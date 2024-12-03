萬千星輝頒獎典禮2024丨傅嘉莉爆喊入圍2獎項 否認不甘心去年失獎

《萬千星輝頒獎典禮2024》已於昨日（2日）公布提名名單，一眾藝人亦於記者會上率先分享感受。去年成功入圍競逐「飛躍進步女藝員」和「最佳女配角」嘅39歲傅嘉莉（Kelly），今年就憑《神耆小子》和《反黑英雄》再次競逐同樣嘅獎項，而Kelly上台分享感受時更爆喊多謝珍姐（曾勵珍）同幾位高層及監製，並於訪問時否認不甘心去年失獎 ……

