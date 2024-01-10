萬千星輝頒獎典禮2023丨22歲區明妙大蝴蝶「賣大包」騷3吋深長事業線
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今年《萬千星輝頒獎典禮2023》新增設的「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將 21 名入圍者分成三個組別。大會發布「最具潛質新人」候選人官方場刊照，當中成功突圍而出的有區明妙的 Shocking Pink 大蝴蝶裙「賣大包」，相當有睇頭！
22歲區明妙大蝴蝶「賣大包」夠震撼騷3吋深長事業線
為隆重其事，日前一眾十強候選人雲集電視城為大會場刊拍攝靚相，無綫娛樂新聞台全程直擊拍攝花絮及訪問片段。有份入圍新增獎項「最具潛質新人」的四大潛質小花區明妙、姚焯菲、詹天文、鍾柔美先後著靚靚現身拍攝場刊照，當中以腳踏超高高踭鞋的區明妙最為搶焦，在製作花絮中，區明妙不經意地晒出3吋深長事業線，畫面夠晒震撼！
「大蝴蝶」造型對決 網友大讚區明妙完勝炎明熹
早前炎明熹出席《新城勁爆頒獎禮2023》造型大解放，以黑色大蝴蝶遮胸，令觀眾留下深刻印象。今次，區明妙同樣有大蝴蝶遮胸，有網友就覺得以性感程度，區明妙完勝炎明熹早前「大蝴蝶」造型！區明妙坦言當日又凍又緊張，拍照期間一度 Kick 一Kick，幸好有驚無險，區明妙說：「今日特別凍，又要著咁高高踭鞋，所以好緊張，頭先都企唔穩。」
更多區明妙靚相：
萬千星輝頒獎典禮2023｜「最具潛質新人」21人入圍
TVB今年特別新設「最具潛質新人」獎項，只有25歲或以下才有資格入圍。今年一共有21人入圍，當中以在內地人氣急升的18歲Gigi炎明熹呼聲最高，其餘如入圍的包括After Class的其餘3位成員17歲Chantel姚焯菲、16歲Yumi鍾柔美和17歲Windy詹天文，還有21歲應屆港姐冠軍莊子璇、22歲「御用學生妹」Miumiu區明妙及25歲《亞洲超星團》Archie冼靖峰等等。萬千星輝頒獎典禮2023新人獎名單
|「最具潛質新人」完整入圍名單：
|1
|蔡景行
|2
|馮子亮
|3
|馮皓揚
|4
|林智樂
|5
|文佐匡
|6
|吳兆麟
|7
|冼靖峰
|8
|施焯日
|9
|涂毓麟
|10
|黃星綽
|11
|黃奕斌
|12
|區明妙
|13
|陳懿德
|14
|莊子璇
|15
|鍾柔美
|16
|古佩玲
|17
|潘靜文
|18
|游嘉欣
|19
|炎明熹
|20
|姚焯菲
|21
|詹天文
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圖片來源：TVB、Facebook@MoreForms Media魔方全媒、IG@miumiu__au