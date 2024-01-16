萬千星輝頒獎典禮2023｜傅嘉莉神還原火雞姐 失落女飛躍發表「失獎感受」
發表「失獎感受」 坦言不滿意一件事
賽後傅嘉莉在IG發文指演員道路上並不容易，在沉澱和修正後再重新出發，並衷心感謝所有支持我投票的粉絲們。她亦恭喜所有各得獎者，又感謝《香港人在北京》總監制鍾澍佳給予Funny一角，令觀眾可以看到完全不一樣的她：「我會繼續努力把每頁黑白的文字每個大小人物的角色，演活出來，感動你心」
之後她坦言有一件事令她不滿意：
的確有點不開心的是，昨天的整體造型，我不太滿意。力求完美的我，為了今次的頒獎典禮，真的花了很多時間和心思在造型的細節上。
雖然不滿意造型，但仍然感謝贊助商提供晚裝，網民亦大讚她已經非常漂亮「靚爆鏡」。
傅嘉莉三劇博到盡
《香港人在北京》：神還原「火雞姐」獲激讚
39歲傅嘉莉（Kelly）入行21年，前年曾以《凶宅清潔師》首度入圍最佳女主角提名名單。2023年，Kelly先後演出《廉政狙擊》、《一舞傾城》和《香港人在北京》，三劇擔綱的角色均截然不同，分別飾演性感女郎、墮落風塵女子、男仔頭女子和醜女，形象百變，戲路甚廣，演技拿捏準確到位，表現一直備受網民讚賞。其亮眼表現，令Kelly成功入圍競逐「飛躍進步女藝員」和「最佳女配角」兩個獎項。可是，前者由36歲劉穎鏇奪得，後者則由37歲高海寧奪得。
Kelly憑《香港人在北京》「芬妮」（Funny）一角打入「最佳女配角」最後5強，她在賽前曾表示恨攞獎恨到出面，但最後仍輸給了《新聞女王》高海寧，令不少支持她的網民都大跌眼鏡，紛紛表示「傅嘉莉更加應該得獎 火雞姐 好驚喜」、「講做戲佢一定好過高ling」及「傅嘉莉有啲可惜 唔知有無機會再遇到好劇本加角色」。
在劇集《香港人在北京》中，Kelly飾演一名暗戀好友多年的男仔頭女子，其中一幕更神還原電影《食神》火雞姐。不論在形象、讀對白上都下了不少苦工，的確與莫文蔚幾可亂真。
對於今次搣甩女神光環化身男仔頭，Kelly笑言：「好開心監製畀咗呢個角色我，Funny係打破咗我以往角色嘅框框，我完全唔介意演男仔頭，愈唔似我我就愈開心！身為演員就要貢獻身體畀個角色，所以變成點樣都冇所謂。」
《廉政狙擊》：「委屈解扣」戲份獲讚
此外，Kelly 在劇集《一舞傾城》及 《廉政狙擊》的演出都特別有話題，她在《廉政狙擊》飾演美艷女子「尹在詩」，周旋於兩大商業巨鱷卓廷光（黃智賢飾）及傅天耀（郭政鴻飾）之間，又是卓廷光兒子卓日升（高鈞賢飾）的秘密情人，戲份勁多可惜中途就被推落山，角色在內地播出時已引起很大迴響，其中一幕被卓廷光逼迫「解扣」的戲份，演技更備受網民讚賞！
《一舞傾城》：被狠罵是雞 攤牌展「浪漫式報復」
今年初期播映的《一舞傾城》劇集中， 傅嘉莉飾舞小姐Paula。她答應了蔡淇俊（飾程宏開）的求婚後，兩人度過一晚春宵，當完事後，蔡淇俊就遞上舊相簿，訴說自己減肥、發奮經歷，向傅嘉莉攤牌，坦白一切其實只係「浪漫式報復」。原因是蔡淇俊透露自己就係當年被她拋棄嘅初戀男朋友，當初慘被嫌棄，於是蔡淇俊發憤變靚變有錢、變大隻等，再遇上當年愛人傅嘉莉。
當傅嘉莉問她點解要咁做，蔡淇俊還表示要狠狠讓別人知道你被人嫌棄，嘗試被糟蹋的滋味，蔡淇俊還狠狠地罵對方是雞。不過，傅嘉莉知實情自己被玩後，竟然表示不介意，坦言自己是雞，還笑蔡淇俊花咁多精力向她報復很傻，換過衫後瀟洒離場，相反，蔡淇俊不忿地在床上大叫，認真可憐！
擁德國血統 初出道獲「翻版徐子淇」之稱
現年39歲的傅嘉莉眼大大樣貌十分標緻，其實她是一名中德混血兒，因其曾祖父是德國人，所以傅嘉莉便擁有八份一的德國血統。在2003年透過出演TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》出道，18歲初出道時憑著深邃的五官，以及窈窕身型成功獲得「翻版徐子淇」之美譽。雖然當時仍有包包面，但是卻帶給人可愛青澀的一面，相比現在靚樣沒有太大改變，反而增添多一份女人味 。
入行多年大哂好身材 22歲已成功置業
入行已有19年的傅嘉莉曾參演過不少劇集，如《刑偵日記》、《反黑路人甲》、《衝上雲霄2》等，雖然在劇集上表現不算亮眼，但是在綜藝方面，傅嘉莉就曾主持《3日2夜》、《識玩旅行團》等節目，在節目中大穿三點式泳衣，大哂驕人好身材。
年輕輕輕的傅嘉莉其實早在22歲時已成功置業，曾在2006年以300多萬購入海怡半島單位，2008年再以近600萬放出。另外，在2010年先以樓換樓的方式買入太古城兩房海景單位，再於12年勁賺放出，絕對是投資有道。
被揭忽然富貴 曾多次被指釣富豪
一直以來，Kelly的工作機會不算太多。早前，她曾在《姊妹淘》中出動46萬Hermès私伙手袋上節目；雖然只帶來三個手袋，但都屬特別款，反而「富貴千金」張寶兒和「拿督女」莊思敏帶來的都是大熱普通款式。此外，那時Kelly又被拍到曾坐名車出入，更有司機接送，因此被不少媒體指她忽然富貴。
曾有報道指，傳Kelly搭上新加坡已婚有米叔叔Low Check Kian外，亦在2015年因擔任瑪莎拉蒂九龍灣陳列室開幕車模而認識坐擁十多間股票、投資及汽車等公司發鼎珮投資集團主席已婚男莊天龍，有指二人雖然表面扮作不熟，但其實經常一起周遊列國，莊天龍更包傅嘉莉衣食住行同遊米蘭9日，而傅嘉莉亦忍不住向莊天龍獻吻回禮。在同年9月再到日本旅行浸溫泉，享盡富貴遊。
除了吃喝玩樂外，莊天龍亦找傅嘉莉為其有份投資的內地服裝品牌La Chapella到上海拍攝，不忘幫傅嘉莉事業一把。在傅嘉莉31歲生日時，有指莊天龍為她慶生，而傅嘉莉曾在微博大晒收到100支粉紅玫瑰，幸福滿瀉，不過事後傅嘉莉突然刪除微博，看來二人關係暫時告一段落。
「黑甲女」事件最經典 曾被指是第三者搏見報
雖然Kelly至今在感情上一片空白，但卻有很多緋聞。2019年，藝人呂慧儀和黃文廸突然宣佈離婚，當時因黃文廸被拍到在巴士上啜女偷食就被爆出一直有偷食前科，在2013年他在IG上載一張與搽了黑色指甲女子十指緊扣的相片，而呂慧儀當時則指自己沒有搽過黑色指甲，表示黃文廸是否放錯相而引來偷食第三者疑雲。
而當時部分網民懷疑此第三者就是與黃文廸同一間模特兒公司又剛好當時搽了黑色指甲油的傅嘉莉，Kelly因而被背上「偷食朋友夫」之名。
當呂慧儀和黃文廸宣佈離婚後，傅嘉莉就忽然貼出「黑甲油」拖手相並打長文「為何他們兩夫婦 自己拖手 自己搽指甲油 自己在自己車上 自己影相 自己上載的相片 會聯繫到我身上」、「大家是朋友 亦是做同一行的 明白做藝人嘅形象是非常重要 為何為了曝光率 為了見報 就可以偽造一張相片 說這長篇大論嘅感言 誣衊自己嘅朋友 做這無恥嘅事情」翻舊賬大抱不平，因此被不少人指罵她搏見報，令其形象一直平平。
萬千星輝頒獎典禮2023｜盤點4位網民戥佢唔抵藝人
事實上，TVB多年來出現過不少演技出色的女藝人，但都與視后擦身而過，令網民都非常替她們不值，直指TVB欠她們一個視后！除了傅嘉莉之外，還有以下四位女星：
1）龔嘉欣 《靈戲逼人》捧蛋收場
34歲龔嘉欣（Katy）加入無綫16年，曾在2016年憑《幕後玩家》奪得「最佳女配角」獎，及在2020年憑《殺手》及《香港愛情故事》分別奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」獎，不過始終與視后無緣。這次她憑《靈戲逼人》飾演「女鬼」一角成功打入視后5強，但最終仍捧蛋而回，令不少網民大感惋惜，更有網民特開Po指《靈戲逼人》應該值得更多，紛紛指︰「龔嘉欣雖敗猶榮」、「其實想龔嘉欣李施嬅拎多過佘詩曼」、「《靈戲逼人》其實都幾好睇」、「呢套吸引到我阿婆晚晚追」、「《靈戲逼人》真係遺珠」等。
2）李施嬅 傳為爭視后兩度延婚
曾獲得「最受歡迎電視女角色」獎的42歲李施嬅（Selena）演技早獲觀眾認同，今次第8度爭奪視后寶座。她在紅地氈環節上接受訪問時，已講到當晚因工作過勞以致發燒病倒，但堅持抱病出席頒獎禮。曾有報道指，她為爭視后而兩度延期赴美完婚，但最後都係失落而回，不少網民都替她不值，更有網民留言指：「TVB《金宵》已經欠你一個交代，《新聞》又欠你一個交代，我係你就唔再幫TVB拍劇！」
3）黃智雯 傳曾獲TVB以「視后」誘續約
41歲的黃智雯（Mandy）於2007年參選港姐入圍最後五強後加入TVB，至今已入行16年，參演過的電視作品超過40部，演技備受肯定，不但於2012年奪「飛躍進步女藝員」，2017年更獲頒「新加坡最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」兩個獎項，可惜至今仍未登上過視后寶座，令不少網民都替她不值，直言「TVB欠佢一個視后」。去年7月，曾爆出黃智即將與TVB約滿，當時有消息指TVB以「視后」獎項作利誘亦不為所動，最終黃智雯於同年12月在社交平台宣布離巢TVB，結束與TVB長達16年的賓主關係。
4）朱千雪 轉做Law界女神
35歲的朱千雪（Tracy）不但是「民選港姐冠軍」，亦係「民選視后」，2016年她飾演《EU超時任務》「Madam Ling」一角，曾大受觀眾喜愛，並打入視后最後5強，很可惜最後仍敗給了《城寨英雄》的胡定欣，當時曾有網民在討論區開Po直指「TVB欠朱千雪一個視后」，不過現在朱千雪已急流勇退轉投法律界，升呢做幸福人妻，並已成功陀B，相信以後都難有機會再返TVB拍劇。
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