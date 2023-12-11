萬千星輝頒獎典禮2023｜一文睇清最佳男、女配角提名 謝雪心贏盡風頭
萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳女配角」提名名單 」
今年有不少劇集的女配角都十分有睇頭，除了有大熱劇集《新聞女王》中，明爭暗鬥的高海寧和何依婷外，今年初在TVB劇集中亮相的陳星妤，亦憑《一舞傾城》中出色的表現火速獲得提名！而去年的視后江美儀，前年的「最佳女配角」得主陳自瑤，以及曾獲4次提名的謝雪心亦都齊齊入圍！
其他入圍的包括：傅嘉莉、劉佩玥、郭柏妍、蔣祖曼、江嘉敏、戴祖儀、游嘉欣、陳嘉慧、鄺潔楹、王敏奕。
萬千星輝頒獎典禮2023｜「最佳男配角」提名名單
至於最佳男配角方面，今年的競爭同樣十激烈！視帝譚俊彥、陳山聰今年各齊齊憑《新聞女王》角逐「最佳男主角」的殊榮，而備受力捧的何廣沛今年更憑大熱劇集《新聞女王》，以及孖視后蔡思貝出演的劇集《你好，我的大夫》榮獲提名。久違了3年沒有在TVB拍劇的唐文龍，亦憑《一舞傾城》首次獲得提名！而魯振順更是入行40幾年首次獲得提名！
其他入圍的包括：鄧智堅、吳業坤、朱鑑然、曹永廉、梁漢文、姜大偉、吳偉豪、徐榮、關楚耀、梁漢文。
最佳女配角提名名單：
01. 愛‧回家之開心速遞 湯盈盈
02. 愛‧回家之開心速遞 古佩玲
03. 愛‧回家之開心速遞 林漪娸
04. 有種好男人 陳自瑤
05. 有種好男人 楊卓娜
06. 黃金萬両 麥美恩
07. 黃金萬両 江嘉敏
08. 新四十二章 譚凱琪
09. 新四十二章 鄺潔楹
10. 廉政狙擊 傅嘉莉
11. 廉政狙擊 陳楨怡
12. 隱形戰隊 劉穎鏇
13. 隱形戰隊 江美儀
14. 法言人 蔣祖曼
15. 一舞傾城 陳星妤
16. 一舞傾城 文凱玲
17. 一舞傾城 莊思敏
18. 隱門 劉佩玥
19. 靈戲逼人 劉穎鏇
20. 靈戲逼人 江欣燕
21. 靈戲逼人 謝雪心
22. 破毒強人 張寶兒
23. 破毒強人 郭柏妍
24. 寵愛Pet Pet 陳庭欣
25. 寵愛Pet Pet 古佩玲
26. 你好，我的大夫 陳嘉慧
27. 你好，我的大夫 游嘉欣
28. 香港人在北京 戴祖儀
29. 香港人在北京 傅嘉莉
30. 羅密歐與祝英台 蔣祖曼
31. 羅密歐與祝英台 馬海倫
32. 羅密歐與祝英台 鄺潔楹
33. 羅密歐與祝英台 江美儀
34. 羅密歐與祝英台 羅毓儀
35. 新聞女王 高海寧
36. 新聞女王 何依婷
37. 新聞女王 王敏奕
38. 新聞女王 龔慈恩
最佳男配角提名名單：
01. 愛‧回家之開心速遞 羅樂林
02. 愛‧回家之開心速遞 陳浚霆
03. 有種好男人 徐 榮
04. 有種好男人 歐瑞偉
05. 黃金萬両 曹永廉
06. 黃金萬両 黃子恆
07. 黃金萬両 馬貫東
08. 新四十二章 鄭子誠
09. 新四十二章 林景程
10. 廉政狙擊 黃智賢
11. 廉政狙擊 方力申
12. 隱形戰隊 林子善
13. 法言人 張頴康
14. 一舞傾城 唐文龍
15. 一舞傾城 關楚耀
16. 隱門 魯振順
17. 隱門 阮浩棕
18. 隱門 黃子恆
19. 靈戲逼人 吳子冲
20. 靈戲逼人 李成昌
21. 破毒強人 何廣沛
22. 破毒強人 馬貫東
23. 破毒強人 曹永廉
24. 寵愛Pet Pet 姜大衞
25. 寵愛Pet Pet 徐 榮
26. 寵愛Pet Pet 黃子恆
27. 你好，我的大夫 吳偉豪
28. 你好，我的大夫 孔德賢
29. 香港人在北京 吳業坤
30. 香港人在北京 梁漢文
31. 羅密歐與祝英台 鄭子誠
32. 羅密歐與祝英台 吳子冲
33. 羅密歐與祝英台 林景程
34. 叠影狙擊 胡卓希
35. 叠影狙擊 朱鑑然
36. 新聞女王 譚俊彥
37. 新聞女王 鄧智堅
38. 新聞女王 何廣沛
39. 新聞女王 陳山聰
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