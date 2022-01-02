萬千星輝2021｜朱敏瀚奪「最佳男配」 5歲憑高顏值奪獎 盤點11位混血藝人
文：東方新地 ｜圖：朱敏瀚IG、唐詩詠IG、傅嘉莉IG、《萬千星輝頒獎典禮2021》截圖
朱敏瀚自爆自小電視撈飯食
朱敏瀚在《萬千星輝頒獎禮典禮202的》奪得男配獎，憑著《反黑路人甲》的爆肌「陸秋」及《C9特工》的「DQ仔」等角色，打低五強中的羅天宇、丁子朗、馬貫東及謝東閔。朱敏瀚發表感言時一度哽咽：「我細個每一餐飯都係用電視撈飯，第一份工就係入TVB，我好享受自己依家做緊嘢，我好希望保留呢份做演員初心，亦希望每家每戶都延續住電視撈飯呢個傳統。」
5歲參加比賽得獎
眼大輪廓深的朱敏瀚原來有四分之一英國血統，母親是中英混血兒，細細個已經顏值爆錶，年僅5歲時參加無綫兒童節目舉辦的《仙履奇緣旅程大競賽》，奪得「最英俊王子大獎」，由Jackeline姐姐（張潔蓮）頒發獎項，眼大鼻高的朱敏瀚，好得人鍾意，5歲的朱敏瀚同電視圈從此結下不解緣，朱敏瀚表示得到人生首個獎後，因而小小年紀便拍過廣告及教育電視，從小便立志當演員，所以畢業後便投身電視圈，人生第一份便是藝員。
港姐冠軍謝嘉怡媽媽係蘇格蘭人
港姐冠軍謝嘉怡都係中英混血兒，父親早年移居蘇格蘭並娶妻，而混血美女謝嘉怡曾爆父親自小已灌輸她要返港參加香港小姐選舉，在蘇格蘭當護士的謝嘉怡，為圓父親夢想而參選並奪得冠軍，當選後決定留港發展，承諾努力學好廣東話，最想拍劇，近月逢無綫大騷都有佢份，《萬千星輝頒獎典禮2020》上擔任頒獎嘉賓。
唐詩詠有荷蘭血統
現年39歲的唐詩詠原來係個混血兒！唔係福建混廣、西嗰種，而係真正外藉血統！做咗三十幾年人，因為去年拜年同親戚講起，才驚覺嫲嫲是荷蘭和印尼混血兒，亦因此解說了佢個高鼻的由來⋯⋯
過年一家人坐埋吹水，最鐘意就係話當年，好多鮮為人知嘅家族秘聞就係喺呢啲時間「發掘返出嚟」：
唐詩詠：唔好再問我個鼻點解咁高
詩詠於大年初一晚在ig發文：
新年最好就係同親戚朋友傾吓計（偈）
你會發現好多嘢 ☺️☺️ .
親戚：妹妹，真係靚，似爸爸
親戚B ：個鼻最似
我：爸爸又唔係鬼佬點解個鼻會咁高🤷🏽♀️
親戚C: 你嫲嫲係荷蘭加印尼，你個鼻實高㗎喎
😱😱😱
我：吓😧 唔係啩，我係福建加印尼加荷蘭混血……………….. 😳
爸爸：乜你唔知嘅咩？ 我冇講咩，唔係好記得，食咩甜品？我要合桃露
我：🙄🙄🙄
驚覺擁八分一「歐洲血統」 唐詩詠：「想去荷蘭尋根」
雖然終於揭發自己有「歐洲血統」，但其實詩詠嫲嫲已不在人世，其後她接受傳媒採訪表示，嫲嫲好似有個哥哥，自己也想去歐洲走訪「尋根」，據她受訪時憶述，小時候曾見過嫲嫲一次「她輪廓很深，皮膚好黑，身穿橙色長袍。」
傅嘉莉有德國血統
TVB混血女星其實不止唐詩詠（上年公布自己有荷蘭血統），模特兒出身的傅嘉莉（Kelly）原來亦擁有德國血統！近年活躍參與不同劇集的Kelly原來有八分一德國血統，太公係德國人，故小時候跟兄弟收看世界盃時都會支持德國隊。
陳冠希
擁有八分之一葡萄牙血統的陳冠希，據知，他的祖父是中國人，而祖母則是葡萄牙人，獨特的異國基因是來自於中葡混血的爸爸。
吳嘉龍中英混血星二代
吳嘉龍是喜劇演員吳耀漢的兒子，他的母親是英國人，所以他是中英混血。有網民指他跟梁朝偉、彭于晏等型男氣質相像，因此被封為「最帥星二代」。
杜德偉中菲混血
杜德偉是一名中菲混血，媽媽是歌手張露，而爸爸是菲律賓人，是一名樂隊領班，在充滿音樂薰陶的家庭，難怪杜德偉也跟隨媽媽的腳步成為一名歌手！
張致恆中荷混血兒
曾經是組合Boy’z成員之一的Steven，母親是荷蘭人，他由小時候起已經長得很像外國人，因此有「大鬼」的稱號。他的樣子的確是有點「鬼鬼哋」！
李治廷大混雜
在香港出生的李治廷是馬來西亞、阿拉伯裔及華裔混血兒，他更有加拿大國籍，可謂混多國於一身。李治廷爸爸是中東與馬來西亞的混血，加上華裔媽媽高顏值遺傳，讓他一出道就備受注目，近年更成為香港影歌視三棲的新生代藝人。
黃秋生中英混血曾公開尋親
不論是喜劇、悲劇都能拿捏得宜的實力派演員黃秋生，精湛的演技自然不在話下，黃秋生中英混血兒，早年才自爆身世，其父在年輕時拋棄他們一對母子，所以黃秋生鮮少公開談論英國籍父親，早前公開尋親，並跟兩名同父異母哥哥相認。
洪天明正宗Oppa
大家都知道洪天明的父親是洪金寶，而他的母親曹恩玉是韓國人，仔細一看洪天明也像普遍韓國Oppa一樣擁有驕人的身高、單眼皮跟高挺的鼻子。