萬千星輝頒獎典禮2022｜與吳偉豪同奪飛躍男女 上位小花郭柏妍向林敏驄獻吻
金像獎最佳男女配角任頒獎嘉賓
大會邀請到憑《低俗喜劇》及《媽媽的神奇小子》獲得金像獎最佳女配角及最佳男配角的陳靜（Dada）與馮皓揚（羊羊）任頒獎嘉賓，Dada提到開始電影生涯至今已經第13年，但仍抱持著新人心態對待工作，認為在行業中尊重是非常重要的事。而2016年出道的羊羊自認幸運，因為他比許多人更早擁有自己的代表作。
吳偉豪奪飛躍進步男藝員
吳偉豪打敗其餘打入五強的男藝人，包括黃庭鋒、林景程、張馳豪及黃建東，成功奪得「飛躍進步男藝員」最後五強。入行7年的吳偉豪第一時間多謝公司：「我之所以有資格攞到呢個獎、企係個台上面，係因為身邊有好多對我好好、好錫我嘅人，首先我想多謝我屋企人。」鏡頭馬上影向身在現場的吳爸爸，亦即是節目《中年好聲音》100強參賽者中之一的吳大強，吳偉豪感謝父母辛苦湊大四個「衰仔」。吳偉豪點名感謝提拔他入行的高層曾勵珍，還有高層曾志偉和樂易玲等：「最後我要多謝愛我嘅人，I love you back，我會繼續努力。」
吳偉豪曾涉不雅影片
2015年於藝訓班畢業的吳偉豪，加入TVB後第一套劇集就《愛．回家》，後來在多部劇集中參演閒角，直到2017年開播至今仍在播出的《愛．回家之開心速遞》，吳偉豪因「朱凌凌」一角而為人熟悉。去年7月，他在慶祝香港回歸25年的劇集《回歸》飾演「區家謙」，成功突破形象，今年是他連續第3年獲飛躍進步男藝員提名，今年終於成功得獎。吳偉豪於2021年5月曾流出一段12秒長的沐浴自慰影片，影片曝光後緋聞女友何泳芍馬上「割蓆」，吳偉豪曾報警處理，並一度停止劇集拍攝工作，及後在出席公開宣傳活動中向傳媒承認自己是片段中的當事人。
郭柏妍首次入圍飛躍即奪獎
飛躍進步女藝員五強分別有劉穎鏇、炎明熹、劉佩玥、陳曉華以及郭柏姸，何依婷、羅毓儀、JW王灝兒最後五強不入。不在港的炎明熹以Zoom「現身」在螢幕前一臉尷尬，最後由首次入圍的郭柏姸成功奪獎。郭柏姸感謝一眾高層給予她一個追夢機會，又特別多謝劇集《白色強人2》的監製：「多謝你願意俾我呢張白紙一個機會去拍劇，多謝用過我嘅監製願意用我。多謝台上所有提點我的前輩、令我進步，特別多謝《下流上車族》嘅鐵三角江美儀、林敏驄同鮑起靜。」非常緊張的她到後段開始語無論次：「仲有多謝胡定欣，我會記住帶粉餅，仲有廣沛我會繼績努力。」
向「爸爸」林敏驄送吻
郭柏妍下台後與《下流上車族》中飾演其父的林敏驄接受訪問，因為踢波受傷的林敏驄直言本來因為腳痛打算缺席，得因為郭柏妍叫到所以來現身。阿驄又指起初教郭柏妍做戲時，對方「成嚿雞咁」，但郭柏妍最後還是感謝前輩林敏驄的教導，公開向他獻吻道謝。
郭柏妍今年大豐收
郭柏妍今年可算是大豐收一年，於2020年參選香港小姐得到季軍而入行的她，首部參演劇集就是《白色強人2》，在當中飾演患驚恐症病人，與陳豪有感情線更有被性侵戲份。郭柏妍因為長相甜美，2020年參選港姐時已被形容為「港版子瑜」，甚至被視為熱門，最後獲得季軍並且加入TVB。郭柏妍亦因參演今年的台慶劇《下流上車族》而走紅，觀眾緣不錯的她有望成為新一代花旦王。
郭柏妍想同「妹妹」羅毓儀齊攞獎
至於2021年才正式拍劇的郭柏妍，對於自己資歷尚淺便獲得提名感到十分開心，並傻氣地笑言希望與妹妹羅毓儀齊奪女飛躍：「上年有兩個男飛躍，今年唔知會唔會有兩個女飛躍？」
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