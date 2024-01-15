萬千星輝頒獎典禮2023｜丁子朗開場笑料十足 佘詩曼陳豪都玩埋一份

今年TVB的《萬千星輝頒獎典禮2023》特別移師澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，有別於過往在電視城舉行的流程，竟然率先頒發的獎項是最佳男女配角，令人非常有驚喜！其實在開場之前，TVB更加特意找來一班演員與主持人丁子朗拍攝開場VCR，而且個個都冇包袱演出，惹人爆笑！