萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視帝視后提名 呢位「騎呢」入圍 Ali連影都冇
萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB男主角」10強提名名單
今年增設的「大灣區最喜愛TVB男主角」戰況可謂十分激烈！除了有多位已經奪得過TVB的視帝，包括陳豪、馬國明、陳展鵬、陳山聰外，亦有最近受TVB力捧的何廣沛和周嘉洛！不過今次提名名單最搶鏡的非單立文莫屬，他憑《愛·回家之開心速遞》成功入圍爭視帝，「騎呢」提名令觀眾大跌眼鏡！
其他入圍的包括：單立文、黃宗澤、陳山聰、張振朗、陳 豪、蕭正楠、周嘉洛、何廣沛、陳展鵬、馬國明。
萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單
至於「大灣區最喜愛TVB女主角」方面，曾勇奪兩屆視后的佘詩曼和胡定欣分別憑《新聞女王》及《破毒強人》齊齊入圍提名，而久違6年再次在TVB拍劇的陳法蓉就憑《一舞傾城》被提名。而吳若希首次擔正做女一就已經入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，奪獎的呼聲亦十分高！不過最令大家驚訝的是李佳芯（Ali）竟然冇被提名，只能角逐「最佳女主角」及「最佳女主持」一獎。
萬千星輝頒獎典禮2023｜內地網民曾不滿只得大馬視帝、視后
《萬千星輝頒獎典禮2022》結束後，有網民提議設立「TVB大灣區頒獎典禮」，讓一眾廣東觀眾投選「大灣區我最喜愛電視男女角色」，更稱其實廣東有不少TVB的忠實觀眾，應該讓大家都能參與投票。而對於新增大灣區視帝視后獎項一事，TVB曾回應指正在計劃中，沒想到今年的頒獎禮就已經火速增設！
「大灣區最喜愛TVB男主角」10強提名名單
「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單
萬千星輝頒獎典禮2022｜內地觀眾問點解有大馬獎
無綫一年一度的台慶頒獎禮，除吸引大量內地觀眾留意，還公開討論得獎藝人，有內地網友在小紅書開Post，提出為何今年無綫會增設大馬視帝視后兩獎。事實是無綫進軍馬來西亞多年，到2018年才取消《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，並改由馬來西亞觀眾網上投選最喜愛的電視角色。
無綫有機增設大灣區獎項
當中，有網民提議應設立一個「TVB大灣區頒獎典禮」，令廣東觀眾可以參與投選「大灣區我最喜愛電視男女角色」，選出真正的大灣區視帝和視后。即時引來極大迴響，有好多網民大表支持：「大灣區好多人都看TVB劇集」、「笑死，同爸媽講完點解唔叫廣東人投票」、「就是咯，廣東地區看港劇的人那麼多，都沒得投票」。在小紅書的討論區內，有網民指一人一票投選更具代表性，「TBB的視帝視后大部分都給了高層想捧的人」、「tbb大部分都是內定，馬來西亞的認可度明顯更高」。對於新增大灣區視帝視后，TVB方面回應傳媒指現正計劃中。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！