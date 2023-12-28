萬千星輝頒獎典禮2023︱大灣區獎項票數離奇消失 網民質疑黑箱操作疑雲
《萬千星輝頒獎典禮2023》大灣區獎項票數「神秘消失」
《萬千星輝頒獎典禮2023》今年新增「大灣區最喜愛TVB劇集」、「大灣區最喜愛TVB男主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」4個新奬項，觀眾們都能夠在內地APP「埋堆堆」為心儀藝人投票。自12月20日投票以來，投票網站累積了27,808,000喜愛值，可見一眾粉絲們都非常落力投票。原本在投票平台「埋堆堆」上能夠看到各大獎項的累積票數，不過有網民就發現，由25日「埋堆堆」開始隱藏所有候選名單所得票數，此舉引起網民熱議！
佘詩曼、馬國明大幅領先
截至12月23日，「大灣區最喜愛TVB男主角」和「大灣區最喜愛TVB女主角」都分別由《新聞女王》的男主角馬國明和女主角佘詩曼領先，其中佘詩曼更以390萬大比數領先同劇的李施嬅和《隱形戰隊》劉佩玥；而「大灣區最喜愛TVB劇集」就由《新聞女王》以超過550萬領先。
網民留言鬧爆：想方便分豬肉？
當網民發現「埋堆堆」突然隱藏所有候選名單所得票數後，大家都紛紛留言鬧爆，怒斥此舉有黑箱操作之嫌：「為什麼票數不顯示了？！之前馬明還斷層第一呢」、「怎麼關了票數？開始內幕了嘛」、「佘詩曼斷層領先幾百萬票，你關票數是要做假嗎？敢做假等著熱搜吧，反正已經截圖」、「TVB玩不起別玩，不會香港和大馬的投票也鎖票了吧，玩不起就自己頒獎給自己人好了」、「方便 造假分豬肉了」、「感覺不公開票數，就有造假的嫌疑了！強烈要求票數公開，以示公正」等。
萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB男主角」10強提名名單
《萬千星輝頒獎典禮2023》今年增設的「大灣區最喜愛TVB男主角」戰況可謂十分激烈！除了有多位已經奪得過TVB的視帝，包括陳豪、馬國明、陳展鵬、陳山聰外，亦有最近受TVB力捧的何廣沛和周嘉洛！不過今次提名名單最搶鏡的非單立文莫屬，他憑《愛·回家之開心速遞》成功入圍爭視帝，「騎呢」提名令觀眾大跌眼鏡！另外在《一舞傾城》擔正男一的楊明就無份入圍了！
10強入圍的包括：單立文、黃宗澤、陳山聰、張振朗、陳 豪、蕭正楠、周嘉洛、何廣沛、陳展鵬、馬國明，該名單與「最佳男主角」10強名單相同。
萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單
至於「大灣區最喜愛TVB女主角」方面，曾勇奪兩屆視后的佘詩曼和胡定欣分別憑《新聞女王》及《破毒強人》齊齊入圍提名，而久違6年再次在TVB拍劇的陳法蓉就憑《一舞傾城》被提名。而吳若希首次擔正做女一就已經入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，奪獎的呼聲亦十分高！不過最令大家驚訝的是李佳芯（Ali）竟然冇被提名，只能角逐「最佳女主角」及「最佳女主持」一獎。
其他入圍的包括：唐詩詠、劉佩玥、林夏薇、陳法蓉、姚子羚、龔嘉欣、胡定欣、吳若希、佘詩曼、李施嬅。其中劉佩玥、林夏薇、龔嘉欣、胡定欣、吳若希、佘詩曼和李施嬅分別叫兩飛角逐「最佳女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」。
「大灣區最喜愛TVB男主角」及「最佳男主角」10強提名名單
|男主角名單
|電視劇集名稱
|1
|單立文
|《愛·回家之開心速遞》
|2
|黃宗澤
|《廉政狙擊》
|3
|陳山聰
|《隱形戰隊》
|4
|張振朗
|《靈戲逼人》
|5
|陳 豪
|《破毒強人》
|6
|蕭正楠
|《破毒強人》
|7
|周嘉洛
|《寵愛Pet Pet》
|8
|何廣沛
|《你好，我的大夫》
|9
|陳展鵬
|《香港人在北京》
|10
|馬國明
|《新聞女王》
「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單
「最佳女主角」10強提名名單
|女主角名單
|電視劇集名稱
|1
|李佳芯
|《有種好男人》
|2
|劉穎鏇
|《隱形戰隊》
|3
|龔嘉欣
|《靈戲逼人》
|4
|胡定欣
|《破毒強人》
|5
|林夏薇
|《寵愛Pet Pet》
|6
|蔡思貝
|《你好，我的大夫》
|7
|吳若希
|《香港人在北京》
|8
|陳茵媺
|《羅密歐與祝英台》
|9
|佘詩曼
|《新聞女王》
|10
|李施嬅
|《新聞女王》
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