色魔襲擊，受到嚴重創傷。
食檸檬後，郭柏妍獨自搭的士，遇上色魔襲擊，受到嚴重創傷。（圖片來源：TVB《白色強人2》截圖）
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步 郭柏妍 下流上車族
郭柏妍和羅毓儀飾演林敏驄女兒，兩女齊角逐飛躍進步女藝員。（圖片來源：TVB《下流上車族》劇照）

郭柏妍想同「妹妹」羅毓儀齊攞獎

至於2021年才正式拍劇的郭柏妍，對於自己資歷尚淺便獲得提名感到十分開心，並傻氣地笑言希望與妹妹羅毓儀齊奪女飛躍：「上年有兩個男飛躍，今年唔知會唔會有兩個女飛躍？」

萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步 羅毓儀提名女飛躍，性感影宣傳照。
羅毓儀提名女飛躍，性感影宣傳照。（圖片來源：TVB娛樂新聞台截圖）
萬千星輝頒獎典禮 飛躍進步 郭柏妍對於自己資歷尚淺便獲得提名，感到十分開心
郭柏妍對於自己資歷尚淺便獲得提名，感到十分開心（圖片來源：TVB）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、東方新地

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