萬千星輝頒獎典禮2023 新人

萬千星輝頒獎典禮2023｜新設「最具潛質新人」獎 男女飛躍入圍名單公開

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年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於2024年1月14日移師澳門舉行，今日（12月11日）正式公開各獎項的提名名單，今年共頒發25個獎項，除了視帝視后、最佳男配角、女配角等獎項之外，今年新設了一個名為「最具潛質新人」的獎項，而入圍的清一色都是25歲以下的藝人！

萬千星輝頒獎典禮2023｜「最具潛質新人」21人入圍

TVB今年特別新設「最具潛質新人」獎項，只有25歲或以下才有資格入圍。今年一共有21人入圍，當中以在內地人氣急升的18歲Gigi炎明熹呼聲最高，其餘如入圍的包括After Class的其餘3位成員17歲Chantel姚焯菲、16歲Yumi鍾柔美和17歲Windy詹天文，還有21歲應屆港姐冠軍莊子璇、22歲「御用學生妹」Miumiu區明妙及25歲《亞洲超星團》Archie冼靖峰等等。

萬千星輝頒獎典禮2023 新人
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 炎明熹 gigi 炎明熹被網民稱為「星夢小天后」。
18歲「星夢小天后」炎明熹。（圖片來源：IG@yiminghay）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 After Class 新城勁爆頒獎禮 新城 炎明熹中段才參加頒獎禮，AfterClass人齊騷長腿。
After Class。（圖片來源：東方新地）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 莊子璇 day 應屆港姐冠軍莊子璇。
21歲應屆港姐冠軍莊子璇。（圖片來源：IG@hilary_ig）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 區明妙 miumiu 你好我的大夫 區明妙 在《你好，我的大夫》演出吸毒者「麥寶」一角非常傳神，更陷失禁窘局。
Miumiu區明妙。（圖片來源：TVB
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 25歲Archie冼靖峰。
25歲Archie冼靖峰。（圖片來源：IG@archie_sin）

「最具潛質新人」完整入圍名單：

蔡景行、馮子亮、馮皓揚 、林智樂、文佐匡、吳兆麟、冼靖峰、施焯日、涂毓麟、黃星綽、黃奕斌、區明妙、陳懿德、莊子璇、鍾柔美、古佩玲、潘靜文 、游嘉欣、炎明熹、姚焯菲、詹天文

萬千星輝頒獎典禮2023｜「飛躍進步男藝員」27人入圍

共有27人入圍「飛躍進步男藝員」獎項，入圍者包括《中年好聲音》冠軍周吉佩、《愛回家》「風少」陳浚霆、「坤哥」吳業坤、馬貫東、周奕瑋、許文軒和鄭衍峰等等。當中以42歲的許文軒經驗最豐富，2006年透過TVB娛樂新聞台公開招募入行。

萬千星輝頒獎典禮2023 新人
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 周吉佩。
周吉佩。（圖片來源：IG@katchau86）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 「風少」陳浚霆。
「風少」陳浚霆。（圖片來源：IG@chandrew117）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 TVB台慶 萬千星輝賀台慶 吳業坤
「坤哥」吳業坤。（圖片來源：IG@kwangorrrrrr）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 周奕瑋。
周奕瑋。（圖片來源：IG@jarvischow）

「飛躍進步男藝員」完整入圍名單：

陳浚霆、周吉佩、鄭衍峰、焦浩軒、招浩明、蔡景行、周奕瑋、何晉樂、許文軒、孔德賢、林智樂、林正峰、林景程、馬貫東、吳子冲、吳兆麟、吳業坤、魏柏豪、顏志恆、彭家賢、冼靖峰、施焯日、曾展望、王鎮泉、黃庭鋒、阮浩棕、容天佑

萬千星輝頒獎典禮2023｜「飛躍進步女藝員」26人入圍

「飛躍進步女藝員」獎項共有26位入圍，包括傅嘉莉、戴祖儀、陳嘉慧及炎明熹等等，當中有超過10位都是港姐出身，例如陳曉華、劉穎鏇、何依婷和何沛珈等超過10位。其中年資最高的為32歲的林秀怡，加入TVB已經有15年時間。

萬千星輝頒獎典禮2023 新人
（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 傅嘉莉。
傅嘉莉。（圖片來源：[email protected]
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 新聞女王 網民都指何依婷表情浮誇得嚟又尷尬。
何依婷。（圖片來源：《新聞女王》截圖）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 林秀怡。
林秀怡。（圖片來源：IG@kirbysau）
萬千星輝頒獎典禮2023 新人 劉穎鏇 更被網民指「有啲似馬德鐘」！
劉穎鏇。（圖片來源：IG@itstiffanylau）

「飛躍進步女藝員」完整入圍名單：

陳楨怡、陳曉華、陳嘉慧、陳星妤、陳懿德、支嚳儀、趙璧渝、傅嘉莉、古佩玲、何沛珈、何依婷、林凱恩、林秀怡、劉穎鏇、羅毓儀、梁敏巧、李旻芳、倪嘉雯、潘靜文、戴祖儀、JW王灝兒、王敏奕、胡美貽、吳沚默、游嘉欣、炎明熹

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圖片來源：TVB娛樂新聞台、東方新地、IG@yiminghay、IG@hilary_ig、IG@archie_sin、IG@katchau86、IG@chandrew117、IG@jarvischow、IG@kwangorrrrrr、[email protected]、《新聞女王》截圖、IG@kirbysau、IG@itstiffanylau

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