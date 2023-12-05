萬千星輝頒獎典禮2023｜最佳劇集提名名單！《新聞女王》大戰年初熱播劇
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《萬千星輝頒獎典禮2023》 最佳劇集提名名單即將揭曉 ，預料今年有別於過往，獲提名劇集少於20部，只有15齣，相信是最少劇集入圍的一年，皆因2023年無綫於翡翠台黃金時間破紀錄選播外購劇，破歷年紀錄，令到今年入圍「最佳劇集」得獎機會大大提升！
《萬千星輝頒獎典禮2023》 最佳劇集 配音劇外購劇預料無份入圍
根據往年慣例，《萬千星輝頒獎典禮》的提名名單並不包括外購劇集，今年無綫播放過多套大陸古裝劇例如《川內相親》《飛狐外傳 》《天龍八部》等，另外時裝劇《女法醫JD》 亦不會入圍，詳見：配音大陸劇全面進駐TVB黃金時間 盤點10套黃金時段配音劇
《萬千星輝頒獎典禮2023》 最佳劇集提名名單及得獎分析
目前播放中的《新聞女王》跨平台直播收視連續兩周位列收視榜首，氣勢一時無兩，最高25.1點（162萬觀眾）相信係今年「最佳劇集」大熱，但如果計算討論度，今年初的《隱形戰隊》全劇7天跨平台總平均收視28.7點，播放期間話題不遜《新聞女王》！去年《下流上車族》奪得最佳劇集，今年同樣以一家人作為故事主線的 《香港人在北京》同樣由鍾澍佳監製，似乎都有機會打入最後5強！
|8點半劇集播放日期
|電視劇集名稱
|1
|26/12-20/01
|有種好男人
|2
|21/01-28/01
|黃金萬両
|3
|30/01-02/03
|新四十二章
|4
|06/03-14/04
|隱形戰隊
|5
|29/05-30/06
|隱門
|6
|03/07-28/07
|靈戲逼人
|7
|31/07-08/09
|破毒強人
|8
|11/09-13/10
|你好，我的大夫
|9
|16/10-17/11
|羅密歐與祝英台
|10
|20/11-22/12
|新聞女王
|9點半劇集播放日期
|電視劇集名稱
|11
|20/02-25/03
|廉政狙擊
|12
|10/04-12/05
|法言人
|13
|15/05-13/06
|一舞傾城
|14
|31/07-25/08
|寵愛Pet Pet
|15
|09/10-03/11
|香港人在北京
台慶劇《疊影狙擊》由於是寰亞製作的外購劇，與去年《家族榮耀》一樣，預料未能入圍萬千星輝頒獎典禮的「最佳劇集」名單。
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圖片來源：TVB