萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣陪跑14次失視后 暗寸TVB冇誠意 十字真言回敬

萬千星輝頒獎典禮2021｜昨晚（2日）圓滿結束，譚俊彥及林夏薇封視帝后，而一心回港搶獎的鍾嘉欣，陪跑14次仍失落最佳女主角！頒獎禮後，鍾嘉欣雖然急急腳鬆人回家湊仔，但仍不忘慰藉電視城外的粉絲，期間接受訪問更大爆回港出席頒獎禮原委，其中十字帶骨回應更讓人覺得可惜。