萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲

萬千星輝頒獎典禮2023｜24歲古佩玲驚現「硬膠樣」 笑容極僵疑「進化」過龍

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《萬千星輝頒獎典禮2023》已經順利舉行，昨晚除了各大獎項花落誰家有極高的討論度外，一眾女藝人的衣著同樣備受關注。而昨晚頒發「最具潛質新人」時，古佩玲有些僵硬的臉部表情，則成為了網民們重點討論的對象……

萬千星輝頒獎典禮2023｜古佩玲「硬膠樣」嚇親觀眾

現年24歲的古佩玲在昨晚的《萬千星輝頒獎典禮2023》中獲得「最具潛質新人」，獲獎的還有鍾柔美、游嘉欣、冼靖峰、炎明熹等。不過就在得獎者逐一上前發表感言時，古佩玲略顯僵硬的臉部表情顯得十分搶fo，而且臉頰上更出現了一個不明的凹陷，「變硬」模樣嚇親不少觀眾。

更有不少人留言狠批：「講野塊面唔郁」、「大劉係咪話緊某個人塊面硬」、「個蘋果肌做乜X」、「鼻頭都歪…」，紛紛對古佩玲疑似「再進化」的新樣表示唔收貨。

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 古佩玲在昨晚的頒獎禮中獲得「最具潛質新人」。
古佩玲在昨晚的頒獎禮中獲得「最具潛質新人」。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 古佩玲發表得獎感言時略顯僵硬的臉部表情引起網民熱議。
古佩玲發表得獎感言時略顯僵硬的臉部表情引起網民熱議。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 網民更將早前大劉稱《愛回家》有女藝人好「硬膠」聯想到古佩玲身上。
網民更將早前大劉稱《愛回家》有女藝人好「硬膠」聯想到古佩玲身上。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）

萬千星輝頒獎典禮2023｜古佩玲初入行靚樣夠自然

古佩玲是2019年的港姐季軍，近年在《愛·回家之開心速遞》中飾演「申瑞素」，與陳浚霆飾演的「龍璟風」有一段感情線，是觀眾十分喜歡的一對歡喜冤家。而且古佩玲在劇中的形象活潑，戲份亦漸漸增多，成功「入屋」！

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 古佩玲是2019年的港姐季軍。
古佩玲是2019年的港姐季軍。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 古佩玲參選港姐時的臉部十分自然。
古佩玲參選港姐時的臉部十分自然。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 古佩玲在《愛回家》中與陳浚霆有一段感情線。
古佩玲在《愛回家》中與陳浚霆有一段感情線。（圖片來源：IG@kellyyygu_）

大劉記者會笑《愛回家》女藝人「硬膠」：塊面都唔識郁

大劉今早前開記者招待會時，除了提起《東張西望》的個案外，《愛回家之開心速遞》亦被點名。眾所周知，大劉一向都被指為「TVB忠粉」，每次開記者招待會都會刻意提起TVB節目做例子。有記者刻意在場問大劉「最近有無睇《愛回家》」時，大劉即表示「笑喺上嚟硬膠，塊面都唔識郁，女嚟㗎，人都係為咗搵食」。

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：經濟一週）

網民爆笑列出6大《愛回家之開心速遞》硬膠女藝人

1.古佩玲

古佩玲在《愛回家之開心速遞》中，飾演神婆「申瑞素」，與風少時有CP畫面出現。而她曾被網民發現「突然嗰樣唔同咗」，更被指撞樣Ali。古佩玲曾被指「去完韓國連個樣都唔同」，她本人受訪時承認自己的照片確實有P圖，笑言「唔信有女仔po相前會唔執相」。自己本身面珠有少少baby fat，而她就最介意自己呢個位唔完美，對於會否抗拒微整形，古佩玲就話一點也不會抗拒，仲好想微整，可惜《愛回家》日日都要開廠，即使打針都要恢復期，所以一直未能成事，一直只靠化妝技術急救。

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家 古佩玲在劇集中飾演神婆
古佩玲在劇集中飾演神婆（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家 笑起來到底塊面有無郁？
笑起來到底塊面有無郁？（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）

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萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：Instagram@kellyyygu_）

不過網民認為「硬膠」非化妝可造成，指在劇集中古佩玲的面部表情「似足吹氣公仔」。

2.葉倩文

葉倩文在《愛回家》中飾演迷戀朱Ling的Candy一角，眼大大的她在劇集中的出鏡率非常高，而她飽滿的蘋果肌亦令網民質疑曾動手腳。

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）

3.樊亦敏

樊亦敏在《愛回家》中飾演三太，而其中一集主題為「硬膠真係有樣睇」，劇情講到樊亦敏到美容中心「打針」變年輕，整完後「硬膠到皮笑肉不笑」，被指「意有所指」。

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）

4.湯盈盈

湯盈盈在劇中與豹哥為一對，常以「Baby」作稱呼。而她本人以前亦曾被傳過「變樣」傳聞，不少人發現她上了年紀但竟一條皺紋都沒有，蘋果肌豐滿，相信一定有做手腳，且笑容也不自然。

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家 與群姐對比，湯盈盈比較沒有那麼自然
與群姐對比，湯盈盈比較沒有那麼自然（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：Facebook@湯盈盈 Angela Tong）

5.莊思明

莊思明2023年加入《愛回家》，飾演國際名模「張愛盈」這個新角色，她在劇中的表情亦曾被指「生硬」，笑時只有嘴角向上揚。

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家
（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）

6.劉思希

不過講到「硬膠」，有一女演員雖然目前已不曾出現在《愛回家》，但她以往在劇中亦老是常出現，她就是劉思希。劉思希在《愛回家》中飾演楊洋一角，劇中她是俊華（羅鴻飾演）後期之女友，二人有很大年齡差，但非常恩愛。後來因為被熊若水（呂慧儀飾演）勸說，主動向俊華分手。而她「變樣」的程度更相當明顯，面部表情亦曾被指是「最硬膠」之一。

萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家 劉思希飾演楊洋
劉思希飾演楊洋（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）
萬千星輝頒獎典禮2023 古佩玲 大劉 愛回家 皮笑肉不笑的代表
皮笑肉不笑的代表（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》）

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB(official)、IG@kellyyygu_

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