萬千星輝頒獎典禮2023｜林峯驚喜現身頒視后「爆釘CP」再度合體攬足兩次

今年《萬千星輝頒獎典禮2023》移師澳門舉行，一眾小生花旦都盛裝出席。其中自從兩年前亮相過《勁歌金曲》後就未有再於無綫露面的林峯，今晚難得以頒獎嘉賓登場，擔任「最佳女主角」的頒獎嘉賓，將獎項交到「爆釘CP」佘詩曼手上！