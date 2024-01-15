萬千星輝頒獎典禮2023｜「竹升妹」麥美恩磨練12年 接Do姐棒升呢最佳女主持
《萬千星輝頒獎典禮2023》「竹昇妹」麥美恩磨練12年 成最佳女主持
入行12年的麥美恩得悉獲獎時喜極而泣，全場都拍手支持，身旁的對手立刻上前擁抱她，恭賀她獲得這個殊榮。眼有淚光的Mayanne在台上講述得獎感受，她一臉認真表示：「多謝公司畀我好認真講我想講嘅嘢 ，因為我好多時只係嬉皮笑臉，我係少數可以同好多不同部門合作，發夢都諗唔到我呢個『竹昇妹』，可以用12年時間 ，成為一個全中文大騷司儀，中間仲畀我拍咗3年古裝劇，喺背後公司有好多人幫緊我。」
除了多謝曾生、珍姐、樂小姐，Mayanne坦言這個獎項其實是一個重要的 「接捧儀式」 ，台上提及「呢一年壓力大咗」 ，背後未有明言的意思是鄭裕玲（Do姐）離巢後TVB欠缺能壓場的女司儀。此外，Mayanne在台上更向曾志偉承諾，希望用最短時間交棒給予新一代的 「金牌女司儀」，幫手培育新一代。
麥美恩和家人分隔兩地
出生於加拿大的Mayanne大學畢業後便隻身一人回港發展，和家人分隔兩地的她只能透過視像和家人通話。她更曾在《仨心友行3》中透露自己透過電話和家人維繫感情，而且面對工作時常報喜不報憂。Mayanne 在《2011年度香港小姐競選》奪得第四名，雖未曾奪冠，但她的魅力也被受肯定。其實入行初期，她是一名新聞主播，後來成為綜藝主持，形象搞笑十分出位，其後更有份主持大型節目，例如《星光熠熠耀保良》、《歡樂滿東華2017》和《2017年度香港小姐競選》，其口才及出眾表現開始備受關注。
麥美恩是麻甩女漢子 被封最佳女友
大多數女星都想以樣貌及身材來吸引觀眾注意，然而Mayanne從來不走「女神風格」，而是「麻甩女漢子」形象。她主持的綜藝節目都盡現真性情，粗聲粗氣神情搞怪，經常成為節目中的笑彈。這個形象可說是今天娛樂圈的「紅中一點綠」，也曾在致謝詞時貫徹其麻甩風格，豪爽擦去鼻涕，相信這就是她能跑出的關鍵。
麥美恩靠自己走出陰霾
在2018年，麥美恩獲得飛躍進步女藝員獎項後，自覺迷失並遇上樽頸位，不知道自己該向那些目標進發。幸好Mayanne個性樂觀開朗，令她最後成功捱過事業迷惘及低潮期，並發奮要做得更好，找新事物來啟發刺激自己。 Mayanne天生就是娛樂圈中的人，她喜歡刺激感，認為這個圈子的工作富有挑戰性。早期因疫情少接了工作，但相反做多了網上的東西，跟網民互動，用靈活性去戰勝困難。她堅信任何事都有方法去適應和解決，只要忠於自己，相信那決定時是開心的，就是最好的選擇，走錯了也不要緊，都是一個成長的機會。
付出比別人多演技出色曾獲提名最佳女配
在入行第10年，Mayanne首次獲提名最佳女配角，於《使徒行者3》飾演爆Seed（林峯飾）徒弟和卧底朱倩。劇中，她以豹紋蕾絲裙造型出場，更要濕身，跟飾演嫖客的農夫有對手戲，笑彈百出！雖然僅得兩集戲份，但演技仍獲網民激讚。
另一方面，麥美恩憑《森美旅行團》、《學是學非》等節目獲提名TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017「最喜愛 TVB 節目主持」，同年更勇奪萬千星輝頒獎典禮2017「飛躍進步女藝員」。 身為加拿大土身土長的華人，卻能說出一口流利的廣東話，而清晰的咬字和發音是擔任主持最必要的條件，可想而知她付出比別人多很多的努力，才有今天的成果。 她在發表得獎感言時也提及：「細細個公公陪我做中文功課，陪我默書，我又陪公公睇衛星新聞。佢喺病床上都問我，『啊妹你做咗中文功課未？』20年後我喺台上可以答我有做功課啊。」
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