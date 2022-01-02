萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣社交網洩玄機 快閃返加 將缺席頒獎禮？

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》即將在今晚（1月2日）舉行，憑《星空下的仁醫》成功打入「最佳女主角」最後五強名單的鍾嘉欣（Linda），早前專程由加拿大返港，被傳拎硬視后，但有傳媒卻忽然指她因無緣攞視后，已快閃離港返回加拿大過新年！