TVB上半年僅7套自家劇播出 5位女星率先突圍爭視后寶座
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每屆《萬千星輝頒獎典禮》最受關注的焦點，莫過於視后殊榮將由誰奪得。雖然現時僅為7月，TVB上半年播出的劇集僅得七部，但已有多位女演員憑出色表現脫穎而出，演技屢獲網民盛讚，並被視為視后大熱人選。以下為大家盤點今年最具競爭力的五位熱門人選。
《執法者們》宣萱｜演活復仇女主氣場全開
勝算：★★★★★（90%）
宣萱於《執法者們》中飾演被誣告入獄8年的建築師李雅文。角色飽經滄桑，情緒轉折極大，復仇橋段尤其令觀眾拍案叫絕。雖然劇集本身評價參差，但宣萱以一己之力撐起全劇，無論是氣場、情緒爆發力還是角色層次處理，她都交出100分的表現，再次證明她是視后級數的存在。
《刑偵12》傅嘉莉｜演技大爆發獲封「演技女神」
勝算：★★★★☆（75%）
傅嘉莉於《刑偵12》中飾演心理醫生楊芷菲，從首集開始便展現出冷靜理智的專業氣場，劇情推進至後段更呈現角色內心情緒崩潰的一面。她一場被林保怡掐頸、以全素顏演繹的高張力戲碼令人震撼，幾乎憑眼神已經將恐懼與無助演繹得淋漓盡致。
《奪命提示》劉佩玥｜成功轉型打戲喊戲齊爆發
勝算：★★★☆☆（60%）
向來形象溫婉的劉佩玥今次在《奪命提示》中大膽突破，飾演刑事情報科Madam姜曦文，不但親身上陣拍攝動作場面，情感戲亦層次豐富。她一場揸槍對峙的戲碼充滿張力，令觀眾耳目一新，獲網民盛讚：「Moon揸槍太型」、「演技進步神速，值得一個視后提名！」等。
《刑偵12》陳法蓉｜神同步林保怡 感情戲觸動人心
勝算：★★☆☆☆（45%）
陳法蓉憑《刑偵12》中飾演丁洛風姐姐丁少芸一角成功翻身。角色實為林保怡分裂出來的另一人格，內心壓抑且情感複雜，她與林保怡之間的對手戲默契十足，笑中帶淚的演繹觸動人心。雖然戲份不算最多，但她憑實力搶鏡，是不少劇迷心中難得一見的冷門寶藏。
《刑偵12》陳自瑤｜哭戲動人 演技進步有目共睹
勝算：★★☆☆☆（40%）
在《刑偵12》中飾演何妙雪一角的陳自瑤飾演為愛女掙撫養權的母親，情感細膩且不煽情。尤其是探監場面中，她邊流淚邊勉強微笑的神情極為真實，令人動容。觀眾普遍認為Yoyo今次表現值得肯定，甚至有網民留言「演技大爆發」、「哭戲好自然唔做作」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期