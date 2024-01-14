萬千星輝頒獎典禮2023｜盧海鵬曾自揭因1病右眼失明 孤身留香港全靠佢幫忙

《萬千星輝頒獎典禮2023》在今晚（14日）舉行，每年台慶頒獎典禮都必定星光熠熠，令不少觀眾都表示非常期待。今晚82歲老戲骨盧海鵬更驚喜現身擔任頒獎嘉賓。今晚表現相當精靈的盧海鵬，日前接受鄧英敏訪問時分享近況，自揭近年原來因1病令右眼失明！