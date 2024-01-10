萬千星輝頒獎典禮2023丨22歲區明妙大蝴蝶「賣大包」騷3吋深長事業線

今年《萬千星輝頒獎典禮2023》新增設的「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將 21 名入圍者分成三個組別。大會發布「最具潛質新人」候選人官方場刊照，當中成功突圍而出的有區明妙的 Shocking Pink 大蝴蝶裙「賣大包」，相當有睇頭！