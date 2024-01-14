萬千星輝頒獎典禮2023｜一文看清各大有趣位！
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《萬千星輝頒獎典禮2023》於今晚（14日）移師澳門舉行，今年台慶頒獎典禮當然不乏有趣位，以下就為大家直擊今晚頒獎禮各大有趣位！
萬千星輝頒獎典禮2023｜一文看清各大有趣位！
萬千星輝頒獎典禮2023｜1. 佘詩曼、陳豪畀面拍開場片段
今年頒獎典禮開場前，有丁子朗惡搞今年播出嘅各大劇集，包括《隱形戰隊》、《一舞傾城》、《寵愛Pet Pet》等。當惡搞到《羅密歐與祝英台》時，視帝陳豪竟然驚喜登場，之後更以《破毒強人》的「文華」造型登場。佘詩曼就壓軸以「Man姐」身份登場，網民們都睇到好驚喜！
萬千星輝頒獎典禮2023｜林子善獲男配喪幫TVB賣廣告
林子善在2005年轉投TVB後，時隔十八年終於憑《隱形戰隊》獲得「最佳男配角」。林子善一上台就跪謝父母，由帶佢入行的周星馳開始講起，多謝每一個在其演藝路上幫過佢嘅人，包括李力持、田啟文和黃子華等人。最後更多次呼籲客戶為TVB落廣告，講到頒獎嘉賓朱咪咪狂圈都唔走。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：《萬千星輝頒獎典禮2023》直播截圖