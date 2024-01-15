萬千星輝頒獎典禮2023｜48歲佘詩曼成三料視后 3度奪「最佳女主角」 創歷史
佘詩曼奪3獎成三料視后
佘詩曼憑《新聞女王》「Man姐文慧心」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2023》入圍3個獎項，包括「最佳女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB的最佳女主角」以及今年新增設的「大灣區最喜愛TVB女主角」。結果，佘詩曼全部奪獎而回，並擊敗《新聞女王》李施嬅、《隱形戰隊》劉佩玥、《香港人在北京》吳若希和《靈戲逼人》龔嘉欣成為今屆三料視后。阿佘奪視后時都忍不住哽咽：「啲人成日話『一不離二，二不離三』，通常都係形容啲唔係幾好嘅嘢，但係我今日攞完呢個獎之後，可以證實一不離二，二不離三都可以係好嘢嚟嘅﹗每次喺呢個台上面都好緊張，因為攞一個獎真係好難好難，唔係淨係我嘅努力，係大家嘅努力。多謝監製搵我拍呢個戲，好多謝遇到『Man姐』呢個角色，好多謝大家支持《新聞女王》。我最開心係可以同一班好好嘅演員合作，馬國明、李施嬅、Ivan BB（何廣沛）、高海寧、飛爺（鄧智堅）、何依婷、王敏奕，好多好多未講晒嘅人，你哋畀咗一個好好嘅回憶我，我真係好開心﹗我希望嚟緊再會遇到更多好角色，希望嚟緊會有更加多好戲，等大家可以真係返屋企煲劇、追劇，多謝大家，仲有多謝媽咪，媽咪照顧我。」
佘詩曼獲林峯楊怡頒獎意義甚大
TVB特意安排與佘詩曼演過多次情侶的林峯，和演過好姊妹的楊怡（現名：楊茜堯）頒發「最佳女主角」，見證佘詩曼破紀錄式第三度奪視后的歷史性時刻。頒完「最佳女主角」後，隨即安排「初哥哥」張智霖出場頒發「最佳劇集」，造就「初哥哥」及「祝君好」在台上重逢，最後由《新聞女王》獲獎，《新聞女王》今晚合共奪得8個獎，成為頒獎禮大贏家。
紅地氈謙虛回應3奪視后寶座
阿佘於紅地氈時被問道，有沒有信心第3次奪視后寶座，她當時表示：「我真係唔知點答你好，因為參加比賽係要有體育精神，我覺得係要有嘅，但係係唔係真係咁注重，我又覺得唔係，因為拍攝嘅過程真係好開心，我已經享受咗最開心嗰個moment，今晚係去party啦！」
佘詩曼2006年首次做雙料視后
佘詩曼於2006年，以《鳳凰四重奏》奪下「最佳女主角」及「我最喜愛的電視女角色」2項大獎，更成為香港首位雙料視后，當年首次奪視后的阿佘，力壓另一大熱《肥田囍事》胡杏兒喜極而泣：「由啲人話我雞仔聲，唔識做戲，直到今日攞呢個獎，好開心我冇令到支持我嘅人失望，冇令到屋企人，同埋媽咪失望。」
佘詩曼2014年再成雙料視后
佘詩曼於2014年憑《使徒行者》「釘姐」一角橫掃獲多個獎項，她不但在「星和無綫電視大獎2014」和「TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014」中贏取「我最愛TVB女主角」殊榮，再於《萬千星輝頒獎典禮2014》奪「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」以及「中國內地最受歡迎TVB劇女藝人」，前前後後贏了11個獎，成為了香港史上唯一一個「11料視后」。她奪視后時表示，感謝無線讓其人生更精采，感謝今年讓她遇上好劇本、好角色和好監製，又感謝母親對她工作壓力大時，仍在其身邊送上燦爛笑容：「感謝每個投我票的觀衆，沒有最好，只有更好，我會努力做到更好。」當年的另外4位視后5強包括：《忠奸人》田蕊妮、《大藥坊》鍾嘉欣、《再戰明天》徐子珊以及《老表，你好hea！》王菀之。
佘詩曼奪獎記錄為全台之冠
佘詩曼為《萬千星輝頒獎典禮》奪最多得獎記錄的保持者，一共奪過14個獎項，遠遠拋離奪9獎項的汪明荃，佘詩曼的個人獎項包括：「本年度我最喜愛的電視角色」（2000）、本年度我最喜愛的拍檔（戲劇組）（2000）、「本年度我最喜愛的電視角色」（2001）、「本年度我最喜愛的電視角色」（2003）、「本年度我最喜愛的電視角色」（2004）、「最佳女主角」（2006）、「我最喜愛的電視女角色」（2006）、「我最喜愛的電視女角色」（2010）、「最佳女主角」（2014）、「最受歡迎電視女角色」（2014）、「中國內地最受歡迎TVB劇女藝人」（2014）、「馬來西亞最喜愛TVB的最佳女主角」（2023）、「大灣區最喜愛TVB女主角」（2023）、「最佳女主角」（2023）。
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