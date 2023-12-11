萬千星輝頒獎典禮2023｜一文睇清最佳男、女配角提名 謝雪心贏盡風頭

《萬千星輝頒獎典禮2023》舉行在即，今年有不少精彩的劇集播出，除了最佳男女主角的提名名單外，觀眾於賽前對最佳男女主角的提名亦各有心水。今日（11日），TVB就舉行直播活動，並公布各獎項的提名名單，更有兩部重頭劇今年齊獲8項提名！以下將會為各位整合最佳男女配角的提名！