萬千星輝頒獎典禮2023｜十強完整名單出爐！視帝視后競爭激烈

《 萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14號首次移師澳門隆重舉行，大會於12月11號公布其中13個獎項提名名單，同時當日已開放投票，連日來經過觀眾以及全台職藝員投票，聯同《萬千星輝頒獎典禮2023》評委會一齊評選後，日前（12/20）最後十強名單終於出爐！