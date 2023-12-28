萬千星輝頒獎典禮2023︱大灣區獎項票數離奇消失 網民質疑黑箱操作疑雲

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日舉行，今年除了有往常獎項外，更增設了4個大灣區獎項，觀眾們可以到TVB內地APP「埋堆堆」投票。開始投票以來，網站上一直有顯示各人所得票數，但有網民發現由25日開始票數「神秘消失」，惹來黑箱操作之嫌。