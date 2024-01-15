萬千星輝頒獎典禮2023｜24歲古佩玲驚現「硬膠樣」 笑容極僵疑「進化」過龍

《萬千星輝頒獎典禮2023》已經順利舉行，昨晚除了各大獎項花落誰家有極高的討論度外，一眾女藝人的衣著同樣備受關注。而昨晚頒發「最具潛質新人」時，古佩玲有些僵硬的臉部表情，則成為了網民們重點討論的對象……