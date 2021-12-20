萬千星輝2021｜五強走勢 張振朗踢走黎耀祥爭視帝 姜麗文同陳自瑤爭獎

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，早前公布候選名單並公開投票後，15日無綫公布十強名單，20日再公布最新投票走勢的最後五強﹗去年視帝王浩信跌出榜，最佳男主角五強止步﹗而張振朗憑《拳王》踢走同劇黎耀祥，首次打入最佳男主角五強﹗憑《愛回家之開心速遞》的姜麗文連中三元打入「最愛歡迎女角色」、「最佳女配角」、「飛躍進步女藝人」的五強，成為「最佳女配角」大熱的陳自瑤最大勁敵﹗