萬千星輝頒獎典禮2023

萬千星輝頒獎典禮2023｜張智霖銀鬚Look上台被網民嘲現老態似「讀稿機器」

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《萬千星輝頒獎典禮2023》今年TVB大玩「集體回憶」，搵來《十月初五的月光》經典CP「初哥哥」張智霖（Chilam）和「祝君好」佘詩曼，於24年後在台上重聚，不過負責頒發壓軸「最佳劇集」大獎的張智霖，竟惹來網民劣評！

萬千星輝頒獎典禮2023 2000年《十月初五的月光》經典CP「初哥哥」和「祝君好」至今仍令觀眾難忘。
2000年《十月初五的月光》經典CP「初哥哥」和「祝君好」至今仍令觀眾難忘。（圖片來源：《十月初五的月光》電視截圖）

萬千星輝頒獎典禮2023｜張智霖、佘詩曼重現《十月初五的月光》經典場面

在佘詩曼獲頒視后大獎後，主持交給她一隻哨子，讓她呼喚「最佳劇集」的頒獎嘉賓出場，隨即便出現2000年經典劇集《十月初五的月光》中「初哥哥」和「祝君好」重逢的畫面，令網民都大嗌感動！

萬千星輝頒獎典禮2023 「君好」佘詩曼吹哨子呼喚「初哥哥」張智霖上台頒發「最佳劇集」大獎。
「君好」佘詩曼吹哨子呼喚「初哥哥」張智霖上台頒發「最佳劇集」大獎。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝頒獎典禮2023 成功重現當年《十月初五的月光》結局「君好」和「初哥哥」重逢一幕。
成功重現當年《十月初五的月光》結局「君好」和「初哥哥」重逢一幕。（圖片來源：《十月初五的月光》截圖）
萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖上台後先是和佘詩曼相擁，之後更好有紳士風度地扶阿佘落台。
張智霖上台後先是和佘詩曼相擁，之後更好有紳士風度地扶阿佘落台。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

萬千星輝頒獎典禮2023｜「初哥哥」張智霖銀鬚Look被批老態盡現

有不少網民都大讚張智霖、佘詩曼重聚令大家「回憶返晒嚟」，不過有網民就指出「初哥哥」張智霖留了一臉銀鬚Look，令他個樣變得好老，尤其拍埋凍齡「君好」佘詩曼身邊，更顯得他十分滄桑，老態盡現，難保「不老男神」地位。

萬千星輝頒獎典禮2023 24年前後的張智霖和佘詩曼。
24年前後的張智霖和佘詩曼。（圖片來源：《十月初五的月光》截圖）
萬千星輝頒獎典禮2023 52歲張智霖被指個樣已變得好老。
52歲張智霖被指個樣已變得好老，比真實年齡起碼老十歲。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）
萬千星輝頒獎典禮2023 睇番袁詠儀微博，都有出賣老公張智霖嘅最新皺紋Look！
睇番袁詠儀微博，都有出賣老公張智霖嘅最新皺紋Look！（圖片來源：微博@袁詠儀靚靚）

萬千星輝頒獎典禮2023｜張智霖介紹5強劇集被嘲似「讀稿機器」

此外張智霖上台頒發壓軸「最佳劇集」大獎時，先後介紹出最後5強劇集，包括《隱形戰隊》、《香港人在北京》、《新聞女王》、《靈戲逼人》和《破毒強人》，但網民就狠批張智霖好似「讀稿機器」：「份台詞寫得好但讀到冇感情，背都懶！」

萬千星輝頒獎典禮2023 網民更狠批張智霖介紹5強劇集時全程睇稿讀零感情。
網民更狠批張智霖介紹5強劇集時全程睇稿讀零感情。（圖片來源：YouTube@TVB (official)）

即刻去片：萬千星輝頒獎典禮2023｜最佳劇集｜新聞女王

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張智霖銀髮Look早已被批顯老 網民力撐型到爆

現年52歲的張智霖一向有「不老男神」的稱號，不過早前他染成銀髮Look，已曾被網民評論為「老態盡顯」，更以其老婆袁詠儀（靚靚）作比較，狠批：「52歲『不老男神』張智霖也扛不住了，鬍子本來就是一半黑一半白了，現在連滿頭都是白髮、老態盡顯。他的老婆袁詠儀依然年輕貌美，還像個25歲的小姑娘。每個人都會老的，只是女人比較注重外表，都是用錢在保養的。」

萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖 張智霖染髮已有數月，但一直少有曝光正面樣，結果卻被老婆拍片出賣銀髮加白鬚Look。
張智霖染髮已有數月，但一直少有曝光正面樣，結果卻被老婆拍片出賣銀髮加白鬚Look。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）
萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖 戴草帽加眼鏡配上銀髮和白色鬚根的張智霖，顯得一臉滄桑。
戴草帽加眼鏡配上銀髮和白色鬚根的張智霖，顯得一臉滄桑。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）
萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖 但獲網民勁讚依然型到爆。
但獲網民勁讚依然型到爆。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）
萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖 又讚佢皮膚依然好光滑。
又讚佢皮膚依然好光滑。（圖片來源：抖音@袁詠儀靚靚）

網民狠批袁詠儀：怎麼看也是張智霖大姐

這篇po文引來過千網民留言，一面倒力撐張智霖依然型到爆，同時又指出袁詠儀比張智霖更顯老：「張除了頭髮白，臉不垮，皺紋也不多，這個年齡這個狀態，居然還被說老態！」、「雖然頭髮鬍子花白，但是看狀態哪裡像個老人了！」、「這叫老態盡顯？？！！明明就是白髮美男」、「袁詠儀明明比她老公顯老」、「你是對25歲有什麼誤解吧」、「袁詠儀怎麼看也是張智霖大姐好嗎？」、「袁詠儀就是40出頭的皮膚」、「一看都是40+的女人啦，20多歲那裡是這種狀態」等等。

萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖 袁詠儀早前都有影過自己素顏床照，當時張智霖已染了灰髮。
袁詠儀早前都有影過自己素顏床照，當時張智霖已染了灰髮。（圖片來源：微博@袁詠儀靚靚）
萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖 剷去鬚根後嘅張智霖，正面睇依然好童顏！
剷去鬚根後嘅張智霖，正面睇依然好童顏！（圖片來源：微博@袁詠儀靚靚）
萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖 之後佢曾經自拍展示新Look，當時已經留埋鬚根。
原來張智霖在去年5月時便為了拍戲，將一頭黑髮染成了灰髮，仲留埋鬚根。（圖片來源：微博@張智霖）
萬千星輝頒獎典禮2023 張智霖 仲自拍埋死亡嘅低抄角度。
之後張智霖仲自拍埋死亡嘅低抄角度。（圖片來源：微博@張智霖）

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB (official)、《十月初五的月光》截圖、微博@袁詠儀靚靚、抖音@袁詠儀靚靚、微博@張智霖資料或影片來源：YouTube@TVB (official)

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