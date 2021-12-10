萬千星輝頒獎典禮2021｜姚子羚衝視后 憶上位辛酸 曾受委屈沖涼爆喊

姚子羚明年便入行20年，由小花捱到女一，她終於憑《拳王》雷堅一角在《萬千星輝頒獎典禮2021》衝視后，早前她接受傳媒訪問，講到在無綫奮鬥多年的辛酸往事，她表示當年拍《篤棟神探》其中一幕天台戲，被對手郭鋒糟質，返家後她躲在浴室爆喊，究竟她經歷了甚麼事？