萬千星輝頒獎典禮2023 陳豪

萬千星輝頒獎典禮2023｜陳豪奪視帝甜爆講感言 老婆陳茵媺淚崩好感動

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無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》今日（14/1）舉行，陳豪憑《破毒強人》擊敗大熱馬國明，繼2007年後第二次勇奪視帝寶座！

萬千星輝頒獎典禮2023 陳豪 陳豪憑《破毒強人》擊敗大熱馬國明，繼2007年後第二次勇奪視帝寶座！完騷後二人深深一吻，甜到爆炸！
陳豪憑《破毒強人》擊敗大熱馬國明，繼2007年後第二次勇奪視帝寶座！完騷後二人深深一吻，甜到爆炸！（圖片來源：TVB

陳豪奪視帝發表甜爆感言 老婆陳茵媺哭成淚人

陳豪由老婆陳茵媺（Aimee）手中接過獎項，即攬住哭成淚人的Aimee，陳豪發表甜爆感言：「因為如果唔係佢將屋企打理得妥妥當當，我係唔能夠全心全意去演戲。」陳豪再講《破毒破人》是充滿意外的劇集，多謝幕後人士外，亦公開感謝太太、家人及粉絲，希望大家繼續支持無綫

萬千星輝頒獎典禮2023 陳豪 陳豪由老婆陳茵媺Aimee）手中接過獎項，Aimee激動得哭成淚人，兩人相擁曬恩愛，陳豪亦多謝太太打理得屋企頭頭是道，他才可放心拍劇。
陳豪由老婆陳茵媺（Aimee）手中接過獎項，Aimee激動得哭成淚人，兩人相擁曬恩愛，陳豪亦多謝太太打理得屋企頭頭是道，他才可放心拍劇。（圖片來源：TVB
萬千星輝頒獎典禮2023 陳豪
（圖片來源：TVB）

陳茵媺落力讚老公：佢用沙聲拍咗30集

有份角逐「最佳男主角」獎項的太太，除了陳山聰的妻子Apple外，陳展鵬、陳豪、馬國明和蕭正楠的愛妻，包括單文柔、陳茵媺、湯洛雯和黃翠如也上台宣布視帝得主。她們為各自丈夫拉票，陳茵媺讚老公陳豪最專業：「佢用沙聲拍咗30集，我聽落都好辛苦同埋有喉嚨痛呀。」

新婚的靚湯指馬國明：「我老公雖然平日天然呆咁，但佢做奸角時，我都打爆個電視。」單文柔就讚陳展鵬：「我老公型到去北京。」最後，黃翠如就自認老公蕭正楠得獎機會低，所以：「你哋好心，送（個獎）畀我啦，你哋唔志在。」之後又提議由其他人妻頒獎畀自己老公，不過陳茵媺就講錯：「咁冇老公嗰個呢？」湯洛雯更正：「咩冇老公，冇老婆呀？」場面搞笑！

萬千星輝頒獎典禮2023 陳豪 陳茵媺讚老公陳豪最專業：「佢用沙聲拍咗30集，我聽落都好辛苦同埋有喉嚨痛呀。」
陳茵媺讚老公陳豪最專業：「佢用沙聲拍咗30集，我聽落都好辛苦同埋有喉嚨痛呀。」（圖片來源：TVB）

陳豪07年擊敗強勁對手夏雨

陳豪2002年首次憑《洛神》獲提名視帝 2007年憑《溏心風暴》「得得地」獲最佳男主角，同屆視后係李司棋，擊敗強勁對手夏雨；當時陳豪的得獎感言「我運氣比較好啦，角色變化比較大，但獲獎其實是一種長時間的等待，我等了13年，終於等到了。」

萬千星輝頒獎典禮2023 陳豪
（圖片來源：TVB）

陳豪「沙聲腔」演毒王

陳豪幾乎年年都入圍視帝，在疫情期間努力為無綫拍劇，今年推出的三部作品《羅密歐與祝英台》、《新四十二章》及《破毒強人》，三齣劇之中有兩套都係監製陳維冠的作品，最高呼聲應該係《破毒強人》飾演的毒販文華，由開場患肺癌到結局雨中陣亡，全劇用氣虛聲線演繹極花心思！

萬千星輝頒獎典禮2023 陳豪 萬千星輝頒獎典禮 最佳男主角 破毒強人 大結局 陳豪的陳豪變聲演技亦不幸中槍！
陳豪變聲演技極花心思！（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

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