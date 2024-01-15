萬千星輝頒獎典禮2023｜丁子朗開場笑料十足 佘詩曼陳豪都玩埋一份
廣告
今年TVB的《萬千星輝頒獎典禮2023》特別移師澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，有別於過往在電視城舉行的流程，竟然率先頒發的獎項是最佳男女配角，令人非常有驚喜！其實在開場之前，TVB更加特意找來一班演員與主持人丁子朗拍攝開場VCR，而且個個都冇包袱演出，惹人爆笑！
2）劉穎鏇同丁子朗鬥白滑
劉穎鏇和劉佩玥在《隱形戰隊》中被吊起兼施以水刑下場超慘，2人孖實丁子朗重演這一幕，不過今次卻沒有水刑，僅僅演出被綁起的畫面！最吸睛的莫過於舉起雙手勁白滑的丁子朗，竟然不輸穿上小背心的劉穎鏇……
3）丁子朗陳豪上演Hehe情節
陳豪和老婆陳茵媺在《羅密歐與祝英台》中，上演「男男一吻」的一幕，丁子朗亦有惡搞該場面，作狀咀向陳豪吻醒對方！
4）丁子朗夠膽死扮佘詩曼
佘詩曼在《新聞女王》中飾演霸氣十足的Man姐文慧心，更成功憑此劇奪3獎封三料視后，兼歷史性成為TVB首個奪3屆「最佳女主角」的女藝人！丁子朗戴埋假髮扮Man姐，更挑機表示：「究竟邊個可以坐我個位？」結果令佘詩曼本人都忍不住說：「作死你啊？扮我？」令丁子朗馬上「笠水」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB影片截圖