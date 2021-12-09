萬千星輝頒獎典禮2021｜胡鴻鈞文初上身爆喊搶飛耀獎 網民唔受落
《萬千星輝頒獎禮2021》下月舉行，翻拍神劇的《十月初五的月光》趕尾班車入選頒獎禮爭各大獎項，男一胡鴻鈞當旺，獲委派傍實無綫人氣王炎明熹合唱、開個人演唱會，又在頒獎禮憑《十月》獲得五項提名，似乎無綫非常睇好力捧上位，有望奪「飛躍進步男藝員」獎。日前，劇情講到胡鴻鈞飾演的文初重遇由楊玉梅飾演的生母，母子多年後重逢場面感人，胡鴻鈞爆喊認母觸動不少觀眾情緒，不過卻有網民表示角色落在胡身上已是敗北之處，更提議呢位小生擔演會更出色。
撰文：東方新地｜圖片：無綫授權照片、FB討論留言截圖、[email protected]、[email protected]_hkp、[email protected]
十月初五的月光 催淚戲胡鴻鈞力有不逮
《十月》第十三、十四集提到，文初重遇因事返港的生母文貴芳(楊玉梅飾)，但貴芳卻故意避開及扮作不認識文初。文初以手勢叫完「媽媽」後，再展示當年貴芳留給他的哨子，豈料貴芳為難文初著他開聲叫媽媽，更邊掌摑文初邊逼他開聲，雖然生母如此過份，文初仍費盡心思製作「成長紀念冊」，並託Q姨交予貴芳。看完紀念冊後滿臉感動的貴芳，竟願意再見文初，激動地哭著與終能開聲叫「媽媽」的文初相擁之餘，並留下聯絡地址，本以為是大團圓，文初卻意外得悉母親給予的是假地址，由天堂掉進地獄。連續兩場的催淚「認親戲」胡鴻鈞都要演技搭夠，不過喊戲似乎考起他，不溫不火的演出令人覺得唔夠肉緊，反之飾演生母的老戲骨楊玉梅不認子的戲份，連青筋都出埋，自然更被比下去，網民亦有彈有讚。
無綫出力吹奏 胡鴻鈞對攞角色獎冇信心
胡鴻鈞近月似是複製林峯當年上位之路，今年約滿無綫即轉投邵氏成為邵氏旗下藝人、度身訂造新歌、做男一又搞個人演唱會，務求做到歌視兩得意，明顯獲無綫力捧。他2017年曾憑《降魔的2.0》插曲〈凡人不懂愛〉在台慶頒獎禮奪得過「最受歡迎劇集歌曲」獎，今年憑《十月初五》獲提名「最佳男主角」、「最受歡迎電視男角色」、「飛躍進步男藝員」、「最受歡迎電視拍檔」及「最受歡迎電視歌曲」五獎項，對於奪「飛躍進步男藝員」似乎頗有機，不過胡鴻鈞卻對角色獲獎表示冇信心，指有自知之明，無論資歷、實力都未夠班攞獎，只要大家喜歡角色，對獎項不強求，反之有份提名「最受歡迎電視歌曲」獎，則會為自己拉票，指〈祝君好〉是經典作品，不容有失。