萬千星輝頒獎典禮2023｜楊怡風騷頒視后捱轟 14年前爭贏佘詩曼舊帳再被翻出
萬千星輝頒獎典禮2023｜楊怡林峯驚喜現身頒「最佳女主角」
楊怡夥拍林峯驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮2023》，擔任「最佳女主角」的頒獎嘉賓。林峯一上台就為自己明天派台的新歌賣廣告，同時又客氣為楊怡（現名楊茜堯）宣傳新劇《黑色月光》，點知向來口直心快的楊怡又真係卻之不恭，直言「合指一算都覺得自己有機會」，正所為「面係人哋畀」，楊怡在台上風騷表現惹來部份網民批評。
2024佘詩曼尚有新劇 楊怡想再奪視后有難度
雖說楊怡目前拍攝的《黑色月亮》又係鍾澍佳監製作品，但其實能否奪獎，目前言之尚早！皆因佘詩曼在2022年復出拍攝的兩套港劇，還有一部《家族榮耀之繼承者》尚未播出！
《家族榮耀之繼承者》VS《黑色月亮》有得鬥？！
已離巢的梁家樹出產的作品，過往未能入圍「萬千星輝頒獎典禮」，因此在《家族榮耀》首輯表現搶眼的楊茜堯，亦因為作品尋「外購劇」無緣入圍角逐，但今年制度已有轉變，《疊影狙擊》的周秀娜也可以角逐，如果TVB安排佘詩曼有份主演的爭產劇《家族榮耀之繼承者》在2024年內上映，憑著 「爆釘 CP」的氣勢，佘詩曼要再度入圍視后，都唔係難事！
2009 佘詩曼食白果 楊怡奪獎被指「太得戚」
其實二人在獎項上的比較並唔係新鮮事！回顧2009年楊怡就憑住《宮心計》中姚金鈴一角，得到「我最喜愛的電視女角色」，同時重贏埋無綫頒出嘅「最佳表現獎」。但係當年有網民認為楊怡冇資格攞「我最喜愛的電視女角色」，認為應由佘詩曼的「三好」得獎。
其實當年年大部分賽果尚算合理，鄧萃雯獲封為視后，惟獨「我最喜愛女角色」和「最佳表現大獎」有偏私之嫌，為捧楊怡上位，甘願犧牲有出色表現的阿佘，阿佘坐足成晚冷板櫈，最慘還要被迫與楊怡上演一場姊妹情深戲碼，當楊怡含淚領取「我最喜愛女角色」大獎時，第一時間不是多謝人，而是無嗱嗱說：「阿佘，你差我一啖！」
楊怡迫佘詩曼陪佢做戲
阿佘本來笑一笑就算，怎料楊怡講講吓又話：「阿佘話如果我攞，會走出嚟錫我一啖㗎！」兩番催迫，阿佘無奈帶笑走出台向她獻吻，楊怡攞彩兼攞足友情分，成功營造「姊妹情深」，從而淡化民眾對她的敵對情緒。但據幕後人員透露，二人根本不是friend到攬頭攬頸那種，該人說：
「阿佘一早知道《宮心計》係用嚟捧楊怡，自己只係陪襯佢，個心已經唔舒服，不過記者嚟探班，佢梗係做足戲同楊怡有傾有講，但一擰轉背咪又係冇偈傾，何況阿佘鍾意夜蒲，楊怡鍾意返屋企，性格根本唔夾。」
被網友批評似癲婆多過奸妃的楊怡表示：「最佳表現大獎係咪為我而設都好，我噚晚都瞓得好安樂。」最搞笑有網民提議將「最佳表現大獎」改名為「高層嘉許獎」或者「TVB最錫員工獎」，實在一針見血！
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