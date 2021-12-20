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萬千星輝2021｜五強走勢 張振朗踢走黎耀祥爭視帝 姜麗文同陳自瑤爭獎

最新娛聞
撰文：東方新地

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，早前公布候選名單並公開投票後，15日無綫公布十強名單，20日再公布最新投票走勢的最後五強﹗去年視帝王浩信跌出榜，最佳男主角五強止步﹗而張振朗憑《拳王》踢走同劇黎耀祥，首次打入最佳男主角五強﹗憑《愛回家之開心速遞》的姜麗文連中三元打入「最愛歡迎女角色」、「最佳女配角」、「飛躍進步女藝人」的五強，成為「最佳女配角」大熱的陳自瑤最大勁敵﹗

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台直播截圖
《萬千星輝頒獎典禮2021》於20日公布十六項提名的最後五強名單﹗首次打入「最佳男主角」五強的張振朗，踢走同劇《拳王》的三屆視帝黎耀祥，與鄭嘉穎、譚俊彥、馬國明及陳展鵬躋身視帝五強﹗而「飛躍進步男藝員」因出現同分而有六強，有指是胡鴻鈞及羅天宇之爭﹗近日突然帶埋囝囝返港的鍾嘉欣，憑《星空下的仁醫》的三項提名成功打入五強，雖然鍾嘉欣否認返港搶獎，不過論走勢，台慶劇《十月初五的月光》及《拳王》的女主角都未有超卓表現，鍾嘉欣被網民推舉為視后之選﹗

萬千星輝頒獎典禮2021｜最佳劇集

《愛美麗狂想曲》、《逆天奇案》、《七公主》、《換命真相》、《星空下的仁醫》

張振朗衝前同譚俊彥、鄭嘉穎爭視帝

最佳男主角五強：

陳展鵬 《逆天奇案》
譚俊彥 《換命真相》
鄭嘉穎 《星空下的仁醫》
馬國明《星空下的仁醫》
張振朗 《拳王》

張振朗有分出席《萬千星輝頒獎禮2021》公布五強記者會，他表示首次打入五強已感到好開心，因為對手實在強勁﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
張振朗有份出席《萬千星輝頒獎禮2021》公布五強記者會，他表示首次打入五強已感到好開心，因為對手實在強勁﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

大熱鍾嘉欣贏面大 同黃智雯爭視后

最佳女主角五強：

李佳芯 《智能愛人》
林夏薇《七公主》
黃智雯《把關者們》
鍾嘉欣《星空下的仁醫》
姚子羚《拳王》

（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
（圖片來源：[email protected]

胡鴻鈞演文初 有望零的突破

最愛歡迎電視男角色五強：

周嘉洛 《愛回家之開心速遞》（金城安）
陸永 《智能愛人》（古家廉）
譚俊彥 《換命真相》（時光）
馬國明 《星空下的仁醫》（況叢昕）
胡鴻鈞 《十月初五的月光》（文初）

（圖片來源：IG@hubertwu）
（圖片來源：[email protected]

鍾嘉欣隨時做雙料視后

最愛歡迎電視女角色五強：

滕麗名 《愛回家之開心速遞》（熊尚善 ）
姜麗文 《愛回家之開心速遞》（Liza）
李佳芯 《愛美麗狂想曲》（王麗美）
林夏薇 《逆天奇案》（馬穎思）
鍾嘉欣 《星空下的仁醫》（章以芯）

視后大熱鍾嘉欣曾揚言再返港應是十年後，但早前卻帶子回港，雖然鍾嘉欣否認返港搶獎，但既然在港，無理由唔出席台慶頒獎禮啩﹗（圖片來源：IG@chungkayanlinda）
視后大熱鍾嘉欣曾揚言再返港應是十年後，但早前卻帶子回港，雖然鍾嘉欣否認返港搶獎，但既然在港，無理由唔出席台慶頒獎禮啩﹗（圖片來源：[email protected]

朱敏瀚勝算高 張頴康出口術爭獎

最佳男配角五強：

張頴康《逆天奇案》
泰臣 《智能愛人》
朱敏瀚 《換命真相》
羅子溢 《星空下的仁醫》
黃子恆 《拳王》

去年奪得「飛躍進步男」的朱敏瀚，是今屆的「最佳男配角」大熱，而張顈康早前事先張揚如果再做唔到男一就離巢﹗（圖片來源：IG@brianchu0523）
去年奪得「飛躍進步男」的朱敏瀚，是今屆的「最佳男配角」大熱，而張顈康早前事先張揚如果再做唔到男一就離巢﹗（圖片來源：[email protected]

陳自瑤正面迎戰勁敵姜麗文搶女配

最佳女配角五強：

姜麗文《 愛回家之開心速遞》
陳自瑤《 寶寶大過天》
麥美恩《智能愛人》
劉佩玥《換命真相》
何依婷《星空下的仁醫》

陳自瑤和姜麗文齊齊打入「最佳女配角」五強，呼聲同樣高﹗（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤和姜麗文齊齊打入「最佳女配角」五強，呼聲同樣高﹗（圖片來源：[email protected]
陳自瑤在《寶寶大過天》演技備受讚賞﹗（圖片來源：IG@chenchiyiu）
陳自瑤在《寶寶大過天》演技備受讚賞﹗（圖片來源：[email protected]
姜麗文在《愛回家之開心速遞》中飾演菲傭Liza，無論神態、說話都似到十足十，相當有喜感，好入屋﹗（圖片來源：IG@lesleychianglove）
姜麗文在《愛回家之開心速遞》中飾演菲傭Liza，無論神態、說話都似到十足十，相當有喜感，好入屋﹗（圖片來源：[email protected]

黑馬林正峰爭飛躍男

飛躍進步男藝員五強：

林正峰 《星空下的仁醫》、《香港原味道》、《不能只有我看到的便利店追女神食譜》、《青年心城之撐起青春》
羅天宇《大步走》、《把關者們》、《十初五的月光》、《 青年心城之撐起青春》
馬貫東《 愛美麗狂想曲》、《刑偵日記》、《逆天奇案》、《把關者們》
丁子朗 《七公主》、《把關者們》、《兒歌金曲頒獎典禮2021》、《2021香港小姐決賽》
黃庭鋒《香港原味道》、《2021香港小姐決賽》、《讀心專家》
胡鴻鈞《十月初五的月光》

胡鴻鈞備受力捧，同時叫幾飛，獲「最受歡男演員」呼聲甚高，分薄票源之下，《後生仔》出身的林正峰成為黑馬，隨時跑出男飛躍﹗（圖片來源：IG@niklas_lamcf）
胡鴻鈞備受力捧，同時叫幾飛，獲「最受歡男角色」呼聲甚高，分薄票源之下，加上曾志偉上場後大改革，目標觀眾希望能年輕化，而《後生仔》出身的林正峰成為最強黑馬，隨時跑出男飛躍﹗（圖片來源：[email protected]_lamcf）

游嘉欣搶飛躍女吸年青客

飛躍進步女藝員五強：

陳瀅《愛美麗狂想曲》、《伙記辦大事》、《七公主》
姜麗文《愛回家之開心速遞》、《星空下的仁醫》

JW王灝兒《逆天奇案》、《欺詐劇團》、《 聲夢傳奇》
王敏奕《把關者們》、《刑偵日記》
游嘉欣《#後生仔傾吓偈》、《青年心城之撐起青春》、《刑偵日記》

游嘉欣今年備受力捧，成為女飛躍大熱﹗（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣今年備受力捧，成為女飛躍大熱﹗（圖片來源：[email protected]_yau）

大小姐送水輝結婚擸埋拍檔獎

最受歡迎電視拍檔五強：

林淑敏、許家傑《愛回家之愛心速遞》
鄭嘉穎、鍾嘉欣《星空下的仁醫》
陸浩明、馮盈盈《#後生仔傾吓偈》
阮兆祥、賴慰玲《好聲好戲》
林正峰、游嘉欣《青年心城之撐起青春》

林淑敏和許家傑在《愛回家之開心速遞》中飾演的大小姐及送水輝有情人終成眷屬，是「最受歡迎電視拍檔」大熱拍檔﹗（圖片來源：IG@sukman_lam）
林淑敏和許家傑在《愛回家之開心速遞》中飾演的大小姐及送水輝有情人終成眷屬，是「最受歡迎電視拍檔」大熱拍檔﹗（圖片來源：[email protected]_lam）

萬千星輝頒獎典禮2021｜ 最受歡迎電視歌曲五強

《愛心灌溉》（愛回家之開心速遞） JW王灝兒
《不可能發生》（智能愛人） 譚嘉儀
《好好惜自己》（星空下的仁醫） 鍾嘉欣
《祝君好》（十月初五的月光）胡鴻鈞
《造夢時學會飛行》（聲夢傳奇）聲夢學員

譚玉瑛實至名歸奪女主持

最佳節目女主持五強：

陳貝兒《無窮之路》
朱凱婷《東張西望》
梁芷佩《冰島潮什麼》
吳幸美《東張西望》
譚玉瑛《童你一起長大了》

最具代表性的兒童節目主持譚玉瑛今年主持《童你一起長大了》，成為話題之作，帶給大家很多集體回憶﹗（圖片來源：FB@譚玉瑛）
最具代表性的兒童節目主持譚玉瑛今年主持《童你一起長大了》，成為話題之作，帶給大家很多集體回憶﹗（圖片來源：[email protected]譚玉瑛）

李思捷自信十足攞主持獎

最佳節目男主持五強：

鄭子誠《 邊度都有陰謀》
周奕瑋《 好掛住日本》
林溥來（Patrick Sir）《 東張西望》
李思捷《思家大戰》
森美《聲夢傳奇》

萬千星輝頒獎典禮2021｜一文睇清五強走勢 張振朗踢走黎耀祥爭視帝 姜麗文同陳自瑤爭獎
李思捷出席五強記者會上，寸寸貢話攞男主持獎應有的條件包括「炒橋、寸嘴、鹹濕…」直指自己最有機攞獎，又對住台下的曾志偉話：「最緊要有心啫﹗我一陣又要去剪片喇﹗唔辛苦﹗」（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

最佳年度及特備節目

《明星運動會》、《2020東京奧運》、《2021香港小姐競選》、《萬千星輝賀台慶2021》、《星光熠熠耀保良》

最佳資訊及專題節目

《東張西望》、《香港原味道》、《無窮之路》、《醫醫，我不想再病了》、《冰島潮甚麼》

最佳綜藝節目

《聲夢傳奇》、《好聲好戲》、《演鬥聽》、《思家大戰》、《男神廚房》

圖片來源：無綫娛樂新聞台直播截圖

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