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萬千星輝頒獎典禮2021｜陳自瑤奪女配唔提王浩信 朱敏瀚奪男配多謝曾志偉

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撰文：東方新地

《 萬千星輝頒獎典禮2021 》「最佳女配角」由入行廿二年的陳自瑤奪得，上年王浩信攞獎而被影到黑面的陳自瑤，上台多謝所有屋企人，卻未肯開名提及老公王浩信﹗而「最佳男配角」由去年奪「飛躍進步男藝員」的朱敏瀚獲得，今年再下一城奪憑《換命真相》奪獎，朱敏瀚上台多謝曾志偉，叻仔﹗

文：東方新地｜圖：TVB截圖

萬千星輝2021｜陳自瑤奪女配表現激動

陳自瑤憑《寶寶大過天》奪得「最佳女配角」，陳自瑤聽到宣布後不停深呼吸，並跟台下花旦們攬攬﹗陳自瑤上台後表現依然激動，不停唞大氣，然後話：「我入咗公司十七年，終於有機會企喺呢個台上面，真係一啲都唔容易﹗」

公布「最佳女配角」前，森美再拎陳自瑤去年黑面來笑﹗又問陳自瑤會唔會再黑面，陳自瑤話：「嚿年因為凍，今年好溫暖，只會笑﹗」（圖片來源：TVB截圖）
公布「最佳女配角」前，森美再拎陳自瑤去年黑面來笑﹗又問陳自瑤會唔會再黑面，陳自瑤話：「嚿年因為凍，今年好溫暖，只會笑﹗」（圖片來源：TVB截圖）
最佳女配角五強﹗（圖片來源：TVB截圖）
最佳女配角五強﹗（圖片來源：TVB截圖）

陳自瑤多謝屋企人未有開名多謝王浩信

陳自瑤一口氣逐一多謝：「多謝珍姐畀機會我，將呢個角色畀我。多謝樂小姐，每一次我想放棄嘅時候，你就同我講只要一日喺度就會有機會。多謝志偉哥、多謝祖藍畀咁多唔同機會我﹗多謝我嘅拍檔係你畀我多謝張頴康，多謝《寶寶大過天》嘅台前幕後，多謝咁多年嚟畀過機會我嘅監製，成就咗今日嘅我﹗特別多謝阿姐，畀好多寶貴意見我﹗多謝投我票嘅人，仲有仲有，多謝我嘅屋企人，所有嘅屋企人﹗多謝我嘅朋友﹗」始終未有提及老公王浩信的名﹗

陳自瑤入行廿二年獲得女配，台下個個戥佢開心﹗（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤入行廿二年獲得女配，台下個個戥佢開心﹗（圖片來源：TVB截圖）
台下為陳自瑤歡呼﹗（圖片來源：TVB截圖）
台下為陳自瑤歡呼﹗（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤好激動﹗（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤好激動﹗（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤在江美儀及張慧儀手中獲得女配獎座。（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤在江美儀及張慧儀手中獲得女配獎座。（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤相當激動指向台下，她表示一定要多謝拍檔張頴康﹗（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤相當激動指向台下，她表示一定要多謝拍檔張頴康﹗（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤話一定要多謝張頴康：「佢話如果然我攞獎要多謝佢﹗因為佢嘅推進，令我可以做得咁多﹗多謝張頴康﹗（圖片來源：TVB截圖）
陳自瑤話一定要多謝張頴康：「佢話如果然我攞獎要多謝佢﹗因為佢嘅推進，令我可以做得咁多﹗多謝張頴康﹗（圖片來源：TVB截圖）

萬千星輝頒獎典禮2021｜朱敏瀚攞獎 譚俊彥歡呼

《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳男配角五強分別是張頴康、泰臣、朱敏瀚、羅子溢及黃子恆﹗由羅家英、劉江宣布由《換命真相》朱敏瀚奪得「最佳男配角」，朱敏瀚上台，台下同劇的譚俊彥及張振朗歡呼﹗

萬千星輝頒獎典禮2021｜朱敏瀚奪男配識做多謝曾志偉
最佳男配角五強名單﹗（圖片來源：TVB截圖）

朱敏瀚多謝曾志偉：佢令我睇到希望﹗

朱敏瀚上台表現冷靜：「我今年同自己講要享受個頒獎禮﹗冇特別預備，其實一個好嘅作品，絕對唔係一個人嘅作用，係成個團隊努力，多謝多珍姐（曾勵珍），我平時唔係好識表達自己，你畀啲唔同戲路嘅劇畀我去表現自己吖﹗仲有要多謝志偉哥，佢畀機會訓練班同事喺台慶有機會上台表演，令我睇到希望﹗仲有我要多謝我自己，我會珍惜每一個機會﹗」

朱敏瀚由羅家英及劉江手上獲得「最佳男配角」。（圖片來源：TVB截圖）
朱敏瀚由羅家英及劉江手上獲得「最佳男配角」。（圖片來源：TVB截圖）
朱敏瀚表現冷靜﹗（圖片來源：TVB截圖）
朱敏瀚表現冷靜﹗（圖片來源：TVB截圖）
朱敏瀚上台多謝無綫總經理曾志偉﹗（圖片來源：TVB截圖）
朱敏瀚上台多謝無綫總經理曾志偉﹗（圖片來源：TVB截圖）
曾志偉（圖片來源：TVB截圖）
曾志偉（圖片來源：TVB截圖）

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