萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙

萬千星輝頒獎典禮2023丨22歲區明妙大蝴蝶「賣大包」騷3吋深長事業線

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今年《萬千星輝頒獎典禮2023》新增設的「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將 21 名入圍者分成三個組別。大會發布「最具潛質新人」候選人官方場刊照，當中成功突圍而出的有區明妙的 Shocking Pink 大蝴蝶裙「賣大包」，相當有睇頭！

22歲區明妙大蝴蝶「賣大包」夠震撼騷3吋深長事業線

為隆重其事，日前一眾十強候選人雲集電視城為大會場刊拍攝靚相，無綫娛樂新聞台全程直擊拍攝花絮及訪問片段。有份入圍新增獎項「最具潛質新人」的四大潛質小花區明妙、姚焯菲、詹天文、鍾柔美先後著靚靚現身拍攝場刊照，當中以腳踏超高高踭鞋的區明妙最為搶焦，在製作花絮中，區明妙不經意地晒出3吋深長事業線，畫面夠晒震撼！

萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙 「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將 21 名入圍者分成三個組別，當中成功突圍而出的有區明妙的 Shocking Pink 大蝴蝶裙「賣大包」，其中製作花絮畫面夠晒震撼！
「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將 21 名入圍者分成三個組別，當中成功突圍而出的有區明妙的 Shocking Pink 大蝴蝶裙「賣大包」，其中製作花絮畫面夠晒震撼！（圖片來源：TVB
萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙 入圍「男飛躍」的許文軒訪問區明妙，仲隱約見到事業線！
入圍「男飛躍」的許文軒訪問區明妙，仲隱約見到事業線！（圖片來源：TVB
萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙
（圖片來源：TVB

「大蝴蝶」造型對決 網友大讚區明妙完勝炎明熹

早前炎明熹出席《新城勁爆頒獎禮2023》造型大解放，以黑色大蝴蝶遮胸，令觀眾留下深刻印象。今次，區明妙同樣有大蝴蝶遮胸，有網友就覺得以性感程度，區明妙完勝炎明熹早前「大蝴蝶」造型！區明妙坦言當日又凍又緊張，拍照期間一度 Kick 一Kick，幸好有驚無險，區明妙說：「今日特別凍，又要著咁高高踭鞋，所以好緊張，頭先都企唔穩。」

萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙 區明妙坦言當日又凍又緊張，拍照期間一度 Kick 一Kick，幸好有驚無險，區明妙說：「今日特別凍，又要著咁高高踭鞋，所以好緊張，頭先都企唔穩。」
區明妙坦言當日又凍又緊張，拍照期間一度 Kick 一Kick，幸好有驚無險，區明妙說：「今日特別凍，又要著咁高高踭鞋，所以好緊張，頭先都企唔穩。」（圖片來源：TVB
萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙 新城勁爆頒獎禮2023 今年Gigi大解放，光以大蝴蝶遮胸超性感！
網友更大讚區明妙的性感程度完勝炎明熹早前「大蝴蝶」造型！（圖片來源：Facebook@MoreForms Media魔方全媒）

更多區明妙靚相：

萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙 你好我的大夫 區明妙 童星 冼迪琦 童星 區明妙 bikini 噴血身材與她的純真面孔形成極大對比！
區明妙大曬性感BIKINI照。（圖片來源：IG@miumiu__au）
萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙 你好我的大夫 區明妙 童星 冼迪琦 童星 越大越性感。
越大越性感。（圖片來源：IG@miumiu__au）
萬千星輝頒獎典禮2023 區明妙 你好我的大夫 區明妙 現年才20歲的區明妙已有很多演出經驗，加上「港版周子瑜」稱號及相對應的外表，能虜走不少觀眾歡心。加上有一定跳唱實力，連韓國公司也曾對她唾青，適當使用必成大器。
（圖片來源：IG@miumiu__au）

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最具潛質新人」21人入圍

TVB今年特別新設「最具潛質新人」獎項，只有25歲或以下才有資格入圍。今年一共有21人入圍，當中以在內地人氣急升的18歲Gigi炎明熹呼聲最高，其餘如入圍的包括After Class的其餘3位成員17歲Chantel姚焯菲、16歲Yumi鍾柔美和17歲Windy詹天文，還有21歲應屆港姐冠軍莊子璇、22歲「御用學生妹」Miumiu區明妙及25歲《亞洲超星團》Archie冼靖峰等等。

萬千星輝頒獎典禮2023新人獎名單
「最具潛質新人」完整入圍名單：
1 蔡景行
2 馮子亮
3 馮皓揚
4 林智樂
5 文佐匡
6 吳兆麟
7 冼靖峰
8 施焯日
9 涂毓麟
10 黃星綽
11 黃奕斌
12 區明妙
13 陳懿德
14 莊子璇
15 鍾柔美
16 古佩玲
17 潘靜文
18 游嘉欣
19 炎明熹
20 姚焯菲
21 詹天文

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：TVB、Facebook@MoreForms Media魔方全媒、IG@miumiu__au

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