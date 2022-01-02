萬千星輝頒獎典禮2021｜陳自瑤奪女配唔提王浩信 朱敏瀚奪男配多謝曾志偉

《 萬千星輝頒獎典禮2021 》「最佳女配角」由入行廿二年的陳自瑤奪得，上年王浩信攞獎而被影到黑面的陳自瑤，上台多謝所有屋企人，卻未肯開名提及老公王浩信﹗而「最佳男配角」由去年奪「飛躍進步男藝員」的朱敏瀚獲得，今年再下一城奪憑《換命真相》奪獎，朱敏瀚上台多謝曾志偉，叻仔﹗