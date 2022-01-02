萬千星輝頒獎典禮2021｜譚俊彥成雙料視帝 「攝石人」出動破壞狄龍全家福

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》於1月2日舉行，馬來西亞最喜愛TVB男女主角及電視劇集率先被頒發，由鍾嘉欣和譚俊彥率先獲獎，最後譚俊彥更成為雙料視帝，不過最「驚喜」莫過於出現最新攝石人，完美破壞狄龍全家福！