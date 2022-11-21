萬千星輝頒獎典禮2022｜入圍名單一覽 林敏驄成視帝大熱 呢位攞硬視后？
萬千星輝頒獎典禮2022 視帝視后1月8日誕生
《萬千星輝頒獎禮典禮2022》候選名單公布，由黃建東和蔡國威擔任主持，出席藝員包括譚俊彥、馬國明、陳自瑤、阮兆祥、李家鼎、黎諾懿、周嘉洛、宋宛穎、梁凱晴、邵初、丁子朗等，高層則有TVB總經理(節目內容營運)曾志偉、助理總經理(戲劇製作)曾勵珍、助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲及TVB New Wings Limited總監鍾澍佳。
公布16項提名名單
記者會上公布了共16項提名名單，頭一round的提名繼續玩大包圍，只要有參與都獲提名，男女主角超過30個提名，最受歡迎男女角色更有超過70個提名之多，獎項數目則和去年一樣。現場還投票選出了「全城狂歡我至Like 55 節目特別獎」的冠亞季獎，得獎節目分別為《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再選舉》。
萬千星輝頒獎典禮2022｜最佳劇集
今年最佳劇集有23套作品入圍，其中以剛播不久的《下流上車族》呼聲最高，不過口碑不俗的《痞子殿下》亦有機會跑出，而《超能使者》仍在播放中，由於劇情反轉再反轉，也被譽為今年神劇，因此被睇高一線，此外尚未播出的《輕功》亦被列入「最佳劇集」候選名單中，未知最後這部劇集能否爆冷突圍而出。
最佳男主角（視帝名單）：林敏驄呼聲最高
今次出席記者會的藝人中，最大卡士可說是譚俊彥和馬國明，兩人今年都有份爭視帝，其中譚俊彥去年已憑《換命真相》升呢視帝，馬國明亦曾在2019年憑《白色強人》封帝，兩人再奪獎機會不大。今年視帝的入圍名單有多達34位，其中始終以《下流上車族》林敏驄呼聲最高，早在TVB未公布提名名單前，已被網民封為「民選視帝」，不過陳山聰在《金宵大廈2》和《美麗戰場》中的表現亦大受網民讚賞，所以仍有一爭視帝的機會。至於陳展鵬同時有4劇提名，恐會分薄票源。
最佳女主角（視后名單）：鮑姐支持者眾
視后名單有多達36位候選人，除了已離巢的唐詩詠無影外，今屆的視后候選人都未有現身記者會，全場Yoyo陳自瑤變成最大女卡士，成功搶佔藝員大合照的C位，全程表現得勁風騷。其中《輕功》尚未播出，蔣祖曼已入圍視后，陳瀅雖有兩劇入圍，但演技未受觀眾肯定，反而《下流上車族》鮑起靜和江美儀有更多支持者，而已離巢的唐詩詠，更有4劇入圍，成眾視后入圍者之冠。
最受歡迎電視男角色：
最受歡迎電視男角色獎有多達72位男角色入圍，馬國明力撐《白色強人2》3位男主角，不過最多角色入圍的《青春本我》和《美麗戰場》，另外陳山聰在《金宵大廈2》一人分飾七角，亦頗受觀眾喜愛。
最受歡迎電視女角色：
最受歡迎電視女角色獎有74位入圍角色，馬國明當然最支持《雙生陌生人》湯洛雯，不過網民都較睇好《下流上車族》的鮑起靜和江美儀。
最佳男配角：
最佳男配角有38位提名，其中以《美麗戰場》Bob林盛斌飾演的徐富貴，以及《下流上車族》鄧智堅飾演的關細孝，都獲得不少人支持，可說鬥得難分難解。
最佳女配角：鮑姐大熱
最佳女配角同樣有38位提名，但最大熱門只得《美麗戰場》的蔣家旻，相信其他女配角競爭力不大。
最佳綜藝節目：
雖然名單上足有42個綜藝節目入圍，但主持人蔡國威和公布名單的宋宛穎都非常識做，為曾志偉主持的《開心無敵獎門人》拉票。難怪記者會上要率先頒發節目特別獎給《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再選舉》，因為在台慶頒獎禮上他們已食定白果。
最佳資訊及專題節目：
最佳資訊及專題節目有46個節目入圍，其中以大熱門《尋人記2》呼聲最高。
最佳年度及特備節目：
最佳年度及特備節目有22個節目入圍，包含了全部TVB大騷。
最佳男主持：
有47位入圍男主持，其中有曾志偉有兩個節目《講你都唔信》及《開心無敵獎門人》，王祖藍亦有《有個閨密叫祖藍》，都有好大機會攞獎。
最佳女主持：
最佳女主持有多達50人入圍，其中最多的是《東張西望》女主持，包括新加入的王嘉慧，不過有咁多師姐一齊競爭，相信王嘉慧都只是陪跑。
飛躍進步男藝員：
飛躍進步男藝員獎上年由丁子朗及羅天宇雙雙攞獎，今年有25位男藝員入圍，其中連做主持的黃建東都有份。
飛躍進步女藝員：
有30位女藝員入圍飛躍進步女藝員，其中郭柏妍有不少支持者，劉穎鏇亦是大熱門。
最受歡迎電視歌曲 62首入圍作：
今年有62首歌曲被提名，《聲夢傳奇》學員個個都有歌曲入圍，不過最多網民支持由林敏驄和文凱婷合唱的《一家人》攞「最受歡迎電視歌曲」獎。
|01. 愛‧回家 之 開心速遞
|02. 青春本我
|03. 青春本我
|《愛心灌溉》
|《青春本我》
|《快啲快啲》
|JW王灝兒
|何晉樂 冼靖峰
|
林智樂 孫漢霖 張馳豪 詹天文 潘靜文 林沚羿 文凱婷 蔡愷穎 林君蓮 何晉樂 冼靖峰 黃奕斌
|04. 青春本我
|05. 青春本我
|06. 青春本我
|《複雜》
|《靈魂伴侶》
|《別難過》
|炎明熹
|姚焯菲
|張馳豪 文凱婷
|07. 青春本我
|08. 青春本我
|09. 青春本我
|《自我推介》
|《#即影即友》
|《兄弟幫》
|鍾柔美 文凱婷 詹天文 林君蓮 潘靜文
|炎明熹 姚焯菲 鍾柔美
|
冼靖峰 何晉樂 張馳豪 劉展霆 李紹堅
|10. 青春本我
|11. 青春本我
|12. 異搜店
|《傻人》
|《Had It All》
|《光陰飛逝時》
|鍾柔美
|Andy Schaub
|吳若希
|13. 愛上我的衰神
|14. 愛上我的衰神
|15. 鐵拳英雄
|《太多不知道》
|《我要和你在一起》
|《同路》
|胡鴻鈞
|谷婭溦
|陳展鵬
|16. 鐵拳英雄
|17. 青春不要臉
|18. 青春不要臉
|《天荒不老》
|《青春不要臉》
|《自我處理》
|HANA菊梓喬
|鍾柔美 詹天文 林沚羿 冼靖峰 張馳豪 黃奕斌
|戴祖儀
|19. 機智女法醫
|20. 金宵大廈2
|21. 金宵大廈2
|《路再荒你在旁》
|《今宵多珍重（粵）》
|
《今宵多珍重（國）》
|連詩雅
|譚嘉儀
|谷婭溦
|22. 金宵大廈2
|23. 金宵大廈2
|24. 金宵大廈2
|《相愛萬年》
|《伴我左右》
|
《Stand By Your Side》
|李施嬅
|JW王灝兒
|鄭俊弘
|25. 食腦喪B
|26. 食腦喪B
|27. 食腦喪B
|《大志》
|《大志（演員合唱版）》
|《相信愛情》
|吳浩康
|何廣沛 郭子豪 方紹聰
|HANA菊梓喬
|28. 雙生陌生人
|29. 雙生陌生人
|30. 尚食
|《身份對調》
|《再說我願意》
|《五味回憶》
|何晉樂 孫漢霖
|詹天文
|吳若希
|31. 尚食
|32. 十八年後的終極告白2.0
|33. 童時愛上你
|《愛情許可證》
|《色彩背面》
|《一生找到你》
|詹天文
|張馳豪
|潘靜文 孫漢霖
|34. 回歸
|35. 白色強人II
|36. 痞子殿下
|《一水兩方》
|《Wish》
|《我就是主角》
|炎明熹
|JW王灝兒
|周嘉洛
|37. 痞子殿下
|38. 凶宅清潔師
|39. 凶宅清潔師
|《愛偏偏不可以》
|《眾生頌》
|
《所有回憶都是潮濕的》
|JW王灝兒
|Little by little兒童合唱團
|咖啡因公園
|40. 夢華錄
|41. 夢華錄
|42. 黯夜守護者
|《我就像從前》
|《明天開始》
|《輕輕一轉》
|HANA菊梓喬
|潘靜文
|謝東閔
|43. 美麗戰場
|44. 美麗戰場
|45. 下流上車族
|《美麗戰場》
|《沒法等你》
|《一家人》
|JW王灝兒
|張馳豪
|林敏驄 文凱婷
|46. 下流上車族
|47. 下流上車族
|48. 下流上車族
|《很久以前》
|《想你》
|《上車伴侶》
|林敏驄
|林敏驄
|何晉樂
|49. 下流上車族
|50. 下流上車族
|51. 超能使者
|《一生何求》
|《幸運是我》
|《能者》
|林智樂
|蔡愷穎
|鄭俊弘
|52. 超能使者
|53. 法證先鋒V
|54. 法證先鋒V
|《不悔的決心》
|《天不會錯》
|《再也不見》
|HANA菊梓喬
|鄭俊弘
|谷婭溦
|55. 法證先鋒V
|56. 法證先鋒V
|57. 輕‧功
|《或者》
|《道別昨天》
|《輕輕放開》
|王敏奕
|黃宗澤
|鄭俊弘
|58. Hands Up
|59. 聲夢JUNIOR
|60. 聲夢傳奇2
|《Hands Up》
|《夢想這信仰》
|《我超越我》
|姚焯菲 鍾柔美 詹天文
|文凱婷 冼靖峰 蔡愷穎 林君蓮 何晉樂
|
《聲夢傳奇2》學員
|61. J2收台歌
|62. CP訓練營
|《聽晚見唔見到你》
|
《Perfect Type》
|張馳豪
|JW王灝兒
最受歡迎電視拍檔
今年最受歡迎電視拍檔有多達45組，有男女組合亦有男男組合，連節目中的拍檔主持亦有份獲提名。
|最受歡迎電視拍擋
|01. 愛．回家 之 開心速遞
|02. 青春本我
|03. 愛上我的衰神
|吳偉豪 陳浚霆 焦浩軒
|吳業坤 JW王灝兒
|胡鴻鈞 陳嘉慧
|04. 愛上我的衰神
|05. 青春不要臉
|06. 金宵大廈2
|馬貫東 麥美恩
|丁子朗 戴祖儀
|陳山聰 李施嬅
|07. 十八年後的終極告白2.0
|08. 童時愛上你
|09. 回歸
|譚俊彥 陳山聰
|張振朗 高海寧
|郭晉安 陳 煒
|10. 回歸
|11. 白色強人II
|12. 白色強人II
|周嘉洛 吳偉豪 戴祖儀 游嘉欣
|郭晉安 張曦雯
|馬國明 胡定欣 唐詩詠
|13. 白色強人II
|14. 痞子殿下
|15. 美麗戰場
|陳 豪 郭柏妍
|周嘉洛 陳 瀅 JW王灝兒 朱敏瀚 張頴康
|陳 瀅 劉佩玥 陳曉華
|16. 美麗戰場
|17. 下流上車族
|18. 超能使者
|林盛斌(Bob) 劉佩玥
|林敏驄 江美儀
|陳展鵬 唐詩詠 陳山聰 劉穎鏇 林子善
|19. 法證先鋒V
|20. 法證先鋒V
|21. 輕‧功
|黃宗澤 王敏奕
|袁偉豪 蔡思貝
|鄭子誠 歐瑞偉 韋家雄 王綺琴 寶珮如
|22. 流行都市
|23. 東張西望
|24. 東張西望
|安德尊 彭慧中
|區永權 陳庭欣
|朱凱婷 林溥來 (Patrick Sir)
|25. 七線人棄王
|26. 煮‧野食
|27. 總有歌聲喺隔離
|程浩駿 林浩文 姚宏遠 鄭雋熹 陳俊堅
|Maria Cordero (肥媽) 陸浩明
|蕭正楠 區永權 伍仲衡
|28. 尋人記II
|29. 聲夢傳奇2
|30. 意外步出
|方東昇 黃曉瑩 李曉欣 黃靖婷
|森 美 郭偉亮 (Eric Kwok) 陳奐仁
|梁諾妍 施焯日 杜穎珊 馮子亮
|31. 不正常愛情研究所
|32. 鋪鋪Poker
|33. 通靈之王
|吳兆麟 胡敏芝 黃紫恩
|郭偉亮 (Eric Kwok) 方力申
|梁思浩 伍韻婷 王嘉慧
|34. 魔都女行
|35. 開心無敵獎門人
|36. 樓價有得估
|黃山怡 (糖妹) 谷婭溦
|錢嘉樂 阮兆祥 麥美恩
|鄭裕玲 周奕瑋 鄭衍峰
|37. 破解讀心理
|38. 邊度都有外星人
|39. 好聲好戲
|松 明 黃庭鋒 陳聖瑜
|陸 永 鄭子誠
|阮兆祥 馮盈盈
|40. 仨心友行3
|41. 港女野人
|42. 全城一叮
|黎諾懿 李佳芯 麥美恩 劉穎鏇
|何泳芍 廖慧儀 胡美貽 陳若思
|林盛斌(Bob) 馮盈盈
|43. 星光熠熠耀保良
|44. 黃金盛宴
|45. 香港小姐再競選
|汪明荃 森 美
|Maria Cordero (肥媽) 李家鼎
|周奕瑋 鄭衍峰 黃庭鋒 林正峰
即日至12月30日大家可以透過網上投票支持自己的心儀角色！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
讀者留言