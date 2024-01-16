萬千星輝頒獎典禮2023｜盤點7大性感造型 呢位視后下半身大解放！
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《萬千星輝頒獎典禮2023》完滿結束，每年行紅地毯部份都艷光四射，各女星都以靚爆造型登場，唔少觀眾都表示未睇夠喉，以下將會為各位整理7大女星幕後福利！
1.戴祖儀對鏡影相騷事業線
戴祖儀以一身黑色低胸裙出席頒獎禮，活動後亦在社交平台大派福利！雖然戴祖儀以美背示人，但係身前嘅全身鏡就將她的事業線展露無遺，十分吸睛！
2.陳楨怡前後都有睇頭
陳楨怡的服裝可謂十分進取，吊帶的高衩禮服以鑽石設計包住上圍。不過除咗身前嘅低胸部分超惹火外，後面的大露背同樣有睇頭！
3.蔡思貝極高衩下半身大解放
視后蔡思貝以全黑禮服參加頒獎禮，雖然純色比較單調，但係當中的設計真係超級搶鏡！除咗大騷極長事業線外，裙擺的開衩位仲開到上腰，騷埋蔡思貝的一對逆天長腿！
4.游嘉欣獎座不及上圍吸睛
游嘉欣當晚獲得「最具潛質新人」，游游事後亦開心分享同獎座的合照，都依然不及佢超立體的上圍搶fo！
5.何沛珈中門大開挑戰性感極限
何沛珈的服裝可謂是一眾女星中最大膽，中門大開的設計好進取，除了大騷心口外，仲騷埋肚，真係唔fit都著唔到！
6.單文柔索爆人妻騷美腿
單文柔的打扮亦十分吸睛，除了大方騷事業線外，孖住老公陳展鵬的合照仲大騷長腿，簡直係索爆人妻！
7.梁敏巧大deep V超搶fo
「東張女神」梁敏巧的禮服都十分認真有睇頭，大deep V低胸造型再加big爆上圍超級搶fo！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@joeythyee、IG@celina_harto、IG@maggiemanhau、IG@kayan_yau、IG@hpgroxanne