萬千星輝頒獎典禮2023

萬千星輝頒獎典禮2023︱大灣區獎項票數離奇消失 網民質疑黑箱操作疑雲

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Keith

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《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，今年除了有往常獎項外，更增設了4個大灣區獎項，觀眾們可以到TVB內地APP「埋堆堆」投票。開始投票以來，網站上一直有顯示各人所得票數，但有網民發現由25日開始票數「神秘消失」，惹來黑箱操作之嫌。

《萬千星輝頒獎典禮2023》大灣區獎項票數「神秘消失」

《萬千星輝頒獎典禮2023》今年新增「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」4個新奬項，觀眾們都能夠在內地APP「埋堆堆」為心儀藝人投票。自12月20日投票以來，投票網站累積了27,808,000喜愛值，可見一眾粉絲們都非常落力投票。原本在投票平台「埋堆堆」上能夠看到各大獎項的累積票數，不過有網民就發現，由25日「埋堆堆」開始隱藏所有候選名單所得票數，此舉引起網民熱議！

萬千星輝頒獎典禮2023 明明25號前都仲有得睇票數。
明明25號前都仲有得睇票數。（圖片來源：埋堆堆APP截圖）
萬千星輝頒獎典禮2023 但25號開始就冇再公開候選名單的所得票數！
但25號開始就冇再公開候選名單的所得票數！（圖片來源：埋堆堆APP截圖）

佘詩曼、馬國明大幅領先

截至12月23日，「大灣區最喜愛TVB男主角」和「大灣區最喜愛TVB女主角」都分別由《新聞女王》的男主角馬國明和女主角佘詩曼領先，其中佘詩曼更以390萬大比數領先同劇的李施嬅和《隱形戰隊》劉佩玥；而「大灣區最喜愛TVB劇集」就由《新聞女王》以超過550萬領先。

萬千星輝頒獎典禮2023 《新聞女王》佘詩曼與李施嬅齊齊包辦「大灣區最喜愛TVB女主角」頭2位，不過佘詩曼就領先李施嬅390萬票！
新聞女王》佘詩曼與李施嬅齊齊包辦「大灣區最喜愛TVB女主角」頭2位，不過佘詩曼就領先李施嬅390萬票！（圖片來源：TVB

網民留言鬧爆：想方便分豬肉？

當網民發現「埋堆堆」突然隱藏所有候選名單所得票數後，大家都紛紛留言鬧爆，怒斥此舉有黑箱操作之嫌：「為什麼票數不顯示了？！之前馬明還斷層第一呢」、「怎麼關了票數？開始內幕了嘛」、「佘詩曼斷層領先幾百萬票，你關票數是要做假嗎？敢做假等著熱搜吧，反正已經截圖」、「TVB玩不起別玩，不會香港和大馬的投票也鎖票了吧，玩不起就自己頒獎給自己人好了」、「方便 造假分豬肉了」、「感覺不公開票數，就有造假的嫌疑了！強烈要求票數公開，以示公正」等。

萬千星輝頒獎典禮2023 「大灣區最喜愛TVB男主角」方面《新聞女王》馬國明、《廉政狙擊》黃宗澤分別包辦頭2位，不過二人票數非常接近，網民都話坐等睇邊個攞獎。
「大灣區最喜愛TVB男主角」方面《新聞女王》馬國明、《廉政狙擊》黃宗澤分別包辦頭2位，不過二人票數非常接近，網民都話坐等睇邊個攞獎。（圖片來源：《廉政追擊》劇照）

萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB男主角」10強提名名單

《萬千星輝頒獎典禮2023》今年增設的「大灣區最喜愛TVB男主角」戰況可謂十分激烈！除了有多位已經奪得過TVB的視帝，包括陳豪、馬國明、陳展鵬、陳山聰外，亦有最近受TVB力捧的何廣沛和周嘉洛！不過今次提名名單最搶鏡的非單立文莫屬，他憑《愛·回家之開心速遞》成功入圍爭視帝，「騎呢」提名令觀眾大跌眼鏡！另外在《一舞傾城》擔正男一的楊明就無份入圍了！

10強入圍的包括：單立文、黃宗澤、陳山聰、張振朗、陳 豪、蕭正楠、周嘉洛、何廣沛、陳展鵬、馬國明，該名單與「最佳男主角」10強名單相同。

萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 單立文憑《愛·回家之開心速遞》成功入圍爭視帝。
單立文憑《愛·回家之開心速遞》成功入圍爭視帝。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）
萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 在《一舞傾城》擔正男一的楊明竟然連提名都冇，失落大灣區視帝的稱號。
在《一舞傾城》擔正男一的楊明竟然連提名都冇，失落大灣區視帝的稱號。（圖片來源：TVB影片截圖）

萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單

至於「大灣區最喜愛TVB女主角」方面，曾勇奪兩屆視后的佘詩曼和胡定欣分別憑《新聞女王》及《破毒強人》齊齊入圍提名，而久違6年再次在TVB拍劇的陳法蓉就憑《一舞傾城》被提名。而吳若希首次擔正做女一就已經入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，奪獎的呼聲亦十分高！不過最令大家驚訝的是李佳芯（Ali）竟然冇被提名，只能角逐「最佳女主角」及「最佳女主持」一獎。

其他入圍的包括：唐詩詠、劉佩玥、林夏薇、陳法蓉、姚子羚、龔嘉欣、胡定欣、吳若希、佘詩曼李施嬅。其中劉佩玥、林夏薇、龔嘉欣、胡定欣、吳若希、佘詩曼和李施嬅分別叫兩飛角逐「最佳女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」。

萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 佘詩曼在《新聞女王》的表現獲觀眾大讚，更成為TVB的收視救星，淡定入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」的提名！
佘詩曼在《新聞女王》的表現獲觀眾大讚，更成為TVB的收視救星，淡定入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」的提名！（圖片來源：IG@charmaine_sheh）
萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 李佳芯竟然冇得入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」！
李佳芯竟然冇得入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」！（圖片來源：IG@aliaime）
萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 首次擔正做女一的吳若希同時入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，奪獎呼聲十分高！
首次擔正做女一的吳若希同時入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，奪獎呼聲十分高！（圖片來源：TVB

「大灣區最喜愛TVB男主角」及「最佳男主角」10強提名名單

男主角名單 電視劇集名稱
1 單立文 《愛·回家之開心速遞》
2 黃宗澤 《廉政狙擊》
3 陳山聰 《隱形戰隊》
4 張振朗 《靈戲逼人》
5 陳 豪 《破毒強人》
6 蕭正楠 《破毒強人》
7 周嘉洛 《寵愛Pet Pet》
8 何廣沛 《你好，我的大夫》
9 陳展鵬 《香港人在北京》
10 馬國明 《新聞女王》

「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單

女主角名單 電視劇集名稱
1 唐詩詠 《隱形戰隊》
2 劉佩玥 《隱形戰隊》
3 林夏薇 《法言人》
4 陳法蓉 《一舞傾城》
5 姚子羚 《一舞傾城》
6 龔嘉欣 《靈戲逼人》
7 胡定欣 《破毒強人》
8 吳若希 《香港人在北京》
9 佘詩曼 《新聞女王》
10 李施嬅 《新聞女王》

「最佳女主角」10強提名名單

女主角名單 電視劇集名稱
1 李佳芯 《有種好男人》
2 劉穎鏇 《隱形戰隊》
3 龔嘉欣 《靈戲逼人》
4 胡定欣 《破毒強人》
5 林夏薇 《寵愛Pet Pet》
6 蔡思貝 《你好，我的大夫》
7 吳若希 《香港人在北京》
8 陳茵媺 《羅密歐與祝英台》
9 佘詩曼 《新聞女王》
10 李施嬅 《新聞女王》

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圖片來源：IG@aliaime、IG@charmaine_sheh、TVB、YouTube@TVB(official)、IG@arryuu、IG@rucochan

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