萬千星輝頒獎典禮2022｜入圍名單一覽 林敏驄成視帝大熱 呢位攞硬視后？

一年一度的《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，今日（11月21日）TVB在將軍澳電視城公布提名名單，其中不少網民都猜測《下流上車族》會包攬最多獎項！此外陳山聰今年有多達6部劇集出街，在視帝、最佳男配角、最受歡迎電視拍檔及最受歡迎電視男角色4個獎項中，有共15個提名，冠絕全台！