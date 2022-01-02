萬千星輝頒獎典禮2021｜陳自瑤奪女配唔提王浩信 朱敏瀚奪男配多謝曾志偉
《 萬千星輝頒獎典禮2021 》「最佳女配角」由入行廿二年的陳自瑤奪得，上年王浩信攞獎而被影到黑面的陳自瑤，上台多謝所有屋企人，卻未肯開名提及老公王浩信﹗而「最佳男配角」由去年奪「飛躍進步男藝員」的朱敏瀚獲得，今年再下一城奪憑《換命真相》奪獎，朱敏瀚上台多謝曾志偉，叻仔﹗
文：東方新地｜圖：TVB截圖
萬千星輝2021｜陳自瑤奪女配表現激動
陳自瑤憑《寶寶大過天》奪得「最佳女配角」，陳自瑤聽到宣布後不停深呼吸，並跟台下花旦們攬攬﹗陳自瑤上台後表現依然激動，不停唞大氣，然後話：「我入咗公司十七年，終於有機會企喺呢個台上面，真係一啲都唔容易﹗」
陳自瑤多謝屋企人未有開名多謝王浩信
陳自瑤一口氣逐一多謝：「多謝珍姐畀機會我，將呢個角色畀我。多謝樂小姐，每一次我想放棄嘅時候，你就同我講只要一日喺度就會有機會。多謝志偉哥、多謝祖藍畀咁多唔同機會我﹗多謝我嘅拍檔係你畀我多謝張頴康，多謝《寶寶大過天》嘅台前幕後，多謝咁多年嚟畀過機會我嘅監製，成就咗今日嘅我﹗特別多謝阿姐，畀好多寶貴意見我﹗多謝投我票嘅人，仲有仲有，多謝我嘅屋企人，所有嘅屋企人﹗多謝我嘅朋友﹗」始終未有提及老公王浩信的名﹗
萬千星輝頒獎典禮2021｜朱敏瀚攞獎 譚俊彥歡呼
《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳男配角五強分別是張頴康、泰臣、朱敏瀚、羅子溢及黃子恆﹗由羅家英、劉江宣布由《換命真相》朱敏瀚奪得「最佳男配角」，朱敏瀚上台，台下同劇的譚俊彥及張振朗歡呼﹗
朱敏瀚多謝曾志偉：佢令我睇到希望﹗
朱敏瀚上台表現冷靜：「我今年同自己講要享受個頒獎禮﹗冇特別預備，其實一個好嘅作品，絕對唔係一個人嘅作用，係成個團隊努力，多謝多珍姐（曾勵珍），我平時唔係好識表達自己，你畀啲唔同戲路嘅劇畀我去表現自己吖﹗仲有要多謝志偉哥，佢畀機會訓練班同事喺台慶有機會上台表演，令我睇到希望﹗仲有我要多謝我自己，我會珍惜每一個機會﹗」