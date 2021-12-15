萬千星輝頒獎典禮2021｜一文睇清十強走勢 「龔水戀」榜上無名惹爭議

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，早前已經公布了提名名單以及開放投票，12月15日TVB就公布了最新投票走勢，分享了截至12月15日上午10時為止，總共16個可可供投票嘅獎項十強名單，當中有為蔣家旻跳出「最佳女主角/女配角」十大而可惜，亦有人因為陳展鵬不在「最受歡迎電視男角色」Top 10而表示驚訝！至於「最受歡迎電視拍檔」中，《愛·回家之開心速遞》熊若水」呂慧儀、「龔燁」張景淳的「龔水戀」十大不入惹爭議。