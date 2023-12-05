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萬千星輝頒獎典禮2023｜最佳劇集提名名單！《新聞女王》大戰年初熱播劇

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《萬千星輝頒獎典禮2023》 最佳劇集提名名單即將揭曉 ，預料今年有別於過往，獲提名劇集少於20部，只有15齣，相信是最少劇集入圍的一年，皆因2023年無綫於翡翠台黃金時間破紀錄選播外購劇，破歷年紀錄，令到今年入圍「最佳劇集」得獎機會大大提升！

《萬千星輝頒獎典禮2023》 最佳劇集 配音劇外購劇預料無份入圍

根據往年慣例，《萬千星輝頒獎典禮》的提名名單並不包括外購劇集，今年無綫播放過多套大陸古裝劇例如《川內相親》《飛狐外傳 》《天龍八部》等，另外時裝劇《女法醫JD》 亦不會入圍，詳見：配音大陸劇全面進駐TVB黃金時間 盤點10套黃金時段配音劇

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今年黃金時間配音劇集破紀錄，年尾也會再播放一齣《神探同盟》。（圖片來源：TVB）

《萬千星輝頒獎典禮2023》 最佳劇集提名名單及得獎分析

目前播放中的《新聞女王》跨平台直播收視連續兩周位列收視榜首，氣勢一時無兩，最高25.1點（162萬觀眾）相信係今年「最佳劇集」大熱，但如果計算討論度，今年初的《隱形戰隊》全劇7天跨平台總平均收視28.7點，播放期間話題不遜《新聞女王》！去年《下流上車族》奪得最佳劇集，今年同樣以一家人作為故事主線的 《香港人在北京》同樣由鍾澍佳監製，似乎都有機會打入最後5強！

8點半劇集播放日期 電視劇集名稱
1 26/12-20/01 有種好男人
2 21/01-28/01 黃金萬両
3 30/01-02/03 新四十二章
4 06/03-14/04 隱形戰隊
5 29/05-30/06 隱門
6 03/07-28/07 靈戲逼人
7 31/07-08/09 破毒強人
8 11/09-13/10 你好，我的大夫
9 16/10-17/11 羅密歐與祝英台
10 20/11-22/12 新聞女王
9點半劇集播放日期 電視劇集名稱
11 20/02-25/03 廉政狙擊
12 10/04-12/05 法言人
13 15/05-13/06 一舞傾城
14 31/07-25/08 寵愛Pet Pet
15 09/10-03/11 香港人在北京

台慶劇《疊影狙擊》由於是寰亞製作的外購劇，與去年《家族榮耀》一樣，預料未能入圍萬千星輝頒獎典禮的「最佳劇集」名單。

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圖片來源：TVB

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