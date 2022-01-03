萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣陪跑14次失視后 暗寸TVB冇誠意 十字真言回敬
撰文：東方新地｜圖片：無綫片段截圖、[email protected]、《仁醫》劇照
萬千星輝頒獎典禮2021 鍾嘉欣《仁醫》輸林夏薇《七公主》
鍾嘉欣入行17年，已獲提名14次卻都止步於五強，今次憑著《星空下的仁醫》章以芯一角競爭視后，其多層次演技，無論揪心喊戲抑或與拍檔鄭嘉穎曖味甜蜜都讓人看得舒服，獲不少網民大讚演技肉眼可見的進步而成為大熱，已遠嫁加國專心相夫教子的她，為了頒獎禮特別回港隔離出席，惜仍難逃陪跑命運，敗給林夏薇。林夏薇憑《七公主》封后，林劇內角色屬同性質喪夫虐心喊戲連連，助她首次封視后！
鍾嘉欣失獎後獲粉絲呵番
鍾嘉欣今次大熱倒灶，只獲得馬來西亞「我最喜愛女主角」，在奪得大馬視后時，冷靜講感言：「入行17年時間過得真快，在電視圈要站穩是需要很大汗水，也很感謝TVB給予鍾嘉欣一個名，在以後日子中也會繼續祝福TVB。」言語表情絲豪沒半點激動，似是已率先預知會失香港視后。完騷後，換好便衫急急腳回家趕湊仔的鍾嘉欣，在電視城外留步與粉絲慶祝，粉絲送上預先訂製的「封后」蛋糕，為他們心目中的視后慶祝！
鍾嘉欣 失獎感言由平靜到有骨
與粉絲慶祝期間，鍾嘉欣亦有接受《娛樂新聞台》主持訪問，被問到有否覺得失望，嘉欣抖啖大氣表示「一啲都冇」，然後滔滔不絕謂：「其實我唔知幾時再返嚟，再可以上呢個台，入咗行咁多年，其實我喺台上估到，所以我話我唔知仲有冇機會上到呢個台﹗提名嘅人都係我曾經的同事，係朋友，我知拍劇係需要好多汗水，佢哋都有佢哋嘅付出﹗」然後進入自我安慰mode：「我覺得我可以有呢個心態好叻叻豬﹗以前細個，每次參加都好緊張，但做咗媽媽，內心強大﹗坐喺現場先知自己原來睇化咗，成個過程都好安然，去享受個騷，冇手汗，冇心跳加速，我依家長大咗，衷心祝福﹗」鍾嘉欣大爆老公個「衰豬」有睇直播，睇睇老婆靚唔靚，記者問佢老公認為如何，鍾嘉欣嬌笑道：「佢話老婆好yummy！」本來稱囝囝好硬頸唔願瞓要等佢返歸，所以要趕住返屋企，但最後趕住趕住又答，重新提今次返港原因，更爆TVB只用WhatsApp作邀請，她考慮良久，認為今次角色好多粉絲、網民及傳媒都支持，好多人想見證她站上台上領獎，好感恩，所以回港，最後她鬆一口氣謂：「可能我都係做得唔夠好，所以得唔到，我要繼續努力，可能十年後幾年後有機會﹗(即係會繼續幕前工作？)嘩﹗講緊幾年喎，即係至少五年喎，其實未必有呢個機會，因為要遇到好心動嘅劇本，今次真係冇諗過呢部劇會為我帶來咁多嘢﹗」