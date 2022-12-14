萬千星輝頒獎典禮 2022｜陳瀅龔嘉欣首次同台 女飛躍有炎明熹鬥劉穎鏇郭柏妍
最受歡迎電視女角色：陳瀅、龔嘉欣首次同台
最受歡迎電視女角色獎的10強入圍名單有樊亦敏、陳嘉慧、龔嘉欣、陳瀅、劉佩玥、蔣家旻、鮑起靜、江美儀、郭柏妍及王敏奕的角色。宣布入圍最受歡迎電視女角色後，早前傳出不和的陳瀅和龔嘉欣首次同台，二人中間隔著與陳瀅合作劇集《美麗戰場》的劉佩玥和蔣家旻，三人一上台就大曬姊她情深，令站在蔣家旻身邊的龔嘉欣被冷落，而在整個環節陳瀅和龔嘉欣並無任何交流。
上位中的陳瀅不停賣口乖，第一個講感言的她點名感謝高層珍姐和《痞子殿下》的監製。到龔嘉欣講感言時，特地提起未有到場、跟她一樣未能晉級十強視帝視后的譚俊彥，指二人在《十八年後的終極告白2.0》中都是搏到盡的人，之後重提昔日傷患更一度感觸到想喊：「我拍《殺手》時候嘅傷到今日仲睇緊物理治療，我隻手指尾永遠都係咁樣斷咗，早樂日係小姐間房佢捉住我隻手傾偈時，佢都好心痛。同埋佢都同我講，我真係由10幾歲做到啱啱生日30幾歲，我都仲係TVB嘅娘家，你放心，我會一路做落去、去努力，因為呢度嘅資源好豐富。」
|1
|愛・回家 之 開心速遞
|白天娥（三太） (樊亦敏)
|5
|美麗戰場
|李靜兒 (劉佩玥)
|8
|下流上車族
|莫雯慧 (江美儀)
|2
|愛上我的衰神
|潘小渝 (陳嘉慧)
|6
|美麗戰場
|鍾家琪 (蔣家旻)
|9
|下流上車族
|車芊芊 (郭柏姸)
|3
|十八年後的終極告白2.0
|沈 越 (龔嘉欣)
|7
|下流上車族
|謝毓霞 (鮑起靜)
|10
|法證先鋒V
|霍寶英 (王敏奕)
|4
|痞子殿下
|納克溫柔 (陳 瀅)
最受歡迎電視男角色10強：陳山聰憑《超能使者》高勇入10強
最受歡迎電視男角色獎最後10強有何廣沛、張振朗、馬國明、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、林敏驄、陳展鵬、陳山聰及袁偉豪的角色，之前最多角色入圍的《青春本我》和《美麗戰場》全軍覆沒，反而洪永城在《凶宅清潔師》中飾演的招日晨打入了最後10強。雖然陳山聰在《金宵大廈2》一人分飾七角，但到了最後10強他卻是憑《超能使者》的高勇一角爭獎，未必能撼贏《下流上車族》林敏驄飾演的車志明。
|1
|異搜店
|韋德信（何廣沛）
|5
|童時愛上你
|丁宥迎（張振朗）
|8
|白色強人II
|唐 明（馬國明）
|2
|痞子殿下
|紀 威（周嘉洛）
|6
|痞子殿下
|裘千刀/千 尋（朱敏瀚）
|9
|凶宅清潔師
|招日晨（洪永城））
|3
|下流上車族
|車志明（林敏驄）
|7
|超能使者
|鍾孝年（陳展鵬）
|10
|超能使者
|高 勇（陳山聰）
|4
|法證先鋒V
|井浩然（袁偉豪）
飛躍進步女藝員10強：炎明熹入10強惡鬥郭柏妍、劉穎鏇
今年飛躍進步女藝員獎中郭柏妍有不少支持者，劉穎鏇亦是大熱門，令人意外的是主力唱歌的炎明熹亦打入了10強！最後進入10強的名單有陳曉華、陳嘉慧、何依婷、郭柏妍、劉佩玥、劉穎鏇、羅毓儀、戴祖儀、JW王灝兒、炎明熹。
陳曉華指今年能夠參演多套劇集是大豐收的一年，其身旁的好友劉佩玥在台上表示會支持她。憑《下流上車族》而走紅的羅毓儀直指無想過劇集會這麼快播出街，所以無預計過自己會打入十大。現場上台最多次的女藝員要數JW份，由歌手躍身演員的她直言於TVB有好大突破，令其進步良多。
|1
|陳曉華
|異搜店、食腦喪B、美麗戰場、法證先鋒V
|6
|劉穎鏇
|鐵拳英雄、青春不要臉、回歸光影頌：我的驕傲、超能使者
|2
|陳嘉慧
|愛上我的衰神、鐵拳英雄、回歸、法證先鋒V
|7
|羅毓儀
|白色強人II、黯夜守護者、下流上車族、法證先鋒V
|3
|何依婷
|回歸光影頌：神奇的燈泡、美麗戰場、學是疫學非
|8
|戴祖儀
|青春不要臉、回歸、學是疫學非、不可能任務
|4
|劉佩玥
|鐵拳英雄、美麗戰場、超能使者
|9
|JW王灝兒
|痞子殿下、聲夢傳奇2
|5
|郭柏妍
|青春不要臉、雙生陌生人、白色強人II、下流上車族
|10
|炎明熹
|青春本我、聲生不息
飛躍進步男藝員10強：黃建東為爭獎減肥
飛躍進步男藝員獎上年由丁子朗及羅天宇雙雙攞獎，今年最後10強有陳浚霆、鄭衍峰、張馳豪、孔德賢、關曜儁、林子超、林景程、吳偉豪、黃建東、黃庭鋒。十強中只得陳浚霆未有現身，而記者會上的兩位主持鄭衍峰和黃建東都有份入圍，講起感想亦特別得體，黃建東亦笑言會聽從珍姐要求，努力減肥。
《下流上車族》的關曜儁及林景程對於首次入圍表示開心，又感恩能夠跟大前輩尤其鮑姐合作。吳偉豪對於今年能夠參與兩劇包括重頭劇《回歸》覺得幸運，孔德賢由綜藝轉為拍劇感挑戰大，而多以主持工作為主的林子超能夠參與《全城一叮》及台慶等大騷覺得自己有成就解鎖。
|1
|陳浚霆
|愛‧回家之開心速遞、巴打秘景遊
|6
|林子超
|青春本我、十八年後的終極告白2.0、法證先鋒V、全城一叮
|2
|鄭衍峰
|識貨2、樓價有得估、答得快 好世界、香港小姐再競選
|7
|林景程
|回歸光影頌：究竟天有幾高、回歸光影頌：我的驕傲、美麗戰場、下流上車族
|3
|張馳豪
|青春本我、美麗戰場、男神煮場爭霸戰、聲夢傳奇2海外踢館賽
|8
|吳偉豪
|愛‧回家之開心速遞、回歸
|4
|孔德賢
|青春不要臉、法證先鋒V、識貨2、不可能任務
|9
|黃建東
|金宵大廈2、痞子殿下、下流上車族、全能司儀選拔大賽2022
|5
|關曜儁
|童時愛上你、痞子殿下、下流上車族、不可能任務
|10
|黃庭鋒
|雙生陌生人、超能使者、破解讀心理、香港小姐再競選
最佳綜藝節目：《獎門人》攞硬獎
最佳綜藝節目10強名單有《思家大戰》、《聲生不息》、《聲夢傳奇2》、《通靈之王》、《開心無敵獎門人》、《港女野人》、《我們的主題曲》、《黃金盛宴》、《CP訓練營》及《中年好聲音》，其中當然以曾志偉主持的《開心無敵獎門人》獲獎機會最大。而早前在初步公布入圍名單的記者會上，《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再選舉》已率先獲頒發節目特別獎。
最佳資訊及專題節目：《尋人記2》罕有入圍
最佳資訊及專題節目的10強節目入圍有《流行都市》、《東張西望》、《娛樂頭條》、《360秒人生課堂》、《尋人記II》、《滿足的味道》、《無窮之路II – 無價之保》、《星光匯聚成翡翠》、《霎時再感動》及《遊走世界天與地》，其中以大熱門《尋人記2》呼聲最高。
最佳年度及特備節目 全年22節目入圍
最佳年度及特備節目的10強入圍名單，包括有《萬千星輝頒獎典禮2021》、《2022北京冬季奧運會》、《慶祝香港回歸祖國二十五周年文藝晚會》、《香港金曲頒獎典禮2021/2022》、《人生90好楓SHOW》、《2022香港小姐競選》、《星光熠熠耀保良》、《香港小姐再競選》、《萬千星輝賀台慶》、《歡樂滿東華2022》。
最佳男主持：曾志偉落選
入圍10強的最佳男主持名單令人意外，其中曾志偉和王祖藍均落選，名單包括有安德尊、李思捷、陸浩明、錢嘉樂、Bob林盛斌、方東昇、梁思浩、黎諾懿、森美、阮兆祥。
最佳女主持：三《東張西望》女主持入圍
最佳女主持的10強入圍，未有續約的Do姐鄭裕玲被Foul，之前入圍最多的《東張西望》女主持就有3位入圍，名單包括陳庭欣、朱凱婷、吳幸美、Maria Cordero (肥媽)、麥美恩、陳凱琳、陳貝兒、汪明荃、賴慰玲、黃翠如。
最受歡迎電視歌：《一家人》被睇好
今年有62首歌曲被提名，《聲夢傳奇》學員個個都有歌曲入圍，不過最多網民支持由林敏驄和文凱婷合唱的《一家人》攞「最受歡迎電視歌曲」獎。而最後10強名單包括有《愛‧回家之開心速遞》的《愛心灌溉》（JW王灝兒）、《青春本我》的同名歌（何晉樂、冼靖峰）、《愛上我的衰神》的《太多不知道》（胡鴻鈞）、《金宵大廈2》的《今宵多珍重（粵）》（譚嘉儀）、《回歸》的《一水兩方》（炎明熹）、《白色強人II》的《Wish》（JW王灝兒）、《下流上車族》的《一家人》（林敏驄、文凱婷）、《超能使者》的《不悔的決心》（HANA菊梓喬）、《Hands Up》同名歌（姚焯菲、鍾柔美、詹天文）及《聲夢傳奇2》的《我超越我》（《聲夢傳奇2》學員）。
最受歡迎電視拍檔
今年最受歡迎電視拍檔的最後10強名單，有男女組合亦有男男組合，連節目中的拍檔主持亦有份獲提名，不過其中最有競爭力的，相信只有《美麗戰場》林盛斌Bob、劉佩玥，以及《下流上車族》林敏驄、江美儀 。
|1
|愛．回家之開心速遞
|吳偉豪 陳浚霆 焦浩軒
|6
|尋人記II
|方東昇 黃曉瑩 李曉欣 黃靖婷
|2
|痞子殿下
|周嘉洛 陳 瀅 JW王灝兒 朱敏瀚 張頴康
|7
|聲夢傳奇2
|森 美 郭偉亮 (Eric Kwok) 陳奐仁
|3
|美麗戰場
|林盛斌(Bob) 劉佩玥
|8
|開心無敵獎門人
|錢嘉樂 阮兆祥 麥美恩
|4
|下流上車族
|林敏驄 江美儀
|9
|港女野人
|何泳芍 廖慧儀 胡美貽 陳若思
|5
|超能使者
|陳展鵬 唐詩詠 陳山聰 劉穎鏇 林子善
|10
|黃金盛宴
|Maria Cordero (肥媽) 李家鼎
常見問題
去年萬千星輝頒獎典禮2021 獎項誰屬？得獎名單詳情？
去年頒獎禮名單由最佳男配角開始、姜麗文大熱奪飛躍進步女藝員後，飛躍男藝員就「鬧雙胞」⋯⋯得獎名單詳情｜最後五強名單
去年視后鍾嘉欣為何未能奪獎？
去年鍾嘉欣為了出席今屆頒獎禮，一早帶同兒子由加拿大返港，賽前一日曾有說她閃電離港，但事實係⋯⋯按此收看
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