萬千星輝頒獎典禮2021｜姜大衛奪萬千光輝大獎 囝囝姜卓文曾參加《造星2》
萬千星輝頒獎典禮2021 姜大衛John哥先拔頭籌，奪得「萬千光輝大獎」，其子曾參加ViuTV《全民造星II》，當時ViuTV在公佈96位入圍參賽者名單及造型照，最觸目一定係姜大衛 (John哥)同李琳琳嘅現年25歲嘅細仔姜卓文(細John)，單睇人氣同話題已經勝一籌，而姜大衛、李琳琳仲喺ViuTV網上舉行「Eye Catching Idol」選舉畀心心撐囝囝，真係身體力行支持兒子㗎。
撰文：東方新地 圖片：新傳媒圖片、IG、ViuTV facebook
萬千星輝頒獎典禮2021 姜大衛子 姜卓文入圍造星2
《全民造星II》姜卓文成功入圍！出生演藝世家嘅姜卓文除了父母姜大衛、李琳琳都是演藝界外，祖父嚴化（姜克琪）、叔伯秦沛、爾冬陞、家姐姜依蘭、姐夫曹永廉、堂兄姜文杰和堂姊姜麗文都係圈中人，真係超級星二代！而佢喺自我介紹嘅專長一欄中，寫上演戲，唱歌，Rap，真係拭目以待！John哥話最初唔知道個仔參加咗《全民造星II》，係卓文參加後才告知，John哥話對囝囝都好有信心，希望佢可以入到50強，不過輸贏唔係最緊要，最重要係攞人生經驗，John哥話希望條路係由兒子行出來，而唔係一出嚟畀人話「佢係姜大衛個仔。」真係愛子心切！
ViuTV周一晚開始在網上舉行「Eye Catching Idol」選舉，5位最多心心嘅《全民造星II》參加者可直入次回合60強，姜大衛與太太李琳琳話佢哋已經畀咗心心支持囝囝，仲希望大家多多支持細John，真係廿四孝好爸爸！
John哥細仔卓文原來對演戲唱歌都有興趣，更視爸爸為學習對象。據知情者透露，「卓文細細個已經對做戲好有興趣，成日問爸爸做戲啲嘢，John哥都好鍾意同個仔分享自己經驗，佢畀好大自由度個仔，但就講明要佢讀完大學先諗去向，而卓文都好乖仔，好畀心機讀書，去年就大學畢業。」
青靚白淨
眨吓眼卓文已經23歲，長得高過爸爸，而且生得青靚白淨，似足韓仔feel，同爸爸以前個大俠Look好唔同，好啱呢個年代發展，呢啲外形好煞食。
去年大學畢業的姜卓文，之前秘密去試鏡，John哥接受訪問時曾透露：「個仔想做明星，我哋唔會阻止，佢之前去咗試鏡，未知結果，要我帶佢入行好易，但我想佢靠自己。」