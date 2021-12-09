萬千星輝頒獎典禮2021｜胡鴻鈞文初上身爆喊搶飛耀獎 網民唔受落

《萬千星輝頒獎禮2021》下月舉行，翻拍神劇的《十月初五的月光》趕尾班車入選頒獎禮爭各大獎項，男一胡鴻鈞當旺，獲委派傍實無綫人氣王炎明熹合唱、開個人演唱會，又在頒獎禮憑《十月》獲得五項提名，似乎無綫非常睇好力捧上位，有望奪「飛躍進步男藝員」獎。日前，劇情講到胡鴻鈞飾演的文初重遇由楊玉梅飾演的生母，母子多年後重逢場面感人，胡鴻鈞爆喊認母觸動不少觀眾情緒，不過卻有網民表示角色落在胡身上已是敗北之處，更提議呢位小生擔演會更出色。