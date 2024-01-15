萬千星輝頒獎典禮2023｜「竹升妹」麥美恩磨練12年 接Do姐棒升呢最佳女主持

一年一度電視界盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》已於1月14日隆重舉行，現年36歲的麥美恩（Mayanne）成功憑著《獎門人感謝祭系列》、《請1日假去旅行》、《博愛歡樂傳萬家》、《星光熠熠耀保良》、《TVB繼續創新節目巡禮2024》 、《萬千星輝賀台慶》中的表現，力壓包括陳貝兒、陳庭欣、車婉婉和吳幸美等眾多強勁對手，勇奪「最佳女主持」獎。