TVB上半年僅7套自家劇播出 5位女星率先突圍爭視后寶座

每屆《萬千星輝頒獎典禮》最受關注的焦點，莫過於視后殊榮將由誰奪得。雖然現時僅為7月，TVB上半年播出的劇集僅得七部，但已有多位女演員憑出色表現脫穎而出，演技屢獲網民盛讚，並被視為視后大熱人選。以下為大家盤點今年最具競爭力的五位熱門人選。