萬千星輝頒獎典禮2023｜大灣區視帝視后提名 呢位「騎呢」入圍 Ali連影都冇

《萬千星輝頒獎典禮2023》舉行在即，今年除了有往常的獎項外，更增設了「大灣區最喜愛TVB男主角」和「大灣區最喜愛TVB女主角」的獎項。今日（20）日，TVB舉行直播公布各獎項的10強入圍名單，以下將會為各位整理大灣區最喜愛TVB男、女主角的提名名單！