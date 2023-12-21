萬千星輝頒獎典禮2023｜十強完整名單出爐！視帝視后競爭激烈
萬千星輝頒獎典禮2023｜十強完整名單
萬千星輝頒獎典禮2023｜視帝10強提名名單：陳豪大戰馬國明
陳豪在疫情期間努力為無綫拍劇，今年推出的三部作品《羅密歐與祝英台》、《新四十二章》及《破毒強人》，三齣劇之中有兩套都係監製陳維冠的作品，最高呼聲應該係《破毒強人》飾演的毒販文華，由開場患肺癌到結局雨中陣亡，全劇用氣虛聲線演繹極花心思！
同樣獲多於一套劇集提名的視帝候選人係馬國明，年初《隱形戰隊》開槍拍動作戲、年中《法言人》飾演師爺、年尾《新聞女王》做奸角，比往年當「仁醫」絕對有新鮮感，至於陳展鵬於《香港人在北京》及《隱門》亦保持優勢。視帝殊榮去年由林敏聰奪得，今年未知是否繼續由三大TVB台柱爭奪寶座？馬德鐘、吳岱融、吳卓羲、楊明等就率先出局。
萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區最喜愛TVB男主角10強提名名單
萬千星輝頒獎典禮2023｜視后10強名單出爐：吳若希預料首度獲提名
今年播放的劇集有兩套都係大堆頭的「女人戲」，《新聞女王》之外其實仲有《一舞傾城》，《隱形戰隊》劉穎鏇拍住視帝陳山聰做情侶好有可能與女一唐詩詠同獲視后提名，實際名單相信將於日內揭曉！
吳若希2016年與洪永城合演《實習天使》但係連配角提名都無，今次一個轉身拍住陳展鵬演出《香港人在北京》大獲好評，預料今年有機會憑此劇殺入五強，不過要面對《新聞女王》佘詩曼，相信得獎機會好渺茫！另外，已離巢花旦唐詩詠、黃智雯和不屬親生女的周秀娜亦出局。
萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單
更多：萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視帝視后提名 佘詩曼淡定入圍 Ali竟然又消失
萬千星輝頒獎典禮2023｜最佳劇集10強名單：
|電視劇集名稱
|1
|《隱形戰隊》
|2
|《法言人》
|3
|《靈戲逼人》
|4
|《破毒強人》
|5
|《寵愛Pet Pet》
|6
|《你好，我的大夫》
|7
|《香港人在北京》
|8
|《羅密歐與祝英台》
|9
|《疊影狙擊》
|10
|《新聞女王》
萬千星輝頒獎典禮10強2023｜「最佳女配角」10強提名名單
今年有不少劇集的女配角都十分有睇頭，除了有大熱劇集《新聞女王》中，明爭暗鬥的高海寧和何依婷外，今年初在TVB劇集中亮相的陳星妤，亦憑《一舞傾城》中出色的表現火速獲得提名！
萬千星輝頒獎典禮10強2023｜「最佳男配角」10強提名名單
至於最佳男配角方面，今年的競爭同樣十激烈！視帝譚俊彥、陳山聰今年各齊齊憑《新聞女王》角逐「最佳男主角」的殊榮，而備受力捧的何廣沛今年更憑大熱劇集《新聞女王》，以及孖視后蔡思貝出演的劇集《你好，我的大夫》榮獲提名。視帝陳山聰亦在《新聞女王》大結局中飾演為女兒申冤的智障爸爸，雖然得兩集戲份，亦成功入圍！
|「最佳男配角」10強提名名單
|1
|鄭子誠
|2
|林子善
|3
|張頴康
|4
|何廣沛
|5
|馬貫東
|6
|吳偉豪
|7
|吳業坤
|8
|譚俊彥
|9
|鄧智堅
|10
|陳山聰
萬千星輝頒獎典禮2023｜「飛躍進步男藝員」11強入圍
「飛躍進步男藝員」11強入圍者包括《中年好聲音》冠軍周吉佩、《愛回家》「風少」陳浚霆、「坤哥」吳業坤、馬貫東、周奕瑋、許文軒等等。當中以42歲的許文軒經驗最豐富，2006年透過TVB娛樂新聞台公開招募入行。
|「飛躍進步男藝員」10強入圍名單：
|1
|陳浚霆
|2
|周吉佩
|3
|周奕瑋
|4
|許文軒
|5
|孔德賢
|6
|林正峰
|7
|林景程
|8
|馬貫東
|9
|吳業坤
|10
|阮浩棕
|11
|容天佑
萬千星輝頒獎典禮2023｜「飛躍進步女藝員」10強公布
「飛躍進步女藝員」10強公布，包括傅嘉莉、戴祖儀及炎明熹等等，當中有多位都是港姐出身，例如劉穎鏇、何依婷和何沛珈等。
|「飛躍進步女藝員」10強完整入圍名單：
|1
|陳楨怡
|2
|傅嘉莉
|3
|何沛珈
|4
|何依婷
|5
|劉穎鏇
|6
|戴祖儀
|7
|JW王灝兒
|8
|王敏奕
|9
|游嘉欣
|10
|炎明熹
萬千星輝頒獎典禮2023｜「最具潛質新人」21人入圍
TVB今年特別新設「最具潛質新人」獎項，只有25歲或以下才有資格入圍。今年一共有21人入圍，當中以在內地人氣急升的18歲Gigi炎明熹呼聲最高，其餘如入圍的包括After Class的其餘3位成員17歲Chantel姚焯菲、16歲Yumi鍾柔美和17歲Windy詹天文，還有21歲應屆港姐冠軍莊子璇、22歲「御用學生妹」Miumiu區明妙及25歲《亞洲超星團》Archie冼靖峰等等。
|「最具潛質新人」完整入圍名單：
|1
|蔡景行
|2
|馮子亮
|3
|馮皓揚
|4
|林智樂
|5
|文佐匡
|6
|吳兆麟
|7
|冼靖峰
|8
|施焯日
|9
|涂毓麟
|10
|黃星綽
|11
|黃奕斌
|12
|區明妙
|13
|陳懿德
|14
|莊子璇
|15
|鍾柔美
|16
|古佩玲
|17
|潘靜文
|18
|游嘉欣
|19
|炎明熹
|20
|姚焯菲
|21
|詹天文
萬千星輝頒獎典禮2023｜「非戲劇」類別獎項10強名單：
|最佳資訊及專題節目10強提名名單
|1
|東張西望
|2
|開卷
|3
|回家
|4
|解風東京
|5
|好睡好起
|6
|周遊關西
|7
|身體最誠實
|8
|奇蹟小店
|9
|無窮之路III – 無垠之疆
|10
|日本18種住法
|最佳男主持10強提名名單
|節目名稱
|1
|區永權
|東張西望、歡樂滿東華2023
|2
|周奕瑋
|娛樂頭條、萬千星輝頒獎典禮2022、博愛歡樂傳萬家、周遊關西、超級毛特兒大賽、萬千星輝賀台慶
|3
|許文軒
|娛樂頭條、勁歌金榜、請1日假去旅行2、中年好聲音2
|4
|洪永城
|成人教科書、阿媽唔信我去亞馬遜
|5
|黎諾懿
|爸知弊！你嚟湊吖！ 、隨懿深度行
|6
|林正峰
|獎門人感謝祭系列、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶、溜走的真味
|7
|林溥來(Patrick Sir)
|東張西望、開卷、萬千星輝賀台慶
|8
|李思捷
|思家大戰
|9
|陸浩明
|健康必殺食、明愛暖萬心、我要瞓鬥、星光熠熠耀保良、TVB繼續創新節目巡禮2024、萬千星輝賀台慶
|10
|冼靖峰
|J Music
|最佳女主持10強提名名單
|節目名稱
|1
|陳貝兒
|慈善星輝仁濟夜、無窮之路III 無垠之疆、萬千星輝賀台慶
|2
|陳庭欣
|東張西望、慈善星輝仁濟夜、歡樂滿東華2023
|3
|車婉婉
|中年好聲音、中年好聲音2
|4
|蔡思貝
|貝遊英倫、貝遊歐洲
|5
|李佳芯
|身體最誠實、日本18種住法
|6
|梁芷珮
|澳洲潮什麼、南極潮什麼
|7
|麥美恩
|獎門人感謝祭系列、請1日假去旅行、博愛歡樂傳萬家、星光熠熠耀保良、TVB繼續創新節目巡禮2024 、萬千星輝賀台慶
|8
|吳幸美
|東張西望、萬千星輝賀台慶
|9
|潘靜文
|J Music、萬千星輝賀台慶
|10
|黃翠如
|膽粗粗‧HERE WE GO、煮東煮西
萬千星輝頒獎典禮2023｜公布十強名單記者會
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！