萬千星輝頒獎典禮2021｜鍾嘉欣社交網洩玄機 快閃返加 將缺席頒獎禮？
無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》即將在今晚（1月2日）舉行，憑《星空下的仁醫》成功打入「最佳女主角」最後五強名單的鍾嘉欣（Linda），早前專程由加拿大返港，被傳拎硬視后，但有傳媒卻忽然指她因無緣攞視后，已快閃離港返回加拿大過新年！
文：東方新地｜圖：[email protected]、Facebook截圖
《萬千星輝頒獎典禮2021》視后大熱鍾嘉欣 被指快閃返加過新年
在無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》舉行前夕，有傳媒忽然有報導指作為視后大熱門的鍾嘉欣，因得知與視后大獎無緣，已快閃離港返回加拿大，而有這個猜測的原因，原來出自鍾嘉欣在社交網貼出的兩張相片上。
貼加拿大雪地照
事源鐘嘉欣在除夕（2021年12月31日）當天，在社交網的限時動態中上載了一張加拿大雪地照，並寫上「home」的字眼，另外又貼出了一張身在加拿大街頭的單人照，留言祝福大家新年快樂，而惹來傳媒猜測。
鍾嘉欣：I’m ready
不過鍾嘉欣今日就在社交網連出兩po，指自己正身在香港酒店，仲貼出一張食早餐相，笑言：「I’m ready to start the day.」似乎已為出席頒獎禮做好準備，而陳自瑤亦有在其帖文下留言說：「今晚見！」