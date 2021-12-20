萬千星輝2021｜五強走勢 張振朗踢走黎耀祥爭視帝 姜麗文同陳自瑤爭獎
《萬千星輝頒獎典禮2021》於20日公布十六項提名的最後五強名單﹗首次打入「最佳男主角」五強的張振朗，踢走同劇《拳王》的三屆視帝黎耀祥，與鄭嘉穎、譚俊彥、馬國明及陳展鵬躋身視帝五強﹗而「飛躍進步男藝員」因出現同分而有六強，有指是胡鴻鈞及羅天宇之爭﹗近日突然帶埋囝囝返港的鍾嘉欣，憑《星空下的仁醫》的三項提名成功打入五強，雖然鍾嘉欣否認返港搶獎，不過論走勢，台慶劇《十月初五的月光》及《拳王》的女主角都未有超卓表現，鍾嘉欣被網民推舉為視后之選﹗
萬千星輝頒獎典禮2021｜最佳劇集
《愛美麗狂想曲》、《逆天奇案》、《七公主》、《換命真相》、《星空下的仁醫》
張振朗衝前同譚俊彥、鄭嘉穎爭視帝
最佳男主角五強：
陳展鵬 《逆天奇案》
譚俊彥 《換命真相》
鄭嘉穎 《星空下的仁醫》
馬國明《星空下的仁醫》
張振朗 《拳王》
大熱鍾嘉欣贏面大 同黃智雯爭視后
最佳女主角五強：
李佳芯 《智能愛人》
林夏薇《七公主》
黃智雯《把關者們》
鍾嘉欣《星空下的仁醫》
姚子羚《拳王》
胡鴻鈞演文初 有望零的突破
最愛歡迎電視男角色五強：
周嘉洛 《愛回家之開心速遞》（金城安）
陸永 《智能愛人》（古家廉）
譚俊彥 《換命真相》（時光）
馬國明 《星空下的仁醫》（況叢昕）
胡鴻鈞 《十月初五的月光》（文初）
鍾嘉欣隨時做雙料視后
最愛歡迎電視女角色五強：
滕麗名 《愛回家之開心速遞》（熊尚善 ）
姜麗文 《愛回家之開心速遞》（Liza）
李佳芯 《愛美麗狂想曲》（王麗美）
林夏薇 《逆天奇案》（馬穎思）
鍾嘉欣 《星空下的仁醫》（章以芯）
朱敏瀚勝算高 張頴康出口術爭獎
最佳男配角五強：
張頴康《逆天奇案》
泰臣 《智能愛人》
朱敏瀚 《換命真相》
羅子溢 《星空下的仁醫》
黃子恆 《拳王》
陳自瑤正面迎戰勁敵姜麗文搶女配
最佳女配角五強：
姜麗文《 愛回家之開心速遞》
陳自瑤《 寶寶大過天》
麥美恩《智能愛人》
劉佩玥《換命真相》
何依婷《星空下的仁醫》
黑馬林正峰爭飛躍男
飛躍進步男藝員五強：
林正峰 《星空下的仁醫》、《香港原味道》、《不能只有我看到的便利店追女神食譜》、《青年心城之撐起青春》
羅天宇《大步走》、《把關者們》、《十初五的月光》、《 青年心城之撐起青春》
馬貫東《 愛美麗狂想曲》、《刑偵日記》、《逆天奇案》、《把關者們》
丁子朗 《七公主》、《把關者們》、《兒歌金曲頒獎典禮2021》、《2021香港小姐決賽》
黃庭鋒《香港原味道》、《2021香港小姐決賽》、《讀心專家》
胡鴻鈞《十月初五的月光》
游嘉欣搶飛躍女吸年青客
飛躍進步女藝員五強：
陳瀅《愛美麗狂想曲》、《伙記辦大事》、《七公主》
姜麗文《愛回家之開心速遞》、《星空下的仁醫》
JW王灝兒《逆天奇案》、《欺詐劇團》、《 聲夢傳奇》
王敏奕《把關者們》、《刑偵日記》
游嘉欣《#後生仔傾吓偈》、《青年心城之撐起青春》、《刑偵日記》
大小姐送水輝結婚擸埋拍檔獎
最受歡迎電視拍檔五強：
林淑敏、許家傑《愛回家之愛心速遞》
鄭嘉穎、鍾嘉欣《星空下的仁醫》
陸浩明、馮盈盈《#後生仔傾吓偈》
阮兆祥、賴慰玲《好聲好戲》
林正峰、游嘉欣《青年心城之撐起青春》
萬千星輝頒獎典禮2021｜ 最受歡迎電視歌曲五強
《愛心灌溉》（愛回家之開心速遞） JW王灝兒
《不可能發生》（智能愛人） 譚嘉儀
《好好惜自己》（星空下的仁醫） 鍾嘉欣
《祝君好》（十月初五的月光）胡鴻鈞
《造夢時學會飛行》（聲夢傳奇）聲夢學員
譚玉瑛實至名歸奪女主持
最佳節目女主持五強：
陳貝兒《無窮之路》
朱凱婷《東張西望》
梁芷佩《冰島潮什麼》
吳幸美《東張西望》
譚玉瑛《童你一起長大了》
李思捷自信十足攞主持獎
最佳節目男主持五強：
鄭子誠《 邊度都有陰謀》
周奕瑋《 好掛住日本》
林溥來（Patrick Sir）《 東張西望》
李思捷《思家大戰》
森美《聲夢傳奇》
最佳年度及特備節目
《明星運動會》、《2020東京奧運》、《2021香港小姐競選》、《萬千星輝賀台慶2021》、《星光熠熠耀保良》
最佳資訊及專題節目
《東張西望》、《香港原味道》、《無窮之路》、《醫醫，我不想再病了》、《冰島潮甚麼》
最佳綜藝節目
《聲夢傳奇》、《好聲好戲》、《演鬥聽》、《思家大戰》、《男神廚房》