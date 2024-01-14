萬千星輝頒獎典禮2023｜37歲高海寧奪「最佳女配角」入行15年首次攞獎
高海寧入行15年首奪獎項
現年37歲的高海寧，憑《新聞女王》力壓同劇的何依婷、王敏奕，以及《隱形戰隊》劉穎鏇和《香港人在北京》傅嘉莉奪「最佳女配角」。她得獎時心情非常激動，更講到眼濕濕，更非常感激《新聞女王》團隊，以及拍檔佘詩曼：「我要多謝整個團隊，多謝佳導（鍾澍佳）搵我做呢個角色，我問佢我做唔做架，佢同我講，你傾喺度已經係Cathy（許詩晴），你畀啲信心自己啦！拍攝時開心可以同阿佘再合作，佢係好好嘅前輩係一個好好嘅榜樣，好專業嘅演員，分享咗好多俾我哋，我有好多好多得着。」她又多謝各位觀眾投票及喜愛，又感謝自己的婆婆，終於可吐氣揚眉，入行15年終於可以獲獎，她又說：「多謝天上公公爺爺，亦要多謝公司給予很多角色，終於有一個代表自己角色，我希望在座咁多位都有機會，搵到一個屬於自己嘅代表作。
高Ling講起屋企人，更一度哽咽：「我好想送呢個獎畀我婆婆，我入行15年，終於攞到獎，我都想送畀天上面嘅公公同爺爺，同我嘅屋企人！」
高海寧6度提名「最佳女配角」
高海寧已經是第6次被提名「最佳女配角」，同時也有5次被提名爲「最佳女主角」，過去大家關注她主要是身材惹人注目，在許多電影中展現出性感的演出，給人留下性感女星的形象。然而，隨着努力演技愈來愈出色，大家也不再只關注她的身材，而是將焦點放在她的表演上。在《金宵大廈》中，她扮演了周小惠一角，表現出色，成功演繹了一個香港虎媽的形象，引起了共鳴。而在《新聞女王》中，她也成功詮釋了劇中的角色，因此獲獎實至名歸。高海寧在2008年參選香港小姐競選後進入演藝圈，近年來備受TVB力捧，接拍了一部又一部的劇集，創下了一年內拍攝並播出6部劇集的最高紀錄。高Ling勇於接拍，敢於冒險，一直以認真對待演戲，儘管她有出衆的身材，但她努力擺脫花瓶形象，演技也不斷進步，最終取得了一番成績。
萬千星輝頒獎典禮2023｜回顧「最佳女配角」高海寧上位7件事
高海寧在18歲之前使用她婆婆的姓氏，原名「沈江莉」。她出生於江蘇南京，在13歲時搬到香港居住，與父母和兩個弟弟一起住在旺角。她在南京上小學，後來在香港聖公會聖瑪利亞堂莫慶堯中學讀中學，並在會考中取得了22分，之後進入新法書院讀中七，中七畢業後修讀了香港專上學院商業管理系副學士。高海寧曾經是一名模特兒，在父母的鼓勵下，報名參加了2008年的《香港小姐競選》進入演藝圈。當時高Ling進入了最後的五強，儘管最終只獲得了「旅遊大使獎」，但憑藉出衆的外貌和身材，隨即簽約成爲TVB旗下藝人。高海寧初入TVB時主要出演一些配角，她的首部參演劇集是由李司棋、黎耀祥等人主演的情景喜劇《天天天晴》。直到2012年，她在《法網狙擊》中飾演劇中的紀慕芝（KiKi）一角，其中一場白健恩對她的性侵戲份在網絡上引起了熱議。之後，高Ling又在2013年的劇集《使徒行者》中飾演林希微（Amy）一角，並憑藉該角色在《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》中獲得了「最喜愛TVB飛躍進步女藝人」獎。
1）2008年港姐面試被林敏驄問攞電話、被曾志偉喪𥄫
今年港姐選舉中郭珮文因身形突出而深得高層曾志偉歡心，在面試時已高度讚賞女方，原來當年高海寧參加港姐面試時，首度穿著三點式泳裝示人，亦被評判之一的林敏驄當眾開口問：「你填啲資料嗰度冇電話嘅？」當時高海寧幽默回答：「如果你想攞我電話，要問吓TVB先！」獲讚轉數極快，贏盡掌聲。而在拍攝港姐加勒比海遊輪之旅時，高海寧更被曾志偉攬大髀兼喪𥄫！
2）認拍半裸照最終大熱倒灶：都係滿足客人！
當年高海寧年僅21歲，正在理工大學修讀Business Management副學士課程，相貌青澀，仲擁有魔鬼身材，被封為「波霸法拉」，是當屆的大熱門佳麗，但當年她曾是非不絕，被指經常講大話、扮富貴等，撈過兼職模特兒的高海寧，當日更被流出工作時影的半裸照，但她堅持指這輯相不算性感，因其工作是model，只是為了滿足客人。
3）被象鼻頂胸頂到上頸超震撼
入行初期高海寧以澎湃身形作賣點，次次見人都谷到盡，08年她到泰國拍《美女廚房》特別版：《美女廚房Sawaddi大作戰》，著住低胸吊帶背心被象鼻夾起，34D心口幾乎頂到上頸的畫面非常誇張，堪稱經典！
4）浸泥漿浴赢陳庭欣幾條街
2011年，高海寧去越南拍節目《爲食總司令》，與陳庭欣同以三點式登場，一齊浸泥漿浴，34D高海寧赢足對方幾條街，奠定無綫咪神始祖地位。
5）《五覺大戰》飄移盪奶
高海寧上無綫節目《五覺大戰》作嘉賓時，曾著中空裝化身「紫荊俠」，在車上被拋來拋去，大玩「飄移盪奶」，非常有視覺效果！不過節目卻因此接到5個相關投訴，指節目意識不良、不雅、不適宜小朋友觀看。
6）《法網狙擊》強姦戲大露背「拆件出」
在無綫15年，高海寧曾被定型演狐狸精、壞女人角色，不過近年高海寧努力洗甩狐狸味，愈戰愈勇，2013年在《法網狙擊》飾演的紀慕芝的遭遇獲觀眾同情，被白健恩性侵一幕更引起不少迴響，表現亦讓不少觀眾對其改觀。不過在《72家租客》、《美麗密令》、《賭城風雲II》等電影中，她都以比堅尼上陣，仍難逃性感賣弄身材。
7）台慶跳肚皮舞撼陳煒
2016年TVB台慶，高海寧同陳煒、張秀文、陳自瑤等有料之人一齊表演跳肚皮舞，雖然其舞衣胸前加了一塊布「封胸」，被指「反高潮」，但她在台上彈吓彈吓跳舞仍非常有動感！
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