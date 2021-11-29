萬千星輝頒獎典禮2021｜樂易玲破天荒開腔回應 藝人用約換獎等潛規則
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_official
樂易玲回應藝人用約換獎傳聞
對於每次頒獎禮都有續約換獎的新聞，樂易玲大數過去與無綫無合約的藝人，同樣能在頒獎禮上獲獎，當中包括有黃子華、惠英紅和當時已脫離無綫的鄭嘉穎等，又指今年鍾嘉欣同無綫無合約都獲提名最佳女主角及最受歡迎電視女角色﹗樂易玲指在公司立場，攞奬的藝人願意為無綫拍嘢當然是好事，但此並非攞獎關鍵，並強調頒獎禮絕對公平﹗
聽公司話係攞獎關鍵？
有指攞獎要有後台要聽教聽話的潛規則，樂易玲就咁答，佢話所謂聽話有好多種，聽話而有主見的同事，大家都能合作到，甚至做到朋友，說到底最重要大家合作愉快，嘩好玄吓喎﹗
樂易玲談視帝視后必備條件
既然傳聞中兩大潛規則，在樂易玲口中都未必是事實，究竟視帝視后須擁有咩條件呢？樂易玲指當視帝視后的首要條件，是主演劇集要受歡迎，另外是藝人在劇集以外過去一年的工作表現﹗
萬千星輝頒獎典禮2021｜入圍名單一覽
《萬千星輝頒獎典禮2021》將於1月2日舉行，視帝、視后及最佳劇集等多個獎項即將誕生，11月25日在將軍澳電視城公布的所有提名名單，而剛播出台慶劇《十月初五的月光》及《拳王》亦有份入圍多個獎項，剛播畢的《換命真相》成功引起話題，男主角譚俊彥亦人氣急升，不但在台慶擔大旗演出，亦有份揭開《《萬千星輝頒獎典禮2021》大獎的候選名單，被指成為視帝大熱﹗
萬千星輝頒獎典禮2021｜ 譚俊彥 黃智雯被 鍾嘉欣睇高一線奪視帝后
《萬千星輝頒獎禮典禮2021》候選名單公布，由Patrick Sir同朱凱婷任主持，出席藝員包括譚俊彥、張振朗、蔣家旻、李思捷、黎芷珊、丁子朗、崔建邦、林正峰、馬貫東等﹗在記者會上公布十四項提名名單，頭一round的提名繼續玩大包圍，只要有參與都獲提名，男女主角超過三十個提名，最受歡迎男女主角更超過五十個提名之多﹗而去年的最佳主持獎，今年拆分為男女主持，而綜藝方面則由去年「最佳非戲劇節目」一個變成三個，分別是「最佳綜藝節目」、「最佳資訊及專題節目」和「最佳年度及特備節目」﹗
萬千星輝頒獎典禮2021 ｜最佳劇集
剛播畢的《換命真相》及《星空下的仁醫》平均收視接近20點，雖然收視未見標青，不過播出以來兩劇都有不錯口碑，成功引起話題﹗剛播出的台慶劇《十月初五的月光》及《拳王》甚有頭威，放在台慶檔播放已有優勢，呢幾套都被睇高一線﹗
最佳男主角（視帝名單）：張振朗獲珍姐加持！
張振朗為拍攝《拳王》，一年前開始增磅又增肌，雖然劇集剛播出，但獲現場的珍姐加持，立即被睇高一線﹗
譚俊彥、張振朗同叫兩飛 當場被珍姐加持
憑《失億廿四小時》及《換命真相》提名「最佳男主角」的譚俊彥，被主持問到有冇信心攞視帝？譚俊彥謙虛答：「我一直keep住最好狀態去面對每一個角色，希望大家無論鍾意我、振朗定邊個都好，要記得投票﹗」被主持Patrick Sir笑答得太大方唔接受，一再逼供下譚俊彥就答：「如果要投梗係投時光（《換命真相》角色）啦﹗」
而張振朗分別憑《堅離地愛堅離地》及《拳王》提名「最佳男主角」，被主持問到想邊個角色攞獎，張振朗話：「兩套劇好唔同，一個做宅男一個做拳王，可以有好多不同嘗試，咁如果要投就投畀自己啦﹗」主持問想唔想先？張振朗即口窒窒答：「唔係想就有嘅﹗」珍姐曾勵珍（助理總經理（戲劇製作）） 在台下大叫：「畀啲信心﹗」得到珍姐台下加持的張振朗，即時自信十足話：「好﹗我想要﹗我哋都想要﹗」
最佳女主角：五位花旦憑兩劇入圍！
譚俊彥話最想老拍檔黃智雯攞獎，所以會投票畀佢﹗今年視后大熱有黃智雯、鍾嘉欣及李佳芯﹗
最受歡迎電視男角色：三屆視帝黎耀祥凍過水
最受歡迎電視男角色多達53個提名，競爭相當激烈﹗上屆「最受歡迎電視男角色」得獎的張振朗被問會睇好邊個？張振朗即答：「我會幫《拳王》嘅祥哥拉票，因為佢唔喺香港，冇得拉票好慘，同埋全靠祥哥成就成套劇集﹗」
最受歡迎電視女角色：鍾嘉欣角色討好 演技超班好有機
最愛歡迎電視女角色則有51個提名，何依婷在《十月初五的月光》不但演女主角君好，更要分飾莎莎及莎華年輕版， 一人分飾三角，能否突破原版佘詩曼的演出呢？
最佳男配角：扭計張頴康VS爆肌朱敏瀚
「最佳男配角」提名多達46個，比「最佳女配角」提名多，競爭較為激烈﹗張振朗則大方投《換命真相》中的朱敏瀚﹗有指張頴康是男配大熱﹗
最佳女配角：黑馬陳自瑤被汪阿姐點名讚跑出
「最佳女配角」有34個提名，譚俊彥負責公布「最佳女配角」名單，他表示睇好在《換命真相》中飾演其妹妹的蔣家旻﹗除了蔣家旻外，陳自瑤在《寶寶大過天》的演技亦被讚賞，加上過去一年陳自瑤人氣高企，在《好聲好氣》中又奪冠，然後獲評審汪阿姐力讚兼講明俾機會，被睇高一線﹗
飛躍進步男藝員：丁子朗拍劇司儀俱佳勢如破竹
飛躍進步男藝員提名當中，走勢相當平均，當中以丁子朗稍為突出，不時在大騷中表現出色，加上甚有觀眾緣﹗
飛躍進步女藝員：游嘉欣獲力捧與上位何依婷有得揮
飛躍進步女藝員同飛躍男同樣有23個提名，不過競爭明顯較飛躍男大得多﹗在《後生仔傾吓偈》彈出後拍劇的游嘉欣，為人貼地性格又討好，演出自然，近來被無綫力捧，工作機會極多﹗而港姐出身的何依婷出道短短日子，已能在大騷中拍住鄭裕玲主持大局，在《十月初五的月光》孭飛擔正女一﹗成為飛躍女大熱﹗
（圖片來源：《無綫娛樂新聞台》直播截圖）
最受歡迎電視拍檔：劇集CP呼聲高 綜藝拍檔多陪跑
為1997設立獎項，王浩信、張振朗和朱敏瀚憑《反黑路人甲》曾奪此獎，今年入圍名單仍屬大包圍，稍為有看頭的屬於《愛回家》一班CP、《智能愛人》飾阿寶的李佳芯及陸永生鬼演出較為受關注，綜藝節目拍檔則未算出色。
最受歡迎電視歌曲：劇集歌曲未見突出 《聲夢》主題曲呼聲高
今年劇集歌曲少有如《越難越愛》般的公認洗腦歌，反之《聲夢》主題曲算為大家所熟悉。
最佳女主持：陳貝兒有望揮低三大無綫之寶
去年的最佳主持獎，今年拆分為男女主持獎，陳貝兒主持的《無窮之路》在內地播映後引起極大迴響，在知名影視評分網豆瓣中更獲得9.5高分，比起今年話題之作、方東昇主理的《尋人記》評分更高，有望揮低Do姐、汪阿姐和家燕姐三大主持。
最佳男主持：李思捷坐定笠六？
李思捷主持的台慶版《思家大戰》為無綫台慶當晚收視最高環節，為「最佳男主持」獎打了支強心針！
最佳綜藝節目：《聲夢傳奇》呼聲高
今年無綫找來王祖藍擔任首席創意官及C君任J2台創意總監，打造全新綜藝節目，亦致力將綜藝節目年輕化，不過收視最好又最入屋的非《聲夢傳奇》莫屬，更拓展一連串關於《聲夢》的後續，似乎未有綜藝比其出色。
最佳年度及特備節目：台慶收視報捷
《萬千星輝賀台慶》平均收視達24.7點，最高有27.8點，超過243萬觀眾觀看，台慶收視創三年新高，得年度獎呼聲極高！