萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區

萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視帝視后提名 呢位「騎呢」入圍 Ali連影都冇

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《萬千星輝頒獎典禮2023》舉行在即，今年除了有往常的獎項外，更增設了「大灣區最喜愛TVB男主角」和「大灣區最喜愛TVB女主角」的獎項。今日（20）日，TVB舉行直播公布各獎項的10強入圍名單，以下將會為各位整理大灣區最喜愛TVB男、女主角的提名名單！

萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB男主角」10強提名名單

今年增設的「大灣區最喜愛TVB男主角」戰況可謂十分激烈！除了有多位已經奪得過TVB的視帝，包括陳豪、馬國明、陳展鵬、陳山聰外，亦有最近受TVB力捧的何廣沛和周嘉洛！不過今次提名名單最搶鏡的非單立文莫屬，他憑《愛·回家之開心速遞》成功入圍爭視帝，「騎呢」提名令觀眾大跌眼鏡！

其他入圍的包括：單立文、黃宗澤、陳山聰、張振朗、陳 豪、蕭正楠、周嘉洛、何廣沛、陳展鵬、馬國明

萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 單立文憑《愛·回家之開心速遞》成功入圍爭視帝。
單立文憑《愛·回家之開心速遞》成功入圍爭視帝。（圖片來源：YouTube@TVB(official)）

萬千星輝頒獎典禮2023｜「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單

至於「大灣區最喜愛TVB女主角」方面，曾勇奪兩屆視后的佘詩曼和胡定欣分別憑《新聞女王》及《破毒強人》齊齊入圍提名，而久違6年再次在TVB拍劇的陳法蓉就憑《一舞傾城》被提名。而吳若希首次擔正做女一就已經入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，奪獎的呼聲亦十分高！不過最令大家驚訝的是李佳芯（Ali）竟然冇被提名，只能角逐「最佳女主角」及「最佳女主持」一獎。

其他入圍的包括：唐詩詠、劉佩玥、林夏薇、陳法蓉、姚子羚、龔嘉欣、胡定欣、吳若希、佘詩曼李施嬅

萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 佘詩曼在《新聞女王》的表現獲觀眾大讚，更成為TVB的收視救星，淡定入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」的提名！
佘詩曼在《新聞女王》的表現獲觀眾大讚，更成為TVB的收視救星，淡定入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」的提名！（圖片來源：IG@charmaine_sheh）
萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 李佳芯竟然冇得入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」！
李佳芯竟然冇得入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」！（圖片來源：IG@aliaime）
萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 首次擔正做女一的吳若希同時入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，奪獎呼聲十分高！
首次擔正做女一的吳若希同時入圍「大灣區最喜愛TVB女主角」及「最佳女主角」，奪獎呼聲十分高！（圖片來源：TVB

萬千星輝頒獎典禮2023｜內地網民曾不滿只得大馬視帝、視后

《萬千星輝頒獎典禮2022》結束後，有網民提議設立「TVB大灣區頒獎典禮」，讓一眾廣東觀眾投選「大灣區我最喜愛電視男女角色」，更稱其實廣東有不少TVB的忠實觀眾，應該讓大家都能參與投票。而對於新增大灣區視帝視后獎項一事，TVB曾回應指正在計劃中，沒想到今年的頒獎禮就已經火速增設！

萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 劉佩玥去年憑《美麗戰場》爆冷成為大馬視后。
劉佩玥去年憑《美麗戰場》爆冷成為大馬視后。（圖片來源：IG@arryuu）
萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 陳展鵬去年憑《超能使者》奪得大馬視帝一獎。
陳展鵬去年憑《超能使者》奪得大馬視帝一獎。（圖片來源：IG@rucochan）

「大灣區最喜愛TVB男主角」10強提名名單

男主角名單 電視劇集名稱
1 單立文 《愛·回家之開心速遞》
2 黃宗澤 《廉政狙擊》
3 陳山聰 《隱形戰隊》
4 張振朗 《靈戲逼人》
5 陳 豪 《破毒強人》
6 蕭正楠 《破毒強人》
7 周嘉洛 《寵愛Pet Pet》
8 何廣沛 《你好，我的大夫》
9 陳展鵬 《香港人在北京》
10 馬國明 新聞女王

「大灣區最喜愛TVB女主角」10強提名名單

女主角名單 電視劇集名稱
1 唐詩詠 《隱形戰隊》
2 劉佩玥 《隱形戰隊》
3 林夏薇 《法言人》
4 陳法蓉 《一舞傾城》
5 姚子羚 《一舞傾城》
6 龔嘉欣 《靈戲逼人》
7 胡定欣 《破毒強人》
8 吳若希 《香港人在北京》
9 佘詩曼 《新聞女王》
10 李施嬅 《新聞女王》

萬千星輝頒獎典禮2022｜內地觀眾問點解有大馬獎

無綫一年一度的台慶頒獎禮，除吸引大量內地觀眾留意，還公開討論得獎藝人，有內地網友在小紅書開Post，提出為何今年無綫會增設大馬視帝視后兩獎。事實是無綫進軍馬來西亞多年，到2018年才取消《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，並改由馬來西亞觀眾網上投選最喜愛的電視角色。

萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 蔡思貝 陳展鵬成為大馬視帝。
陳展鵬成為大馬視帝。（圖片來源：無綫影片截圖）
萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 蔡思貝 劉佩玥成為大馬視后。
劉佩玥成為大馬視后。（圖片來源：無綫影片截圖）

無綫有機增設大灣區獎項

當中，有網民提議應設立一個「TVB大灣區頒獎典禮」，令廣東觀眾可以參與投選「大灣區我最喜愛電視男女角色」，選出真正的大灣區視帝和視后。即時引來極大迴響，有好多網民大表支持：「大灣區好多人都看TVB劇集」、「笑死，同爸媽講完點解唔叫廣東人投票」、「就是咯，廣東地區看港劇的人那麼多，都沒得投票」。在小紅書的討論區內，有網民指一人一票投選更具代表性，「TBB的視帝視后大部分都給了高層想捧的人」、「tbb大部分都是內定，馬來西亞的認可度明顯更高」。對於新增大灣區視帝視后，TVB方面回應傳媒指現正計劃中。

萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 蔡思貝 不少內地觀眾提議無綫搞個大灣區頒獎禮。
不少內地觀眾提議無綫搞個大灣區頒獎禮。（圖片來源：小紅書截圖）
萬千星輝頒獎典禮2023 大灣區 蔡思貝 內地網民普遍認為無綫只頒獎給自己想捧的藝人。
內地網民普遍認為無綫只頒獎給自己想捧的藝人。（圖片來源：東方新地圖片）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@aliaime、IG@charmaine_sheh

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