萬千星輝頒獎典禮2023｜張智霖銀鬚Look上台被網民嘲現老態似「讀稿機器」
萬千星輝頒獎典禮2023｜張智霖、佘詩曼重現《十月初五的月光》經典場面
在佘詩曼獲頒視后大獎後，主持交給她一隻哨子，讓她呼喚「最佳劇集」的頒獎嘉賓出場，隨即便出現2000年經典劇集《十月初五的月光》中「初哥哥」和「祝君好」重逢的畫面，令網民都大嗌感動！
萬千星輝頒獎典禮2023｜「初哥哥」張智霖銀鬚Look被批老態盡現
有不少網民都大讚張智霖、佘詩曼重聚令大家「回憶返晒嚟」，不過有網民就指出「初哥哥」張智霖留了一臉銀鬚Look，令他個樣變得好老，尤其拍埋凍齡「君好」佘詩曼身邊，更顯得他十分滄桑，老態盡現，難保「不老男神」地位。
萬千星輝頒獎典禮2023｜張智霖介紹5強劇集被嘲似「讀稿機器」
此外張智霖上台頒發壓軸「最佳劇集」大獎時，先後介紹出最後5強劇集，包括《隱形戰隊》、《香港人在北京》、《新聞女王》、《靈戲逼人》和《破毒強人》，但網民就狠批張智霖好似「讀稿機器」：「份台詞寫得好但讀到冇感情，背都懶！」
即刻去片：萬千星輝頒獎典禮2023｜最佳劇集｜新聞女王
張智霖銀髮Look早已被批顯老 網民力撐型到爆
現年52歲的張智霖一向有「不老男神」的稱號，不過早前他染成銀髮Look，已曾被網民評論為「老態盡顯」，更以其老婆袁詠儀（靚靚）作比較，狠批：「52歲『不老男神』張智霖也扛不住了，鬍子本來就是一半黑一半白了，現在連滿頭都是白髮、老態盡顯。他的老婆袁詠儀依然年輕貌美，還像個25歲的小姑娘。每個人都會老的，只是女人比較注重外表，都是用錢在保養的。」
網民狠批袁詠儀：怎麼看也是張智霖大姐
這篇po文引來過千網民留言，一面倒力撐張智霖依然型到爆，同時又指出袁詠儀比張智霖更顯老：「張除了頭髮白，臉不垮，皺紋也不多，這個年齡這個狀態，居然還被說老態！」、「雖然頭髮鬍子花白，但是看狀態哪裡像個老人了！」、「這叫老態盡顯？？！！明明就是白髮美男」、「袁詠儀明明比她老公顯老」、「你是對25歲有什麼誤解吧」、「袁詠儀怎麼看也是張智霖大姐好嗎？」、「袁詠儀就是40出頭的皮膚」、「一看都是40+的女人啦，20多歲那裡是這種狀態」等等。
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