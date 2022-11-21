萬千星輝頒獎典禮2022

萬千星輝頒獎典禮2022｜入圍名單一覽 林敏驄成視帝大熱 呢位攞硬視后？

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一年一度的《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，今日（11月21日）TVB在將軍澳電視城公布提名名單，其中不少網民都猜測《下流上車族》會包攬最多獎項！此外陳山聰今年有多達6部劇集出街，在視帝、最佳男配角、最受歡迎電視拍檔及最受歡迎電視男角色4個獎項中，有共15個提名，冠絕全台！

萬千星輝頒獎典禮2022 視帝視后1月8日誕生

《萬千星輝頒獎禮典禮2022》候選名單公布，由黃建東和蔡國威擔任主持，出席藝員包括譚俊彥、馬國明、陳自瑤、阮兆祥、李家鼎、黎諾懿、周嘉洛、宋宛穎、梁凱晴、邵初、丁子朗等，高層則有TVB總經理(節目內容營運)曾志偉、助理總經理(戲劇製作)曾勵珍、助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲及TVB New Wings Limited總監鍾澍佳。

萬千星輝頒獎典禮2022 TVB高層左起曾志偉先生、曾勵珍、樂易玲。
TVB高層左起曾志偉、曾勵珍、樂易玲。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2022 大合照。
大合照。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

公布16項提名名單

記者會上公布了共16項提名名單，頭一round的提名繼續玩大包圍，只要有參與都獲提名，男女主角超過30個提名，最受歡迎男女角色更有超過70個提名之多，獎項數目則和去年一樣。現場還投票選出了「全城狂歡我至Like 55 節目特別獎」的冠亞季獎，得獎節目分別為《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再選舉》。

萬千星輝頒獎典禮2022 《黃金盛宴》
《黃金盛宴》（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2022 《全城一叮》
《全城一叮》（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2022 《香港小姐再選舉》
《香港小姐再選舉》（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

萬千星輝頒獎典禮2022｜最佳劇集

今年最佳劇集有23套作品入圍，其中以剛播不久的《下流上車族》呼聲最高，不過口碑不俗的《痞子殿下》亦有機會跑出，而《超能使者》仍在播放中，由於劇情反轉再反轉，也被譽為今年神劇，因此被睇高一線，此外尚未播出的《輕功》亦被列入「最佳劇集」候選名單中，未知最後這部劇集能否爆冷突圍而出。

萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2022 《下流上車族》口碑收視皆不俗。
《下流上車族》口碑收視皆不俗。（圖片來源：[email protected]

最佳男主角（視帝名單）：林敏驄呼聲最高

今次出席記者會的藝人中，最大卡士可說是譚俊彥和馬國明，兩人今年都有份爭視帝，其中譚俊彥去年已憑《換命真相》升呢視帝，馬國明亦曾在2019年憑《白色強人》封帝，兩人再奪獎機會不大。今年視帝的入圍名單有多達34位，其中始終以《下流上車族》林敏驄呼聲最高，早在TVB未公布提名名單前，已被網民封為「民選視帝」，不過陳山聰在《金宵大廈2》和《美麗戰場》中的表現亦大受網民讚賞，所以仍有一爭視帝的機會。至於陳展鵬同時有4劇提名，恐會分薄票源。

萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2022 下流上車族 江美儀豁出去狂喊。
首次擔正電視劇的林敏驄獲睇好攞視帝。（圖片來源：[email protected]林敏驄）
萬千星輝頒獎典禮2022 陳山聰 超能使者
陳山聰有力爭視帝。（圖片來源：TVB《超能使者》劇照）

最佳女主角（視后名單）：鮑姐支持者眾

視后名單有多達36位候選人，除了已離巢的唐詩詠無影外，今屆的視后候選人都未有現身記者會，全場Yoyo陳自瑤變成最大女卡士，成功搶佔藝員大合照的C位，全程表現得勁風騷。其中《輕功》尚未播出，蔣祖曼已入圍視后，陳瀅雖有兩劇入圍，但演技未受觀眾肯定，反而《下流上車族》鮑起靜和江美儀有更多支持者，而已離巢的唐詩詠，更有4劇入圍，成眾視后入圍者之冠。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2022 下流上車族 噚晚一集仲有感人場口，鮑姐與孫仔太郎重聚。
影后鮑姐功架十足。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2022 Yoyo亦有憑《回歸光影頌》入圍視后名單，但進入五強機會不大。
Yoyo亦有憑《回歸光影頌》入圍視后名單，但進入五強機會不大。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最受歡迎電視男角色：

最受歡迎電視男角色獎有多達72位男角色入圍，馬國明力撐《白色強人2》3位男主角，不過最多角色入圍的《青春本我》和《美麗戰場》，另外陳山聰在《金宵大廈2》一人分飾七角，亦頗受觀眾喜愛。

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最受歡迎電視女角色：

最受歡迎電視女角色獎有74位入圍角色，馬國明當然最支持《雙生陌生人》湯洛雯，不過網民都較睇好《下流上車族》的鮑起靜和江美儀。

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最佳男配角：

最佳男配角有38位提名，其中以《美麗戰場》Bob林盛斌飾演的徐富貴，以及《下流上車族》鄧智堅飾演的關細孝，都獲得不少人支持，可說鬥得難分難解。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳女配角：鮑姐大熱

最佳女配角同樣有38位提名，但最大熱門只得《美麗戰場》的蔣家旻，相信其他女配角競爭力不大。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳綜藝節目：

雖然名單上足有42個綜藝節目入圍，但主持人蔡國威和公布名單的宋宛穎都非常識做，為曾志偉主持的《開心無敵獎門人》拉票。難怪記者會上要率先頒發節目特別獎給《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再選舉》，因為在台慶頒獎禮上他們已食定白果。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳資訊及專題節目：

最佳資訊及專題節目有46個節目入圍，其中以大熱門《尋人記2》呼聲最高。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳年度及特備節目：

最佳年度及特備節目有22個節目入圍，包含了全部TVB大騷。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳男主持：

有47位入圍男主持，其中有曾志偉有兩個節目《講你都唔信》及《開心無敵獎門人》，王祖藍亦有《有個閨密叫祖藍》，都有好大機會攞獎。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最佳女主持：

最佳女主持有多達50人入圍，其中最多的是《東張西望》女主持，包括新加入的王嘉慧，不過有咁多師姐一齊競爭，相信王嘉慧都只是陪跑。

萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

飛躍進步男藝員：

飛躍進步男藝員獎上年由丁子朗及羅天宇雙雙攞獎，今年有25位男藝員入圍，其中連做主持的黃建東都有份。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

飛躍進步女藝員：

有30位女藝員入圍飛躍進步女藝員，其中郭柏妍有不少支持者，劉穎鏇亦是大熱門。

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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最受歡迎電視歌曲 62首入圍作：

今年有62首歌曲被提名，《聲夢傳奇》學員個個都有歌曲入圍，不過最多網民支持由林敏驄和文凱婷合唱的《一家人》攞「最受歡迎電視歌曲」獎。

01. 愛‧回家 之 開心速遞 02. 青春本我 03. 青春本我
《愛心灌溉》 《青春本我》 《快啲快啲》
JW王灝兒 何晉樂 冼靖峰

林智樂 孫漢霖 張馳豪 詹天文 潘靜文 林沚羿 文凱婷 蔡愷穎 林君蓮 何晉樂 冼靖峰 黃奕斌

04. 青春本我 05. 青春本我 06. 青春本我
《複雜》 《靈魂伴侶》 《別難過》
炎明熹 姚焯菲 張馳豪 文凱婷
07. 青春本我 08. 青春本我 09. 青春本我
《自我推介》 《#即影即友》 《兄弟幫》
鍾柔美 文凱婷 詹天文 林君蓮 潘靜文 炎明熹 姚焯菲 鍾柔美

冼靖峰 何晉樂 張馳豪 劉展霆 李紹堅

10. 青春本我 11. 青春本我 12. 異搜店
《傻人》 《Had It All》 《光陰飛逝時》
鍾柔美 Andy Schaub 吳若希
13. 愛上我的衰神 14. 愛上我的衰神 15. 鐵拳英雄
《太多不知道》 《我要和你在一起》 《同路》
胡鴻鈞 谷婭溦 陳展鵬
16. 鐵拳英雄 17. 青春不要臉 18. 青春不要臉
《天荒不老》 《青春不要臉》 《自我處理》
HANA菊梓喬 鍾柔美 詹天文 林沚羿 冼靖峰 張馳豪 黃奕斌 戴祖儀
19. 機智女法醫 20. 金宵大廈2 21. 金宵大廈2
《路再荒你在旁》 《今宵多珍重（粵）》

《今宵多珍重（國）》

連詩雅 譚嘉儀 谷婭溦
22. 金宵大廈2 23. 金宵大廈2 24. 金宵大廈2
《相愛萬年》 《伴我左右》

《Stand By Your Side》

李施嬅 JW王灝兒 鄭俊弘
25. 食腦喪B 26. 食腦喪B 27. 食腦喪B
《大志》 《大志（演員合唱版）》 《相信愛情》
吳浩康 何廣沛 郭子豪 方紹聰 HANA菊梓喬
28. 雙生陌生人 29. 雙生陌生人 30. 尚食
《身份對調》 《再說我願意》 《五味回憶》
何晉樂 孫漢霖 詹天文 吳若希
31. 尚食 32. 十八年後的終極告白2.0 33. 童時愛上你
《愛情許可證》 《色彩背面》 《一生找到你》
詹天文 張馳豪 潘靜文 孫漢霖
34. 回歸 35. 白色強人II 36. 痞子殿下
《一水兩方》 《Wish》 《我就是主角》
炎明熹 JW王灝兒 周嘉洛
37. 痞子殿下 38. 凶宅清潔師 39. 凶宅清潔師
《愛偏偏不可以》 《眾生頌》

《所有回憶都是潮濕的》

JW王灝兒 Little by little兒童合唱團 咖啡因公園
40. 夢華錄 41. 夢華錄 42. 黯夜守護者
《我就像從前》 《明天開始》 《輕輕一轉》
HANA菊梓喬 潘靜文 謝東閔
43. 美麗戰場 44. 美麗戰場 45. 下流上車族
《美麗戰場》 《沒法等你》 《一家人》
JW王灝兒 張馳豪 林敏驄 文凱婷
46. 下流上車族 47. 下流上車族 48. 下流上車族
《很久以前》 《想你》 《上車伴侶》
林敏驄 林敏驄 何晉樂
49. 下流上車族 50. 下流上車族 51. 超能使者
《一生何求》 《幸運是我》 《能者》
林智樂 蔡愷穎 鄭俊弘
52. 超能使者 53. 法證先鋒V 54. 法證先鋒V
《不悔的決心》 《天不會錯》 《再也不見》
HANA菊梓喬 鄭俊弘 谷婭溦
55. 法證先鋒V 56. 法證先鋒V 57. 輕‧功
《或者》 《道別昨天》 《輕輕放開》
王敏奕 黃宗澤 鄭俊弘
58. Hands Up 59. 聲夢JUNIOR 60. 聲夢傳奇2
《Hands Up》 《夢想這信仰》 《我超越我》
姚焯菲 鍾柔美 詹天文 文凱婷 冼靖峰 蔡愷穎 林君蓮 何晉樂

《聲夢傳奇2》學員

61. J2收台歌 62. CP訓練營
《聽晚見唔見到你》

《Perfect Type》

張馳豪 JW王灝兒
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（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

最受歡迎電視拍檔

今年最受歡迎電視拍檔有多達45組，有男女組合亦有男男組合，連節目中的拍檔主持亦有份獲提名。

萬千星輝頒獎典禮2022
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
最受歡迎電視拍擋
01. 愛．回家 之 開心速遞 02. 青春本我 03. 愛上我的衰神
吳偉豪 陳浚霆 焦浩軒 吳業坤 JW王灝兒 胡鴻鈞 陳嘉慧
04. 愛上我的衰神 05. 青春不要臉 06. 金宵大廈2
馬貫東 麥美恩 丁子朗 戴祖儀 陳山聰 李施嬅
07. 十八年後的終極告白2.0 08. 童時愛上你 09. 回歸
譚俊彥 陳山聰 張振朗 高海寧 郭晉安 陳 煒
10. 回歸 11. 白色強人II 12. 白色強人II
周嘉洛 吳偉豪 戴祖儀 游嘉欣 郭晉安 張曦雯 馬國明 胡定欣 唐詩詠
13. 白色強人II 14. 痞子殿下 15. 美麗戰場
陳 豪 郭柏妍 周嘉洛 陳 瀅 JW王灝兒 朱敏瀚 張頴康 陳 瀅 劉佩玥 陳曉華
16. 美麗戰場 17. 下流上車族 18. 超能使者
林盛斌(Bob) 劉佩玥 林敏驄 江美儀 陳展鵬 唐詩詠 陳山聰 劉穎鏇 林子善
19. 法證先鋒V 20. 法證先鋒V 21. 輕‧功
黃宗澤 王敏奕 袁偉豪 蔡思貝 鄭子誠 歐瑞偉 韋家雄 王綺琴 寶珮如
22. 流行都市 23. 東張西望 24. 東張西望
安德尊 彭慧中 區永權 陳庭欣 朱凱婷 林溥來 (Patrick Sir)
25. 七線人棄王 26. 煮‧野食 27. 總有歌聲喺隔離
程浩駿 林浩文 姚宏遠 鄭雋熹 陳俊堅 Maria Cordero (肥媽) 陸浩明 蕭正楠 區永權 伍仲衡
28. 尋人記II 29. 聲夢傳奇2 30. 意外步出
方東昇 黃曉瑩 李曉欣 黃靖婷 森 美 郭偉亮 (Eric Kwok) 陳奐仁 梁諾妍 施焯日 杜穎珊 馮子亮
31. 不正常愛情研究所 32. 鋪鋪Poker 33. 通靈之王
吳兆麟 胡敏芝 黃紫恩 郭偉亮 (Eric Kwok) 方力申 梁思浩 伍韻婷 王嘉慧
34. 魔都女行 35. 開心無敵獎門人 36. 樓價有得估
黃山怡 (糖妹) 谷婭溦 錢嘉樂 阮兆祥 麥美恩 鄭裕玲 周奕瑋 鄭衍峰
37. 破解讀心理 38. 邊度都有外星人 39. 好聲好戲
松 明 黃庭鋒 陳聖瑜 陸 永 鄭子誠 阮兆祥 馮盈盈
40. 仨心友行3 41. 港女野人 42. 全城一叮
黎諾懿 李佳芯 麥美恩 劉穎鏇 何泳芍 廖慧儀 胡美貽 陳若思 林盛斌(Bob) 馮盈盈
43. 星光熠熠耀保良 44. 黃金盛宴 45. 香港小姐再競選
汪明荃 森 美 Maria Cordero (肥媽) 李家鼎 周奕瑋 鄭衍峰 黃庭鋒 林正峰

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常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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