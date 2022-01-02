萬千星輝頒獎典禮2021｜譚俊彥成雙料視帝 「攝石人」出動破壞狄龍全家福
無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》於1月2日舉行，馬來西亞最喜愛TVB男女主角及電視劇集率先被頒發，由鍾嘉欣和譚俊彥率先獲獎，最後譚俊彥更成為雙料視帝，不過最「驚喜」莫過於出現最新攝石人，完美破壞狄龍全家福！
文：東方新地｜圖：《萬千星輝頒獎典禮2021》截圖
《萬千星輝頒獎典禮2021》馬來西亞最喜愛TVB女主角：鍾嘉欣
馬來西亞最喜愛TVB女主角獎由鍾嘉欣奪得，她笑言眨吓眼已入行17年，好多謝TVB這間母校，亦好多謝馬來西亞的支持者。
馬來西亞最喜愛TVB男主角：譚俊彥
馬來西亞最喜愛TVB男主角獎由譚俊彥奪得，他亦好多謝TVB和馬來西亞。
馬來西亞最喜愛TVB電視劇集：《星空下的仁醫》
馬來西亞最喜愛TVB電視劇集由《星空下的仁醫》奪得。
最受歡迎電視男角色：馬國明
最受歡迎電視男角色獎由馬國明奪得，原來今次已是他第4度得獎，他R晒頭碌大眼表示冇諗過自己會得獎。
最佳男主角：譚俊彥
視帝由《換命真相》譚俊彥奪得，曾三次被提名視帝的他首次登位視帝，他爆喊對媽咪陶敏明講「I love you」，話自己好少打電話給她，因為姓譚的男人都係咩都鍾意擺喺個心度，接著又多謝父親及老婆。
最受歡迎電視女角色：李佳芯
最受歡迎電視女角色獎由李佳芯奪得，她直言冇諗過今晚會有獎攞，要趁機多謝一直無條件支持她的人，又指這兩年來每晚都撳住自己個心，同自己講：「我得架、會冇事架！」
最佳女主角：林夏薇
視后大獎由《七公主》林夏薇奪得，她感性表示老師曾講過要學做戲，先做人，要堅定自己初心，堅持落去，她又指其媽咪當初並不支持她入行，但她今日證明了自己係得嘅。
最佳劇集：《七公主》
最佳劇集大獎由《七公主》奪得，監製陳維冠和編審鄭成武表示感謝所有投票給他們的觀眾以及劇組所有團隊成員。