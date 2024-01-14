萬千星輝頒獎典禮2023｜盧海鵬曾自揭因1病右眼失明 孤身留香港全靠佢幫忙
萬千星輝頒獎典禮2023｜盧海鵬驚喜現身擔任頒獎嘉賓
盧海鵬今晚與戚美珍、賈思樂一齊驚喜現身《萬千星輝頒獎典禮2023》，為「最佳男主持」、「最佳女主持」擔任頒獎嘉賓。盧海鵬已經年過80歲，雖然在台上需要戚美珍從旁攙扶，但可見盧海鵬依然非常精靈，仲好有中氣添！
82歲盧海鵬自揭因1病右眼失明
盧海鵬日前出席由無綫電視藝員訓練班畢業同學組成的「藝進同學會」聚會，期間更接受了藝訓班的同班同學鄧英敏訪問。當鄧英敏問到盧海鵬最近身體情況時，盧海鵬中氣十足地表示沒有什麼大礙，只是「以前搞到自己隻眼盲咗」，盧海鵬解釋指：「因為長期糖尿啊，引致隻眼青光眼，都冇辦法醫到，知道都無得醫了。右眼就盲咗嘅，另一隻就冇事」。
失明後依然每日堅持做「呢件事」
雖然盧海鵬因糖尿病而導致右眼失明，但他依然注意身體健康，早前就有報道指盧海鵬會每天與周潤發一起跑步。盧海鵬在接受訪問時指自己每早都會堅持跑步：「全靠朝朝早跑步啊。（跑步係急跑？定慢跑？）梗係慢跑啦，我能唔能夠急跑先？就算係急跑都會死人，個心臟都負荷唔起了。」盧海鵬更表示每日都會跑足一個鐘，跑完步後就會買麵包當早餐，非常健康。
孤身獨留香港 未必復出演戲
當被問到農曆新年會否到海外過年時，盧海鵬就表示沒有特別打算，又指家人都在海外，過節都會自己一個留在香港：「冇咩打算，過咩節都係咁嘅，我啲人又冇曬喺到，屋企人全部喺加拿大，剩番我一個喺度啫。大陸嘅屋企人呢就死曬。」至於復出拍戲方面，盧海鵬就直言：「演出就難講啦，自己覺得可以做咪做下囉。做戲嘅嘢你撩到就有戲癮，你唔撩就係咁呆呆滯滯囉，年紀都唔細㗎喇。」
一度百病纏身 全靠戚美珍陪同就醫
盧海鵬已經年過80，曾與他愛《歡樂今宵》飾演一對鬥氣冤家的林建明，同樣在接受鄧英敏訪問時就大爆盧海鵬身體一度出現問題，孤身留港的盧海鵬全靠「三嫂」戚美珍陪同就醫：
當時盧海鵬身體就有啲問題，佢（戚美珍）就成日打電話Check住，盧海鵬眼睛有問題又陪住佢，book埋醫生，捉埋佢同佢一齊睇，畀埋錢。眼之後就到心臟有問題，跟住又陪佢去心臟科，照顧周到。
林建明更指自從盧海鵬與周潤發一起行山之後身體進步不少：「早排都唔係好行得，冇乜力，但經過成年之後都OK，但呢啲都係全靠阿戚推動佢踏出呢一步。」
一齊睇片：
盧海鵬在接受鄧英敏訪問時自揭因1病令到右眼失明！
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