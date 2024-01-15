萬千星輝頒獎典禮2023｜林峯驚喜現身頒視后「爆釘CP」再度合體攬足兩次
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今年《萬千星輝頒獎典禮2023》移師澳門舉行，一眾小生花旦都盛裝出席。其中自從兩年前亮相過《勁歌金曲》後就未有再於無綫露面的林峯，今晚難得以頒獎嘉賓登場，擔任「最佳女主角」的頒獎嘉賓，將獎項交到「爆釘CP」佘詩曼手上！
萬千星輝頒獎典禮2023｜「爆釘CP」合體林峯驚喜現身頒「最佳女主角」
時隔兩年再於無綫亮相的林峯，今晚伙拍楊怡驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮2023》，擔任「最佳女主角」的頒獎嘉賓。林峯一上台就為自己明天派台的新歌賣廣告，隨即就將「最佳女主角」的獎項頒給老拍檔佘詩曼。佘詩曼一上台接過獎項後，林峯就即刻上前擁抱祝賀，佘詩曼落台前兩人又再攬攬，認真夠曬Sweet！
林峯時隔兩年再亮相TVB
當年曾經受TVB力捧，貴為一線小生的林峯，在2014年突然宣佈離開TVB，不再續約，結束15年的合作關係。離巢後雖然一度以自由身在2020年回巢拍攝《使徒行者3》，但其後都一直少有重返娘家亮相。林峯在2022年於《勁歌金曲》亮相。相隔兩年以歌手身份「返娘家」，唱出《唱情歌的人》和《幼稚未完》。
林峯佘詩曼將於《家族榮耀之繼承者》再合作
林峯和佘詩曼多年來合作無間，今次林峯為老拍檔頒獎都叫一眾粉絲們感到非常開心與感動。二人亦即將在新劇《家族榮耀之繼承者》再度合作，女主角佘詩曼今次在《家族榮耀之繼承者》中，飾演的女主丘皓兒是丘家不得勢的孫女，從小爭強好勝；而林峯則飾演律師，將在劇中在暗中幫助佘詩曼。
林峯佘詩曼6度合作 獲封為「最佳熒幕CP」
此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》、《歲月風雲》、《花花世界花家姐》《使徒行者》、《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作，去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶，沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢，網友紛紛表示：這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」。
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圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2023》直播截圖、《覆雨翻雲》截圖、《歲月風雲》截圖、《花花世界花家姐》截圖、《使徒行者》截圖