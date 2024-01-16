萬千星輝頒獎典禮2023｜傅嘉莉神還原火雞姐 失落女飛躍發表「失獎感受」

一年一度的電視界盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》各個獎項已塵埃落定，但有不少網民對賽果感不滿，尤其對「最佳女配角」爭議甚大；不少人都覺得應由傅嘉莉（Kelly）獲獎，入行超過20年的她今年在三套劇集中表現亮眼，更有份角逐兩大獎項。可是，一直在賽前呼聲甚高的她全軍覆沒，大熱倒灶，令很多網民都替她不值。事實上，Kelly戲路十分廣，更在去年播映的三套劇集中有很多亮眼演出，一直備受外界關注及讚賞。