萬千星輝頒獎典禮2023視帝提名｜最佳男主角名單陳豪、馬國明預料憑三劇入圍
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《萬千星輝頒獎典禮2023》視帝名單預測：今年有機會入圍的劇集只有15齣（詳見：《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳劇集名單預測），入圍最佳男主角名單亦相對往年少！回顧今年播出的劇集，楊明好有機會首度獲得提名，不過得獎呼聲高的相信依然係曾經奪獎的三大視帝⋯⋯
《萬千星輝頒獎典禮2023》視帝提名預測
陳豪在疫情期間努力為無綫拍劇，今年推出的三部作品《羅密歐與祝英台》、《新四十二章》及《破毒強人》，三齣劇之中有兩套都係監製陳維冠的作品，最高呼聲應該係《破毒強人》飾演的毒販文華，由開場患肺癌到結局雨中陣亡，全劇用氣虛聲線演繹極花心思！
3個陳豪大戰馬國明、陳展鵬
同樣獲多於一套劇集提名的視帝候選人係馬國明，年初《隱形戰隊》開槍拍動作戲、年中《法言人》飾演師爺、年尾《新聞女王》做奸角，比往年做「仁醫」絕對有新鮮感，至於陳展鵬於《香港人在北京》及《隱門》亦保持優勢。視帝殊榮去年由林敏聰奪得，今年未知是否繼續由三大TVB台柱爭奪寶座？
|男主角名單
|電視劇集名稱
|1
|馬德鐘
|《有種好男人》
|2
|曹永廉
|《黃金萬両》
|3
|陳 豪
|《新四十二章》
|4
|馬國明
|《隱形戰隊》
|5
|陳山聰
|《隱形戰隊》
|男主角名單
|電視劇集名稱
|6
|陳展鵬
|《隱門》
|7
|吳岱融
|《隱門》
|8
|張振朗
|《靈戲逼人》
|9
|陳 豪
|《破毒強人》
|10
|蕭正楠
|《破毒強人》
|男主角名單
|電視劇集名稱
|11
|何廣沛
|《你好，我的大夫》
|12
|陳 豪
|《羅密歐與祝英台》
|13
|周嘉洛
|《羅密歐與祝英台》
|14
|馬國明
|《新聞女王》
|15
|黃宗澤
|《廉政狙擊》
|男主角名單
|電視劇集名稱
|16
|吳卓羲
|《廉政狙擊》
|17
|馬國明
|《法言人》
|18
|唐文龍
|《一舞傾城》
|19
|楊 明
|《一舞傾城》
|20
|周嘉洛
|《寵愛Pet Pet》
|21
|陳展鵬
|《香港人在北京》
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圖片來源：TVB