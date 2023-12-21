萬千星輝頒獎典禮2023

萬千星輝頒獎典禮2023｜十強完整名單出爐！視帝視后競爭激烈

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《 萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14號首次移師澳門隆重舉行，大會於12月11號公布其中13個獎項提名名單，同時當日已開放投票，連日來經過觀眾以及全台職藝員投票，聯同《萬千星輝頒獎典禮2023》評委會一齊評選後，日前（12/20）最後十強名單終於出爐！

萬千星輝頒獎典禮2023 《 萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14號首次移師澳門隆重舉行
《 萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14號首次移師澳門隆重舉行（圖片來源：TVB

萬千星輝頒獎典禮2023｜十強完整名單

萬千星輝頒獎典禮2023｜視帝10強提名名單：陳豪大戰馬國明

陳豪在疫情期間努力為無綫拍劇，今年推出的三部作品《羅密歐與祝英台》、《新四十二章》及《破毒強人》，三齣劇之中有兩套都係監製陳維冠的作品，最高呼聲應該係《破毒強人》飾演的毒販文華，由開場患肺癌到結局雨中陣亡，全劇用氣虛聲線演繹極花心思！

同樣獲多於一套劇集提名的視帝候選人係馬國明，年初《隱形戰隊》開槍拍動作戲、年中《法言人》飾演師爺、年尾《新聞女王》做奸角，比往年當「仁醫」絕對有新鮮感，至於陳展鵬於《香港人在北京》及《隱門》亦保持優勢。視帝殊榮去年由林敏聰奪得，今年未知是否繼續由三大TVB台柱爭奪寶座？馬德鐘、吳岱融、吳卓羲、楊明等就率先出局。

男主角名單 電視劇集名稱
1 單立文 《愛·回家之開心速遞》
2 陳山聰 《隱形戰隊》
3 張振朗 《靈戲逼人》
4 陳 豪 《破毒強人》
5 蕭正楠 《破毒強人》
6 周嘉洛 《寵愛Pet Pet》
7 何廣沛 《你好，我的大夫》
8 陳展鵬 《香港人在北京》
9 黃宗澤 《疊影狙擊》
10 馬國明 新聞女王

萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區最喜愛TVB男主角10強提名名單

男主角名單 電視劇集名稱
1 單立文 《愛·回家之開心速遞》
2 黃宗澤 《廉政狙擊》
3 陳山聰 《隱形戰隊》
4 張振朗 《靈戲逼人》
5 陳 豪 《破毒強人》
6 蕭正楠 《破毒強人》
7 周嘉洛 《寵愛Pet Pet》
8 何廣沛 《你好，我的大夫》
9 陳展鵬 《香港人在北京》
10 馬國明 新聞女王

萬千星輝頒獎典禮2023｜視后10強名單出爐：吳若希預料首度獲提名

今年播放的劇集有兩套都係大堆頭的「女人戲」，《新聞女王》之外其實仲有《一舞傾城》，《隱形戰隊》劉穎鏇拍住視帝陳山聰做情侶好有可能與女一唐詩詠同獲視后提名，實際名單相信將於日內揭曉！

吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》大獲好評，預料今年有機會憑此劇殺入五強，不過要面對《新聞女王》佘詩曼，相信得獎機會好渺茫！另外，已離巢花旦唐詩詠、黃智雯和不屬親生女的周秀娜亦出局。

女主角名單 電視劇集名稱
1 李佳芯 《有種好男人》
2 劉穎鏇 《隱形戰隊》
3 龔嘉欣 《靈戲逼人》
4 胡定欣 《破毒強人》
5 林夏薇 《寵愛Pet Pet》
6 蔡思貝 《你好，我的大夫》
7 吳若希 《香港人在北京》
8 陳茵媺 《羅密歐與祝英台》
9 佘詩曼 《新聞女王》
10 李施嬅 《新聞女王》

萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單

女主角名單 電視劇集名稱
1 唐詩詠 《隱形戰隊》
2 劉佩玥 《隱形戰隊》
3 林夏薇 《法言人》
4 陳法蓉 《一舞傾城》
5 姚子羚 《一舞傾城》
6 龔嘉欣 《靈戲逼人》
7 胡定欣 《破毒強人》
8 吳若希 《香港人在北京》
9 佘詩曼 《新聞女王》
10 李施嬅 《新聞女王》

更多：萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視帝視后提名 佘詩曼淡定入圍 Ali竟然又消失

萬千星輝頒獎典禮2023｜最佳劇集10強名單：

電視劇集名稱
1 《隱形戰隊》
2 《法言人》
3 《靈戲逼人》
4 《破毒強人》
5 《寵愛Pet Pet》
6 《你好，我的大夫》
7 《香港人在北京》
8 《羅密歐與祝英台》
9 《疊影狙擊》
10 《新聞女王》

萬千星輝頒獎典禮10強2023｜「最佳女配角」10強提名名單

今年有不少劇集的女配角都十分有睇頭，除了有大熱劇集《新聞女王》中，明爭暗鬥的高海寧和何依婷外，今年初在TVB劇集中亮相的陳星妤，亦憑《一舞傾城》中出色的表現火速獲得提名！

「最佳女配角」10強提名名單
1 劉穎鏇
2 陳星妤
3 劉佩玥
4 郭柏妍
5 戴祖儀
6 傅嘉莉
7 蔣祖曼
8 高海寧
9 何依婷
10 王敏奕

萬千星輝頒獎典禮10強2023｜「最佳男配角」10強提名名單

至於最佳男配角方面，今年的競爭同樣十激烈！視帝譚俊彥、陳山聰今年各齊齊憑《新聞女王》角逐「最佳男主角」的殊榮，而備受力捧的何廣沛今年更憑大熱劇集《新聞女王》，以及孖視后蔡思貝出演的劇集《你好，我的大夫》榮獲提名。視帝陳山聰亦在《新聞女王》大結局中飾演為女兒申冤的智障爸爸，雖然得兩集戲份，亦成功入圍！

「最佳男配角」10強提名名單
1 鄭子誠
2 林子善
3 張頴康
4 何廣沛
5 馬貫東
6 吳偉豪
7 吳業坤
8 譚俊彥
9 鄧智堅
10 陳山聰

萬千星輝頒獎典禮2023｜「飛躍進步男藝員」11強入圍

「飛躍進步男藝員」11強入圍者包括《中年好聲音》冠軍周吉佩、《愛回家》「風少」陳浚霆、「坤哥」吳業坤、馬貫東、周奕瑋、許文軒等等。當中以42歲的許文軒經驗最豐富，2006年透過TVB娛樂新聞台公開招募入行。

「飛躍進步男藝員」10強入圍名單：
1 陳浚霆
2 周吉佩
3 周奕瑋
4 許文軒
5 孔德賢
6 林正峰
7 林景程
8 馬貫東
9 吳業坤
10 阮浩棕
11 容天佑

萬千星輝頒獎典禮2023｜「飛躍進步女藝員」10強公布

「飛躍進步女藝員」10強公布，包括傅嘉莉、戴祖儀及炎明熹等等，當中有多位都是港姐出身，例如劉穎鏇、何依婷和何沛珈等。

「飛躍進步女藝員」10強完整入圍名單：
1 陳楨怡
2 傅嘉莉
3 何沛珈
4 何依婷
5 劉穎鏇
6 戴祖儀
7 JW王灝兒
8 王敏奕
9 游嘉欣
10 炎明熹

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最具潛質新人」21人入圍

TVB今年特別新設「最具潛質新人」獎項，只有25歲或以下才有資格入圍。今年一共有21人入圍，當中以在內地人氣急升的18歲Gigi炎明熹呼聲最高，其餘如入圍的包括After Class的其餘3位成員17歲Chantel姚焯菲、16歲Yumi鍾柔美和17歲Windy詹天文，還有21歲應屆港姐冠軍莊子璇、22歲「御用學生妹」Miumiu區明妙及25歲《亞洲超星團》Archie冼靖峰等等。

「最具潛質新人」完整入圍名單：
1 蔡景行
2 馮子亮
3 馮皓揚
4 林智樂
5 文佐匡
6 吳兆麟
7 冼靖峰
8 施焯日
9 涂毓麟
10 黃星綽
11 黃奕斌
12 區明妙
13 陳懿德
14 莊子璇
15 鍾柔美
16 古佩玲
17 潘靜文
18 游嘉欣
19 炎明熹
20 姚焯菲
21 詹天文

萬千星輝頒獎典禮2023｜「非戲劇」類別獎項10強名單：

最佳綜藝節目10強提名名單
1 中年好聲音
2 請1日假去旅行
3 思家大戰
4 J Music
5 他和她的喵店長
6 膽粗粗‧HERE WE GO
7 爸知弊！你嚟湊吖！
8 萬千星輝賀台慶
9 亞洲超星團
10 通靈之王2
最佳資訊及專題節目10強提名名單
1 東張西望
2 開卷
3 回家
4 解風東京
5 好睡好起
6 周遊關西
7 身體最誠實
8 奇蹟小店
9 無窮之路III – 無垠之疆
10 日本18種住法
最佳男主持10強提名名單 節目名稱
1 區永權 東張西望、歡樂滿東華2023
2 周奕瑋 娛樂頭條、萬千星輝頒獎典禮2022、博愛歡樂傳萬家、周遊關西、超級毛特兒大賽、萬千星輝賀台慶
3 許文軒 娛樂頭條、勁歌金榜、請1日假去旅行2、中年好聲音2
4 洪永城 成人教科書、阿媽唔信我去亞馬遜
5 黎諾懿 爸知弊！你嚟湊吖！ 、隨懿深度行
6 林正峰 獎門人感謝祭系列、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶、溜走的真味
7 林溥來(Patrick Sir) 東張西望、開卷、萬千星輝賀台慶
8 李思捷 思家大戰
9 陸浩明 健康必殺食、明愛暖萬心、我要瞓鬥、星光熠熠耀保良、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶
10 冼靖峰 J Music
最佳女主持10強提名名單 節目名稱
1 陳貝兒 慈善星輝仁濟夜、無窮之路III 無垠之疆、萬千星輝賀台慶
2 陳庭欣 東張西望、慈善星輝仁濟夜、歡樂滿東華2023
3 車婉婉 中年好聲音、中年好聲音2
4 蔡思貝 貝遊英倫、貝遊歐洲
5 李佳芯 身體最誠實、日本18種住法
6 梁芷珮 澳洲潮什麼、南極潮什麼
7 麥美恩 獎門人感謝祭系列、請1日假去旅行、博愛歡樂傳萬家、星光熠熠耀保良、TVB繼續創新節目巡禮2024 、萬千星輝賀台慶
8 吳幸美 東張西望、萬千星輝賀台慶
9 潘靜文 J Music、萬千星輝賀台慶
10 黃翠如 膽粗粗‧HERE WE GO、煮東煮西

萬千星輝頒獎典禮2023｜公布十強名單記者會

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圖片來源：TVB

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