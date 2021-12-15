萬千星輝頒獎典禮2021｜一文睇清十強走勢 「龔水戀」榜上無名惹爭議
《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，早前已經公布了提名名單以及開放投票，12月15日TVB就公布了最新投票走勢，分享了截至12月15日上午10時為止，總共16個可可供投票嘅獎項十強名單，當中有為蔣家旻跳出「最佳女主角/女配角」十大而可惜，亦有人因為陳展鵬不在「最受歡迎電視男角色」Top 10而表示驚訝！至於「最受歡迎電視拍檔」中，《愛·回家之開心速遞》熊若水」呂慧儀、「龔燁」張景淳的「龔水戀」十大不入惹爭議。
文：東方新地｜字：[email protected]、藝人IG
陳展鵬「最受歡迎」跌出十大
在名單公布後陳展鵬因為其主演劇集《逆天奇案》收視理想而成為今屆的視帝大熱，而且展鵬一眾出名粉絲多，所以呼聲一直高企。然而在TVB最新公布的10強名單中，展鵬卻不在「最受歡迎電視男角色」之列，不敵近日不少批評、《十月初五的月光》由胡鴻鈞飾演的文初以及《智能愛人》由陸永飾演的古家謙，令人大跌眼鏡，不過仍然有爭取視帝的資格。另一方面，早前憑劇集《換命真相》備受關注的蔣家旻分別在「最佳女主角/女配角」均跌出十大。
先睇「戲劇組別」十強走勢：
「龔水大婚」都落榜！呂慧儀張景淳竟然10強不入
而無綫皇牌處境劇《愛·回家之開心速遞》「龔水戀」的主人翁張景淳和呂慧儀近日因為劇中籌備婚禮而人氣急升，「龔水戀」的粉絲，更買下多個大型廣告牌、巴士站燈箱廣告、巴士車身廣告、戶外電視屏幕廣告等，為「龔水大婚」作出應援，可惜卻未見在「最受歡迎電視拍檔」的十強位置之中。有網民就留言表示「希望可以邀請專業人士統計票數」、「一對能擁有眾多粉絲為他們舖天蓋地做應援嘅龔水cp 竟然可以於「最受歡迎電視拍擋」獎項中十强不入，如此匪夷所思的十强名單實在令人對十强的真確性充滿懷疑」。