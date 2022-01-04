萬千星輝頒獎典禮2021｜李佳芯深度感言獲激讚 竟與三年前攞視后相呼應

《萬千星輝頒獎典禮2021 》出爐視后視帝成全晚焦點，「最受歡迎電視角色」亦是大家眾焦所在，李佳芯憑《愛美麗狂想曲》奪「最受歡迎電視女角色」，一番深度感言令網民津津樂道，更被發現毫無準備的感言，竟然同李佳芯在三年前首贏視后時感言相呼應，果然有心﹗