萬千星輝頒獎典禮2023｜新設「最具潛質新人」獎 男女飛躍入圍名單公開
萬千星輝頒獎典禮2023｜「最具潛質新人」21人入圍
TVB今年特別新設「最具潛質新人」獎項，只有25歲或以下才有資格入圍。今年一共有21人入圍，當中以在內地人氣急升的18歲Gigi炎明熹呼聲最高，其餘如入圍的包括After Class的其餘3位成員17歲Chantel姚焯菲、16歲Yumi鍾柔美和17歲Windy詹天文，還有21歲應屆港姐冠軍莊子璇、22歲「御用學生妹」Miumiu區明妙及25歲《亞洲超星團》Archie冼靖峰等等。
「最具潛質新人」完整入圍名單：
蔡景行、馮子亮、馮皓揚 、林智樂、文佐匡、吳兆麟、冼靖峰、施焯日、涂毓麟、黃星綽、黃奕斌、區明妙、陳懿德、莊子璇、鍾柔美、古佩玲、潘靜文 、游嘉欣、炎明熹、姚焯菲、詹天文
萬千星輝頒獎典禮2023｜「飛躍進步男藝員」27人入圍
共有27人入圍「飛躍進步男藝員」獎項，入圍者包括《中年好聲音》冠軍周吉佩、《愛回家》「風少」陳浚霆、「坤哥」吳業坤、馬貫東、周奕瑋、許文軒和鄭衍峰等等。當中以42歲的許文軒經驗最豐富，2006年透過TVB娛樂新聞台公開招募入行。
「飛躍進步男藝員」完整入圍名單：
陳浚霆、周吉佩、鄭衍峰、焦浩軒、招浩明、蔡景行、周奕瑋、何晉樂、許文軒、孔德賢、林智樂、林正峰、林景程、馬貫東、吳子冲、吳兆麟、吳業坤、魏柏豪、顏志恆、彭家賢、冼靖峰、施焯日、曾展望、王鎮泉、黃庭鋒、阮浩棕、容天佑
萬千星輝頒獎典禮2023｜「飛躍進步女藝員」26人入圍
「飛躍進步女藝員」獎項共有26位入圍，包括傅嘉莉、戴祖儀、陳嘉慧及炎明熹等等，當中有超過10位都是港姐出身，例如陳曉華、劉穎鏇、何依婷和何沛珈等超過10位。其中年資最高的為32歲的林秀怡，加入TVB已經有15年時間。
「飛躍進步女藝員」完整入圍名單：
陳楨怡、陳曉華、陳嘉慧、陳星妤、陳懿德、支嚳儀、趙璧渝、傅嘉莉、古佩玲、何沛珈、何依婷、林凱恩、林秀怡、劉穎鏇、羅毓儀、梁敏巧、李旻芳、倪嘉雯、潘靜文、戴祖儀、JW王灝兒、王敏奕、胡美貽、吳沚默、游嘉欣、炎明熹
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