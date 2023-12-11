萬千星輝頒獎典禮2023｜佘詩曼李施嬅氣勢強勁雙雙入圍 視后提名名單公布
萬千星輝頒獎典禮2023｜投票視后提名名單公布「Man姐」惡鬥「張家妍」
今年播放的劇集有兩套都係大堆頭的「女人戲」，話題度極高的《新聞女王》就由戲內鬥到戲外，「Man姐」佘詩曼惡鬥「張家妍」李施嬅！視后胡定欣、蔡思貝及林夏薇都分別憑2套劇競逐視后，龔嘉欣亦有2套，其中《靈戲逼人》飾演女鬼的表現更大獲好評，有機會成最強黑馬！此外，吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》成功獲提名，不過相信陪跑居多。
其次入圍的有李佳芯、江嘉敏、薛家燕、蔡思貝、唐詩詠、劉佩玥、黃智雯、張曦雯、陳茵媺及周秀娜等。不過今日記招人丁單薄，有趣的是，江嘉敏上台拉票時，旁邊的劉佩玥疑似黑面望對方，但下一秒大家都笑返無事！
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萬千星輝頒獎典禮2023｜視帝提名名單公布 馬國明人逢喜事呼聲勁高
在視帝的角逐中競爭非常激烈，目前陳豪、馬國明和陳展鵬的呼聲相對較高。不過近期馬國明即將結婚，加上回應鄭嘉穎「浪費時間」言論取得不少印象分，人氣非常強勁！有3套劇競逐的周嘉洛亦係今次黑馬之一，競爭好激烈！
其他入圍的有黃宗澤、吳卓羲、單立文、馬德鐘、吳偉豪、楊明、張振朗、阮浩棕、蕭正楠、何廣沛、黃浩然、洪永城。
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萬千星輝頒獎典禮2023｜《新聞女王》獲23項提名夠晒巴閉！
《新聞女王》人強馬壯，無綫公布各獎項提名名單中，大部份都有《新聞女王》在列，目前共有23項提名，其次就是另一套台慶劇《羅密歐與祝英台》有20項提名。
最佳男主角提名名單：
1.愛‧回家之開心速遞 單立文
2.有種好男人 馬德鐘
3.有種好男人 吳偉豪
4.新四十二章 陳豪
5.新四十二章 周嘉洛
6.廉政狙擊 黃宗澤
7.廉政狙擊 吳卓羲
8.隱形戰隊 馬國明
9.隱形戰隊 陳山聰
10.法言人 馬國明
11.一舞傾城 楊明
12.隱門 陳展鵬
13.靈戲逼人 張振朗
14.靈戲逼人 阮浩棕
15.破毒強人 陳豪
16.破毒強人 蕭正楠
17.竉愛Pet Pet 周嘉洛
18.你好，我的大夫 何廣沛
19.香港人在北京 陳展鵬
20.香港人在北京 洪永城
21.羅密歐與祝英台 陳豪
22.羅密歐與祝英台 周嘉洛
23.疊影狙擊 黃宗澤
24.疊影狙擊 黃浩鵬
25.新聞女王 馬國明
最佳女主角提名名單：
1.有種好男人 李佳芯
2.黃金萬両 薛家燕
3.新四十二章 龔嘉欣
4.新四十二章 江嘉敏
5.廉政狙擊 胡定欣
6.廉政狙擊 蔡思貝
7.隱形戰隊 唐詩詠
8.隱形戰隊 劉佩玥
9.法言人 林夏薇
10.一舞傾城 陳法蓉
11.一舞傾城 姚子羚
12.隱門 黃智雯
13.隱門 湯洛雯
14.靈戲迫人 龔嘉欣
15.破毒強人 胡定欣
16.破毒強人 張曦雯
17.寵愛Pet Pet
18.你好，我的大夫 蔡思貝
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