萬千星輝2021｜朱敏瀚奪「最佳男配」 5歲憑高顏值奪獎 盤點11位混血藝人

現年29歲朱敏瀚在《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「最佳男配角」，入行十二年的朱敏瀚得獎時語帶激動指細個已經電視撈飯食，能加入電視行列好似發夢一樣。原來眼大輪廓深的朱敏瀚，是中英混血兒，自小顏值高，5歲時更得到人生首個獎「最英俊王子大獎」。除了中英混血朱敏瀚外，娛樂圈都有好多藝人係混血兒，全部都是靚仔靚女﹗