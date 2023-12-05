萬千星輝頒獎典禮2023｜最佳劇集提名名單！《新聞女王》大戰年初熱播劇

《萬千星輝頒獎典禮2023》 最佳劇集提名名單即將揭曉 ，預料今年有別於過往，獲提名劇集少於20部，只有15齣，相信是最少劇集入圍的一年，皆因2023年無綫於翡翠台黃金時間破紀錄選播外購劇，破歷年紀錄，令到今年入圍「最佳劇集」得獎機會大大提升！