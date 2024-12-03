萬千星輝頒獎典禮2024丨傅嘉莉爆喊入圍2獎項 否認不甘心去年失獎
萬千星輝頒獎典禮2024丨傅嘉莉爆喊入圍2獎項
傅嘉莉在《萬千星輝頒獎典禮2024》的記者會上率先分享入圍競逐嘅心情，並表示：「證明其實公司都睇到我嘅進步，我覺得呢個係最緊要嘅」、「我最想要嘅其實係繼續有劇拍，獎項並不是最重要」
不過當傅嘉莉談及入圍「最佳女配角」提名時，就突然激動爆喊多謝珍姐、樂小姐及鍾澍佳導演：「我亦都好多謝珍姐，因為佢同我講咗一句說話：『你唔識講嘢就唔好講嘢啦，就好好去做戲』」並稱上年冇機會上台多謝鍾澍佳，因此想借今次機會多謝自己人生中嘅其中1位伯樂！
萬千星輝頒獎典禮2024丨傅嘉莉否認不甘心去年失獎
傅嘉莉事後接受訪問時就表示因為去年冇機會上台，因此今次就搶先多謝所有自己感謝嘅人。對於去年係「最佳女配角」嘅大熱，但最後輸畀高海寧，傅嘉莉就表示自己都好喜歡《新聞女王》，更稱每一位演員都付出好多先可以奪得獎項，兼否認不甘心失獎 一事。
對於再次角逐「飛躍進步女藝員」，傅嘉莉就直言雖然競爭激烈，但都好開心有機會競逐。雖然曾有網民質疑傅嘉莉嘅年紀唔適合爭「飛躍進步女藝員」，但Kelly就直言唔會介意，更笑言希望今年就算係衣著獎，都希望可以是但拎到1個！
萬千星輝頒獎典禮2024丨傅嘉莉自爆近年低調原因
傅嘉莉在台上分享感言時自爆近年低調原因：「呢幾年好多人都會覺得Kelly好似好低調喎，咁但係我就好畀心機去做好自己」並於接受訪問時在談及珍姐對自己嘅勉勵，傅嘉莉亦稱自己不善言辭，珍姐對此就教路自己踏實做事及用「用作品說話」。因此傅嘉莉希望能夠用自己的表現來回應珍姐的期望，也讓外界看到她不斷的進步和轉變。
萬千星輝頒獎典禮2023｜傅嘉莉頒獎禮大熱倒灶「失獎感言」坦言不滿1件事
TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》已宣布各大獎項的得主，而賽前最受關注的「最佳女配角」競爭可謂激烈。大熱人選傅嘉莉（Kelly）可惜未能獲獎，整晚都未有所獲。傅嘉莉對於觀眾的支持，在社交平台上發表了關於失獎的一些感受⋯⋯
發表「失獎感受」 坦言不滿意一件事
賽後傅嘉莉在IG發文指演員道路上並不容易，在沉澱和修正後再重新出發，並衷心感謝所有支持我投票的粉絲們。她亦恭喜所有各得獎者，又感謝《香港人在北京》總監制鍾澍佳給予Funny一角，令觀眾可以看到完全不一樣的她：「我會繼續努力把每頁黑白的文字每個大小人物的角色，演活出來，感動你心」
之後她坦言有一件事令她不滿意：
的確有點不開心的是，昨天的整體造型，我不太滿意。力求完美的我，為了今次的頒獎典禮，真的花了很多時間和心思在造型的細節上。
雖然不滿意造型，但仍然感謝贊助商提供晚裝，網民亦大讚她已經非常漂亮「靚爆鏡」。
傅嘉莉三劇博到盡
《香港人在北京》：神還原「火雞姐」獲激讚
39歲傅嘉莉（Kelly）入行21年，前年曾以《凶宅清潔師》首度入圍最佳女主角提名名單。2023年，Kelly先後演出《廉政狙擊》、《一舞傾城》和《香港人在北京》，三劇擔綱的角色均截然不同，分別飾演性感女郎、墮落風塵女子、男仔頭女子和醜女，形象百變，戲路甚廣，演技拿捏準確到位，表現一直備受網民讚賞。其亮眼表現，令Kelly成功入圍競逐「飛躍進步女藝員」和「最佳女配角」兩個獎項。可是，前者由26歲劉穎鏇奪得，後者則由37歲高海寧奪得。
Kelly憑《香港人在北京》「芬妮」（Funny）一角打入「最佳女配角」最後5強，她在賽前曾表示恨攞獎恨到出面，但最後仍輸給了《新聞女王》高海寧，令不少支持她的網民都大跌眼鏡，紛紛表示「傅嘉莉更加應該得獎 火雞姐 好驚喜」、「講做戲佢一定好過高ling」及「傅嘉莉有啲可惜 唔知有無機會再遇到好劇本加角色」。
在劇集《香港人在北京》中，Kelly飾演一名暗戀好友多年的男仔頭女子，其中一幕更神還原電影《食神》火雞姐。不論在形象、讀對白上都下了不少苦工，的確與莫文蔚幾可亂真。
對於今次搣甩女神光環化身男仔頭，Kelly笑言：「好開心監製畀咗呢個角色我，Funny係打破咗我以往角色嘅框框，我完全唔介意演男仔頭，愈唔似我我就愈開心！身為演員就要貢獻身體畀個角色，所以變成點樣都冇所謂。」
《廉政狙擊》：「委屈解扣」戲份獲讚
此外，Kelly 在劇集《一舞傾城》及 《廉政狙擊》的演出都特別有話題，她在《廉政狙擊》飾演美艷女子「尹在詩」，周旋於兩大商業巨鱷卓廷光（黃智賢飾）及傅天耀（郭政鴻飾）之間，又是卓廷光兒子卓日升（高鈞賢飾）的秘密情人，戲份勁多可惜中途就被推落山，角色在內地播出時已引起很大迴響，其中一幕被卓廷光逼迫「解扣」的戲份，演技更備受網民讚賞！
《一舞傾城》：被狠罵是雞 攤牌展「浪漫式報復」
今年初期播映的《一舞傾城》劇集中， 傅嘉莉飾舞小姐Paula。她答應了蔡淇俊（飾程宏開）的求婚後，兩人度過一晚春宵，當完事後，蔡淇俊就遞上舊相簿，訴說自己減肥、發奮經歷，向傅嘉莉攤牌，坦白一切其實只係「浪漫式報復」。原因是蔡淇俊透露自己就係當年被她拋棄嘅初戀男朋友，當初慘被嫌棄，於是蔡淇俊發憤變靚變有錢、變大隻等，再遇上當年愛人傅嘉莉。
當傅嘉莉問她點解要咁做，蔡淇俊還表示要狠狠讓別人知道你被人嫌棄，嘗試被糟蹋的滋味，蔡淇俊還狠狠地罵對方是雞。不過，傅嘉莉知實情自己被玩後，竟然表示不介意，坦言自己是雞，還笑蔡淇俊花咁多精力向她報復很傻，換過衫後瀟洒離場，相反，蔡淇俊不忿地在床上大叫，認真可憐！