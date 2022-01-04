萬千星輝頒獎典禮2021｜李佳芯深度感言獲激讚 竟與三年前攞視后相呼應
萬千星輝頒獎典禮2021｜李佳芯驚訝有獎攞
《萬千星輝頒獎典禮2021》圓滿結束，去年李佳芯在《智能愛人》飾演Ai機械人「阿寶」演技出色又感動人心，但卻是以《愛美麗狂想曲》的「王麗美」獲得「最受歡迎電視女角色」，連李佳芯聽到台上吳卓羲和黃宗澤宣布自己得獎時都表現驚訝，上台時坦言：「冇諗過今日有奬攞﹗」
萬千星輝頒獎典禮2021｜ 李佳芯相隔三年再上頒獎台感受良多
李佳芯12年約滿有線後過檔無綫，首次奪得「最受歡迎電視女角色」，李佳芯上台時話：「冇諗過今日有獎攞，我對上一次企呢個台攞獎係三年前，三年前同依家有好大分別，個世界同依家好大分別，個人同依家都好大分別，首先係三年前冇live band，今日有live band個氣氛感覺好好，多謝你哋﹗」全場拍掌﹗
感謝幕後：做多做少看在眼裡，多謝你哋
李佳芯其後話：「呢個獎係我最想攞嘅，我係要透過攞呢個獎先可以真係多謝一班無條件去支持同愛我嘅人，包括我嘅屋企人，包括一直喺身邊好支持我人，我要多謝台前幕後，好想趁呢個多謝你哋因為呢三年裡面我每一次拍劇我都係爛面，每一次都要靠camera man去就個鏡，要打燈幫我打番啲皮膚滑，每次化妝睇mon再同我補妝，你可以話係佢哋嘅份內事，但當你每一日拍到朝頭早先收工嘅時候，做多做少看在眼裡，我係感受到，多謝你哋﹗」
李佳芯揞心口：呢兩年過得唔容易
李佳芯最後講到：「好多謝每一個行埋嚟話好鍾意我個角色嘅觀眾，個角色可以活喺你哋個心裡面，呢兩年唔容易，相信大家都過得唔容易，我要多謝埋自己，因為每晚撳住個心同自己講，『會好㗎，會得㗎』，每日就係咁樣過﹗我會繼續去學習，繼續蛻變，會有更加好嘅Ali﹗」
李佳芯最後一句別出心裁
李佳芯的感言不但感動現場，更獲網民大讚有深度，而最後一句「會有更好嘅Ali」，正與三年前李佳芯憑《BB來了》首奪「最佳女主角」時，台上感言中講到「會有更好嘅Ali﹗」互相呼應﹗網民大讚有意思有深度，紛紛留言：「果然係才女﹗」、「出過散文集係唔同啲﹗」、「Ali喺TVB真係好另類好脫俗。」、「Ali畀人雪咗咁耐，都唔怕去表達自己內心感受，值得尊敬﹗」。