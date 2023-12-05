萬千星輝頒獎典禮2023 視帝 最佳男主角 plt

萬千星輝頒獎典禮2023視帝提名｜最佳男主角名單陳豪、馬國明預料憑三劇入圍

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《萬千星輝頒獎典禮2023》視帝名單預測：今年有機會入圍的劇集只有15齣（詳見：《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳劇集名單預測），入圍最佳男主角名單亦相對往年少！回顧今年播出的劇集，楊明好有機會首度獲得提名，不過得獎呼聲高的相信依然係曾經奪獎的三大視帝⋯⋯

《萬千星輝頒獎典禮2023》視帝提名預測

陳豪在疫情期間努力為無綫拍劇，今年推出的三部作品《羅密歐與祝英台》、《新四十二章》及《破毒強人》，三齣劇之中有兩套都係監製陳維冠的作品，最高呼聲應該係《破毒強人》飾演的毒販文華，由開場患肺癌到結局雨中陣亡，全劇用氣虛聲線演繹極花心思！

3個陳豪大戰馬國明、陳展鵬

同樣獲多於一套劇集提名的視帝候選人係馬國明，年初《隱形戰隊》開槍拍動作戲、年中《法言人》飾演師爺、年尾《新聞女王》做奸角，比往年做「仁醫」絕對有新鮮感，至於陳展鵬於《香港人在北京》及《隱門》亦保持優勢。視帝殊榮去年由林敏聰奪得，今年未知是否繼續由三大TVB台柱爭奪寶座？

男主角名單 電視劇集名稱
1 馬德鐘 《有種好男人》
2 曹永廉 《黃金萬両》
3 陳 豪 《新四十二章》
4 馬國明 《隱形戰隊》
5 陳山聰 《隱形戰隊》
男主角名單 電視劇集名稱
6 陳展鵬 《隱門》
7 吳岱融 《隱門》
8 張振朗 《靈戲逼人》
9 陳 豪 《破毒強人》
10 蕭正楠 《破毒強人》
男主角名單 電視劇集名稱
11 何廣沛 《你好，我的大夫》
12 陳 豪 《羅密歐與祝英台》
13 周嘉洛 《羅密歐與祝英台》
14 馬國明 《新聞女王》
15 黃宗澤 《廉政狙擊》
男主角名單 電視劇集名稱
16 吳卓羲 《廉政狙擊》
17 馬國明 《法言人》
18 唐文龍 《一舞傾城》
19 楊 明 《一舞傾城》
20 周嘉洛 《寵愛Pet Pet》
21 陳展鵬 《香港人在北京》

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圖片來源：TVB

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