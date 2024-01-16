萬千星輝頒獎典禮2023 性感

萬千星輝頒獎典禮2023｜盤點7大性感造型 呢位視后下半身大解放！

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《萬千星輝頒獎典禮2023》完滿結束，每年行紅地毯部份都艷光四射，各女星都以靚爆造型登場，唔少觀眾都表示未睇夠喉，以下將會為各位整理7大女星幕後福利！

1.戴祖儀對鏡影相騷事業線

戴祖儀以一身黑色低胸裙出席頒獎禮，活動後亦在社交平台大派福利！雖然戴祖儀以美背示人，但係身前嘅全身鏡就將她的事業線展露無遺，十分吸睛！

萬千星輝頒獎典禮2023 性感 戴祖儀的照片雖然以騷美背為主，不過身前的鏡就將她的事業線展露無遺！
戴祖儀的照片雖然以騷美背為主，不過身前的鏡就將她的事業線展露無遺！（圖片來源：IG@joeythyee）

2.陳楨怡前後都有睇頭

陳楨怡的服裝可謂十分進取，吊帶的高衩禮服以鑽石設計包住上圍。不過除咗身前嘅低胸部分超惹火外，後面的大露背同樣有睇頭！

萬千星輝頒獎典禮2023 性感 陳楨怡的禮服前後一樣有睇頭！
陳楨怡的禮服前後一樣有睇頭！（圖片來源：IG@celina_harto）
萬千星輝頒獎典禮2023 性感 陳楨怡的禮服仲有大露背設計，大騷白滑美背。
陳楨怡的禮服仲有大露背設計，大騷白滑美背。（圖片來源：IG@celina_harto）

3.蔡思貝極高衩下半身大解放

視后蔡思貝以全黑禮服參加頒獎禮，雖然純色比較單調，但係當中的設計真係超級搶鏡！除咗大騷極長事業線外，裙擺的開衩位仲開到上腰，騷埋蔡思貝的一對逆天長腿！

萬千星輝頒獎典禮2023 性感 蔡思貝的禮服極高衩，開到去大髀對上的位置！
蔡思貝的禮服極高衩，開到去大髀對上的位置！（圖片來源：IG@sisleychoi）
萬千星輝頒獎典禮2023 性感 蔡思貝仲派埋福利，騷出超長事業線！
蔡思貝仲派埋福利，騷出超長事業線！（圖片來源：IG@sisleychoi）

4.游嘉欣獎座不及上圍吸睛

游嘉欣當晚獲得「最具潛質新人」，游游事後亦開心分享同獎座的合照，都依然不及佢超立體的上圍搶fo！

萬千星輝頒獎典禮2023 性感 游嘉欣同獎座的合照都不及超立體上圍搶鏡！
游嘉欣同獎座的合照都不及超立體上圍搶鏡！（圖片來源：IG@kayan_yau）
萬千星輝頒獎典禮2023 性感 游嘉欣的禮服都有小露背的設計。
游嘉欣的禮服都有小露背的設計。（圖片來源：IG@kayan_yau）

5.何沛珈中門大開挑戰性感極限

何沛珈的服裝可謂是一眾女星中最大膽，中門大開的設計好進取，除了大騷心口外，仲騷埋肚，真係唔fit都著唔到！

萬千星輝頒獎典禮2023 性感 何沛珈的服裝真係要超級小心！
何沛珈的服裝真係要超級小心！（圖片來源：IG@hpgroxanne）

6.單文柔索爆人妻騷美腿

單文柔的打扮亦十分吸睛，除了大方騷事業線外，孖住老公陳展鵬的合照仲大騷長腿，簡直係索爆人妻！

萬千星輝頒獎典禮2023 性感 單文柔都有小露事業線，十分大方！
單文柔都有小露事業線，十分大方！（圖片來源：IG@smyphoebe）

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萬千星輝頒獎典禮2023 性感 單文柔孖老公陳展鵬的合照仲騷埋超吸睛的一對長腿！
單文柔孖老公陳展鵬的合照仲騷埋超吸睛的一對長腿！（圖片來源：IG@smyphoebe）

7.梁敏巧大deep V超搶fo

「東張女神」梁敏巧的禮服都十分認真有睇頭，大deep V低胸造型再加big爆上圍超級搶fo！

萬千星輝頒獎典禮2023 性感 梁敏巧的服裝都唔輸蝕，心口的deep V設計認真搶鏡！
梁敏巧的服裝都唔輸蝕，心口的deep V設計認真搶鏡！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
萬千星輝頒獎典禮2023 性感 梁敏巧超澎湃的上圍非常震撼！
梁敏巧超澎湃的上圍非常震撼！（圖片來源：IG@maggiemanhau）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@joeythyee、IG@celina_harto、IG@maggiemanhau、IG@kayan_yau、IG@hpgroxanne

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